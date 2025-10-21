주임록 광주시의원 "빗물받이 철저 관리로 침수 피해 예방해야"

큰사진보기 ▲경기 광주시의회 주임록 의원은 21일 열린 제320회 임시회 제1차 본회의에서 "기후변화로 인한 집중호우와 국지성 폭우에 대비해 침수 피해를 예방할 수 있는 실질적 대책이 필요하다"며 빗물받이 관리 강화를 촉구했다. ⓒ 광주시의회 관련사진보기

경기 광주시의회 주임록 의원은 21일 열린 제320회 임시회 제1차 본회의에서 "기후변화로 인한 집중호우와 국지성 폭우에 대비해 침수 피해를 예방할 수 있는 실질적 대책이 필요하다"며 빗물받이 관리 강화를 촉구했다.주 의원은 "행정이 사후 복구에만 머물러서는 안 된다"며 "시민의 생명과 재산을 지키기 위한 선제적 예방 시스템 구축이 최우선 과제"라고 강조했다.그는 지난해 9월 대표 발의한 '광주시 침수피해 예방을 위한 빗물받이 관리 조례안'을 언급하며, 시장이 매년 유지관리 계획을 수립하고 상습 침수지역에 대한 추가 설치 및 청소·준설 등의 구체적 방안을 마련하도록 했다고 설명했다.이어 "담배꽁초나 낙엽으로 빗물받이가 막히면 도로 침수로 이어질 수 있다"며 "작은 관리 소홀로 큰 피해가 발생하지 않도록 철저한 관리 체계를 갖춰야 한다"고 지적했다.또한 주 의원은 서울 등 일부 지자체에서 운영 중인 IoT 기반 스마트 빗물받이 시스템을 예로 들며, 실시간 수위 감지와 막힘 여부 확인이 가능한 기술 도입을 제안했다. QR코드 신고 시스템 등 시민 참여형 관리방안도 적극 검토할 것을 주장했다.그는 "빗물받이는 거리의 쓰레기통이 아니다"라며 시민 인식 개선의 중요성도 강조했다. "행정의 노력만으로는 한계가 있으며, 내 집 앞 빗물받이 청소 같은 작은 실천이 모두의 안전을 지키는 출발점"이라며 시민 홍보와 교육 강화를 당부했다.그러면서 "재난 대비에 완벽은 없지만 최선은 있다. 이번 시정질문이 42만 광주시민의 생명과 재산을 지키는 계기가 되길 바란다"며 "의회와 집행부가 함께 협력해 안전도시 광주를 만들어가자"고 강조했다.