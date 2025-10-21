'이게 우리 아이 마음이구나'… 아이들이 전한 '부모의 마음'

큰사진보기 ▲홀릭페스티벌 학생미술전시 '말하지 않아도 알아요' ⓒ 김은혜 관련사진보기

"엄마의 마음을 그렸어요. 제가 어디를 가든 꽃길이길 바라는 마음이요."

큰사진보기 ▲방수련 학생의 작품 ‘아빠의 여정’ ⓒ 김은혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시장에는 아이들의 그림을 보기위해 많은 분들이 모여들었다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천투데이와 충남도청에도 실립니다.

성연중 1학년 김소윤 양의 목소리는 여전히 맑았다. 지난 19일 막을 내린 '말하지 않아도 알아요' 전시장은 마지막 날까지 따스한 공기로 가득했다. 아이들이 그린 가족의 사랑은 관람객의 마음을 오래 붙잡았다.충남 서산문화원 2층 전시실에서 개최된 이번 홀릭페스티벌 학생미술전시회는 사단법인 내생애봄날 눈이부시게(이하 내봄눈)가 주최·주관한 것으로, 17일부터 19일까지 사흘간 '가족 사랑'을 주제로 50여 점의 작품이 전시됐다.아이들은 색과 선으로 사랑을 알려왔다. 말하지 않아도 전해지는 마음, 그 따뜻한 시선이 하나하나의 그림에 담겼다.이번 전시에 참여한 한 어린이는 "엄마 아빠의 사랑은 가을 나무의 열매 같다"고 말하며, 웃음이 주렁주렁 열린 그 사랑 덕분에 튼튼하고 행복하게 자랄 수 있다고 고백했다. 또 다른 어린이는 엄마 품 같은 들판을, 또 어떤 아이는 학교 가는 길마다 웃어주는 엄마의 얼굴을 화폭에 담았다.넓은 들판을 걷는 농부의 뒷모습을 그려낸 대산고 3학년 방수련 학생의 작품 '아빠의 여정'은 이번 전시에서 관람객들의 시선을 사로잡았다.방수련 학생은 "아빠 앞에는 끝없이 이어지는 농로와 푸른 논이 펼쳐져 있다. 그 길은 단순한 들판의 길이 아니라, 아빠의 인생길이기도 하다고 생각했다"며 "아빠의 뒷모습을 그려낸 것은 말없이 가족을 위해 뚜벅뚜벅 걸어온 삶을 상징적으로 표현하고 싶었기 때문"이라고 말했다. 이어 "비록 얼굴은 보이지 않지만, 그 걸음에는 가족에 대한 사랑과 책임감이 담겨 있다. 아빠의 뒷모습은 제게 가장 큰 빛"이라고 고백했다.전시장에는 아이들의 그림을 바라보는 부모님과 친구들, 시민들의 발길이 이어졌다. 한 어머니는 "그림을 통해 아이 마음을 처음 봤다. '이게 우리 아이 마음이구나'란 걸 느끼는데 가슴이 울컥하더라"라며 이번 전시의 의미를 되새겼다. 아이들은 그림으로 사랑을 전했고, 어른들은 그 사랑을 다시 배웠다.전시를 기획한 한현진 교사는 "아이들은 그림을 그리는 동안 자신이 소중한 존재임을 깨닫는 과정이 가장 큰 배움이었다"며 "이런 교육적 문화가 서산을 더 따뜻하게 만든다"고 말했다.내봄눈 김은혜 대표는 "부모님의 웃음, 따뜻한 밥상, 함께 걷는 꽃길, 사랑이 담긴 아빠의 여정 속에서 아이들은 고백했다. '엄마 아빠, 사랑해요' 이번엔 말하지 않아도, 용기 내어 표현한 사랑이었다"라며 "엄마, 아빠, 그리고 우리 아이들이 가는 길이 모두 꽃길이길 바란다"고 전했다.한편, 아이들의 색과 선이 담긴 사랑 '말하지 않아도 알아요'는 오는 10월 25일 서산시 성연면 도토리공원 잔디밭에서 오전 10시부터 오후 5시까지 다시 한번 전시될 예정이다.