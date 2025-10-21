"아파트 싱크대 수도필터도 녹색... 취양수시설 개선 서둘러야"

큰사진보기 ▲9월 경남 양산지역 한 아파트 싱크대 수도필터가 녹색을 보여 환경단체가 녹조 발생을 의심했다. ⓒ 양산광장시민실천연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲경남환경운동연합-낙동강경남네트워크, 21일 경남도청 프레스센터 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"국민주권 이재명정부는 취양수시설 개선 2026년까지 완료하라."경남환경운동연합·낙동강경남네트워크가 21일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열어 이같이 촉구했다.이명박 정부 때 4대강사업으로 낙동강에 설치된 8개 보로 인해 물 흐름이 정체되면서 해마다 녹조가 창궐하고 있는 가운데, 시민들의 불안 해소를 위해 2026년에 취‧양수시설 개선사업을 완료하라고 요구한 것이다.4대강사업 때 보로 인해 수위가 올라가면서 수돗물과 농업‧공업용수를 위한 취‧양수시설의 높이가 올라갔다. 녹조 발생을 없애기 위해서는 물이 흐르도록 해야 하고, 그렇게 하려면 보 수문을 개방해야 한다는 게 이들의 주장이다. 보 수문을 개방하면 수위가 내려갈 수 있어 취‧양수시설을 개선해야 한다는 뜻이다.문재인 정부 때 경남권 일부 구간의 취양수시설 개선사업이 진행됐지만 윤석열 정부 때 중단됐다. 이재명 정부에서도 취양수시설 개선은 더디다. 기후에너지환경부는 국정감사에서 2028년까지 취양수시설 개선을 완료하겠다고 답변했고, 농림수산식품부가 관리하는 양수시설개선은 2030년 완료 계획이다.이에 경남환경운동연합‧낙동강경남네트워크는 "올해 양산지역 가정집 필터에서 유해 남세균이 검출된 것에 대해 환경부의 대책을 촉구했다. 그런데 여태껏 양산시와 환경부는 묵묵부답이다"라고 설명했다.이들은 "그동안 낙동강 유역민은 녹조 문제의 근원적 대책으로 취양수시설 개선을 2026년까지 완료해야 한다고 간절히 요구했다"라며 "이는 2027년 상반기까지 시설개선이 완료돼 같은 해 여름에는 국민들이 녹조 위험으로부터 해방될 수 있어야 한다는 의미이다. 이것이 바로 낙동강 유역민이 이재명 정부에게 내리는 명령인 것이다"라고 강조했다.이어 "그런데 환경부와 농식품부는 국민의 명령과 달리 이재명 정부 임기가 끝나고 새로운 정부가 시작되는 과도기인 2030년에 취양수시설 개선을 완료하겠다니 우리로서는 이재명 정부에게 기만당하는 느낌이다"라며 "낙동강 유역민은 또다시 국민주권정부인 이재명 정부 5년 동안에도 녹조 독에 오염된 물과 공기를 마시고 농산물을 먹어야 한다는 것이 아닌가?"라고 덧붙였다.환경단체는 "이재명정부 임기가 끝나도 취양수시설개선은 완료될 수 있을지 장담할 수 없는 상황이다"라며 "이재명 정부마저도 낙동강 녹조 문제 해결과 4대강 자연성 회복을 14년을 요구해온 낙동강 국민을 또다시 5년간의 희망 고문 수렁에 빠뜨려 허우적거리게 만들겠다는 것인가"라고 따져물었다.경남환경운동연합 등 단체는 "이는 4대강 사업 추진시 보수위 운영계획을 수립하지 않고 취·양수장을 이설 보강함에 따라, 보 수위가 낮아지면 물 이용제약이 초래된다는 감사원 지적사항(2018년)을 이행하는 사업이기도 하다"라고 설명했다.이들은 "국비사업으로 그 누구에게도 피해를 주는 사업이 아니다. 오히려 시설관련 환경부, 지자체의 불법성과 직무유기를 바로잡는 사업이다. 정부가 만들어내고 정부가 키운 녹조 괴물에 대해 정부가 책임지고 대응하는 사업이다"라고 설명했다.이어 "낙동강 녹조 문제는 정부의 정상적인 정책 수립과 집행 과정에서 발생한 어쩔 수 없는 문제가 아니다"라며 "이재명 정부가 국민주권을 존중한다면 이 부당한 국가권력으로부터 벌어지고 자행되고 유지되고 확대된 낙동강 녹조, 낙동강 유역 국민들의 억울한 환경피해를 방치해서는 안된다"라고 덧붙였다.또한 "낙동강 유역민들도 헌법에 보장된 환경권을 누릴 권리가 있다. 환경부의 2028년, 농림부의 2030년 취양수시설 개선 완료한다는 계획은 반드시 앞당겨져야 한다"라며 "이재명 정부는 아이들·시민의 안전과 건강을 지키기 위해서 취양수시설 개선을 반드시 2026년 내에 완료하도록 환경부의 모든 역량을 투입해야 한다"라고 강조했다.