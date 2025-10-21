"파시스트 교육 그만!" 김누리 등 144명 '교사 정치기본권' 요구

큰사진보기 ▲21일, 김누리 중앙대 교수(오른쪽)가 '교사정치기본권 보장 원탁회의'에서 발언하고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

"교사 정치기본권 보장, 이것은 교사들의 권리문제가 아니다. 파시스트를 기르는 한국 교육과 사회를 정상으로 나아가게 하기 위한 것이다."

큰사진보기 ▲21일 오전 10시 30분, '교사 정치기본권 보장을 위한 시민사회 원탁회의' 출범식이 서울 여의도 국회의원회관 제2세미나실에서 열렸다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

21일 오전 10시 30분, 교사 정치기본권 보장을 위한 시민사회 원탁회의 출범식이 열린 서울 여의도 국회의원회관 제2세미나실. 김누리 중앙대 교수가 이처럼 말하자 60여 명의 참석자들 사이에선 "아!" 하는 탄성 소리와 함께 박수가 터져 나왔다.이날, 곽노현 전 서울시교육감, 김누리 중앙대 교수, 안민석 전 국회의원 제안으로 '교사 정치기본권 보장 원탁회의'가 출범했다. 이 원탁회의에는 정태춘 가수, 박재동 시사만화가, 황현필 역사 강사, 이기정 한양대 총장, 정대화 전 국가교육위 상임이사, 한상희 건국대 로스쿨 교수, 강민정 전 국회의원, 윤명화 충암학원 이사장, 조희연 전 서울시교육감 등 144명이 이름을 올렸다.이날 김누리 교수는 "민주주의를 가르쳐야 할 교사들에게서 정치 시민권을 빼앗은 것은 너무 야만적인 법"이라면서 "이것을 고치지 않는 한 성숙한 민주주의 사회로 나아갈 수 없다"라고 잘라 말했다. 그러면서 "더불어민주당은 의지만 있으면 당장 내일도 교사 정치기본권 보장법을 통과시킬 수 있다. 민주당이 최근 8년 동안 아무것도 안 한 것은 커다란 직무유기"라고도 했다. 박수가 터져 나왔다.이날 원탁회의는 출범선언문에서 "우리는 지난 8년 동안 2번이나 폭정을 평화적으로 종식시킨 대한민국의 민주주의가 과연 50만 명의 교원을 2등 시민이나 정치 천민으로 남겨둬야만 간신히 작동될 만큼 취약한지 묻지 않을 수 없다"라면서 "교사의 근무시간 밖 정치기본권을 보장하면 우리 민주주의가 오히려 더 튼튼해질 뿐이다"라고 강조했다. 그러면서 "교원이 근무시간과 교육활동 중에는 정치 중립성을 지키되 근무시간 밖에서는 온전한 시민으로서 권리를 누리도록 하는 것은 지극히 상식적인 글로벌 스탠더드"라고 짚었다.이어 원탁회의는 "우리는 교육계를 넘어 우리 사회 각계각층의 지혜를 모아 조속한 교사 정치기본권 보장 입법에 필요한 사회적 합의를 형성하는 데 이바지하고자 한다"라면서 "민주주의와 인권, 교육의 관점에서 망설이거나 주저할 이유가 없다"라고 지적했다.이날, 정청래 민주당 대표는 출범식 자료집에 실린 축사에서 "경제협력개발기구(OECD) 가입국 가운데 교사의 정당 가입과 활동을 금지하는 나라는 우리뿐"이라면서 "학생들이 당당한 정치적 주체로 성장해야 하는데, 오히려 (이들을) 지도해야 할 교사들은 거꾸로 모든 정치적 입장과 행위로부터 원천 봉쇄되어 있다. 대단히 아이러니한 일"이라고 지적했다.조국 조국혁신당 비상대책위원장도 출범식 자료집에 실린 축사에서 "교사들은 '깨어있는 시민'을 길러내는 분들이다. 그러나 우리 사회는 여전히 교사의 정치활동과 정치적 기본권을 엄격하게 제한하고 있다"라면서 "조국혁신당은 교사의 정치기본권 보장을 위해 최선을 다할 것"이라고 약속했다.이날 교사 정치기본권 보장법을 대표 발의한 국회 교육위 백승아 의원(민주당)도 "최근 국민의힘 송언석 원내대표가 '교원에게 정치기본권을 보장하면 교육이 망한다'라는 식으로 말했다"라면서 "그렇다면 OECD 가입국들이 모두 망했느냐, 잘 살고 있지 않느냐"라고 강조했다.