"화성갯벌을 람사르습지로"

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

화성 갯벌을 지키기 위한 1만 시민 서명운동이 시작됐다. 18일 2025 세계철새의날 기념행사에서 화성갯벌 람사르습지 등재를 위한 시민 선포식이 열렸다. 화성시 매향리갯벌과 매향리평화기념관에서 진행된 기념식에 100여 명의 시민이 참여했다.이번 행사는 세계적으로 매년 5월과 10월 두 차례 진행되는'세계 철새의 날(World Migratory Bird Day)'을 기념하고, 화성갯벌의 생태적 가치를 알리며 람사르습지 등재 추진 의지를 시민과 공유하기 위해 마련됐다.최오진 화성환경운동연합 상임대표는 "매향리 갯벌은 수많은 철새의 쉼터이자 지역 생태의 중심이지만, 개발 압력으로부터 여전히 위협받고 있다"며 "시민의 힘으로 람사르습지 등재를 추진해 화성갯벌을 세계가 주목하는 생명의 터전으로 만들어가겠다"고 밝혔다.세계 철새의날 기념식은 매향리갯벌을 주제로 다룬 다큐멘터리 상영으로 시작했다. 상영 이후 화성환경운동연합은 '화성갯벌 람사르습지 등재 시민선언문'을 시민들과 함께 낭독했다.이날 시민들은 선언 직후 '1만 명 시민 서명운동'을 공식 선포했으며, 행사 현장에서 많은 시민이 즉석에서 서명에 동참했다. 이 서명운동은 오프라인과 온라인을 병행하여 연말까지 이어질 예정이다.오후 프로그램으로 진행된 전문가 습지 포럼은 '화성갯벌의 생태적 가치와 보전 방향'을 주제로 진행됐다.이지윤 화성환경운동연합 운영위원이 '매향리 갯벌습지의 생태적 가치'를, 이정호 안양대학교 해양바이오시스템공학과 교수가 '매향리 갯벌의 저서생물'을, 서정화 하남시환경교육센터장이 '매향리에 오는 철새'를 주제로 발표했다.습지 포럼 이후 매향리와 화성호 일대에서 철새 탐조가 이어졌다. 탐조활동에 참여한 시민은 "아이들과 함께 갯벌의 의미를 새길 수 있었다"며"서명운동에도 참여해 화성갯벌을 꼭 지키고 싶다"고 소감을 전했다.