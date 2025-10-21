임희도 하남시의원 "사찰관리 체계화·위탁관리 도입해 하남 문화유산지켜야"

큰사진보기 ▲임희도 하남시의원은 지난 20일 열린 제343회 임시회 제1차 본회의에서 경제문화국장을 상대로 사찰 문화재 관리의 체계화와 위탁관리제도 도입을 강력 촉구했다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

임희도 하남시의원은 지난 20일 열린 제343회 임시회 제1차 본회의에서 경제문화국장을 상대로 사찰 문화재 관리의 체계화와 위탁관리제도 도입을 강력 촉구했다.임 의원은 "하남은 검단산 자락 아래 천년의 불교문화가 뿌리내린 도시로, 사찰은 단순한 종교시설이 아니라 도시의 정체성과 시민의 정신이 담긴 문화유산"이라며 "그럼에도 체계적 보존·활용 체계를 갖추지 못해 행정의 공백이 발생하고 있다고 지적했다.또한, 현재 하남시 내 전통사찰로 등록된 곳이 선법사 1곳에 불과하다는 점을 언급하며, "문화체육관광부 장관의 고시로 지정되는 전통사찰의 특성상, 시가 적극적으로 기초조사와 지정 건의를 추진해야 한다"고 강조했다.임 의원은 "현재 문화재 관리가 개별 사업 위주로 분산되어 있어 중장기적 관리계획이나 체계적 DB 구축이 미흡하다"며 "문화재 현황과 보수 이력을 데이터베이스화하고, 사후 복구 중심이 아닌 예방 중심의 예산 운영으로 전환해야 한다"고 제안했다.아울러 "한정된 인력과 전문성의 한계를 극복하기 위해 사찰을 중심으로 한 위탁관리제도 도입이 필요하다"며"파주시 용암사의 사례처럼, 사찰이 보존·교육·홍보 기능을 수행하고 시는 평가와 지원을 담당하는 구조로 전환해야 한다"고 설명했다.임 의원은 "이 제도가 도입되면 행정의 전문성과 효율성이 높아지고, 사찰의 자율성도 강화될 것"이라며"지방재정법에 따라 위탁보조금 편성이 충분히 가능하므로 시범사업비 신설을 검토해야 한다"고 강조했다.이어 "사찰 탐방길 조성, 시민 해설사 양성, 문화체험행사 등 관광 연계형 프로그램을 통해 시민이 직접 지역의 문화유산을 체험할 수 있도록 해야 한다고 덧붙였다.임 의원은 끝으로 "사찰문화는 불교 유산을 넘어 도시의 역사와 정신이 깃든 시민의 자산"이라며 "개발과 전통이 조화되는 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 하남시를 만들기 위해 체계적 문화재 행정을 펼쳐달라"고 당부했다.