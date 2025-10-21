트럼프 방한 앞두고 경기 시민사회 "대미투자·전쟁동맹화 반대

경북 경주에서 열리는 2025년 APEC 정상회의를 앞두고 오는 29일 트럼프 미국 대통령이 한국을 방문하는 것으로 알려진 가운데, 경기도 및 전국에서 동시다발적으로 트럼프를 반대하는 규탄이 터져 나왔다.
경기자주통일평화연대, 경기시민사회단체연대회의, 경기민중행동 등 경기지역 시민사회단체들은 21일 오전 11시 10분 경기도 평택시에 위치한 송탄 K-55 미공군기지 정문 앞에서 '대중국 전쟁동맹화 추진, 대미투자 강요 미국 트럼프 규탄! 경기지역 각계 대표자 시국선언 기자회견'을 열었다.
이날 기자회견에서 단체 대표자들은 "80% 이상의 국민이 부당하다고 판단하는 트럼프의 투자 강요와 관세 협박 앞에서, 정부는 국민의 뜻을 외면하고 굴종적 협상에 나서고 있다"며 "한국의 주권과 국민의 생존이 걸린 문제를 결코 협상의 카드로 내줄 수 없다"고 주장했다.
이들은 "주권을 침해하고 천문학적 투자를 강요하는 트럼프에게 무궁화대훈장을 수여하는 것은 강도에게 감사패를 주는 것과 다름없다"면서 "이재명 정부는 트럼프 훈장 수여를 즉각 철회하고 대미투자 계획을 전면 재검토하며 주한미군의 대중국 전쟁동맹화를 중단해야 한다"고 했다.
발언의 문을 연 이종철 경기자주통일평화연대 상임대표는 "트럼프 대통령이 한국에 3500억 달러(한화 약 496조 원) 규모의 대미 투자를 강요하는 것은 현실적으로 불가능하며, 대한민국 경제를 파괴하려는 무도한 압박"이라고 규정하면서 "미국에 대한 종속적 동맹에서 벗어나 상호 보완적이고 자주적인 관계로 나아가야 한다"고 강조했다.
송성영 경기시민사회단체연대회의 상임공동대표도 "한미동맹은 상호 존중과 평등한 협력에 기반해야 하며, 일방적 경제 종속 관계로 변질되어서는 안 된다"면서 "한국 기업의 투자 결정은 국민의 이익과 판단에 따라야 하기에 정부와 기업이 국민의 이익을 위해 트럼프의 압력에 굴해선 안된다"고 촉구했다.
김진희 민주노총 경기도본부장·최승재 경기주권연대 운영위원장·신미정 진보당 평택시위원장도 각각 "트럼프 정부의 경제·군사적 압박이 전 세계적으로 평화와 노동자들의 삶을 위협하고 있다", "특검 수사 관련해 항의서한을 보낸 주한미군의 행동은 한국의 주권을 침해한 내정간섭이다", "동맹을 빙자한 미국의 압박에 평택 등 미군기지 지역 주민들을 비롯한 경기도민들은 분노하고 함께 대응할 것"이라고 발언했다.
한편, 지난 18일 미국 뉴욕·워싱턴 DC·시카고·마이애미·로스앤젤레스 등 미국 전역 도시에서 '왕은 없다(No Kings)' 반 트럼프 시위에 수백만이 모여 미국과 국제사회의 민주주의를 후퇴시킨 트럼프를 규탄하는 평화시위를 진행했다. 이는 점차 미국 각 주를 넘어 세계로도 이어질 형세를 보여 '제2의 트럼프 탄핵'으로까지 이어질 수 있다는 전망이 흘러나오고 있다.
