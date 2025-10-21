라오스 불발탄 피해자들의 삶을 한글로... 예산 없이 만들어낸 기적

▲16일 라오스에서 열린 ‘K+HOPE’ 캠페인코이카는 2014년부터 2026년까지 약 1977만 달러(한화 약 270억 원)를 불발탄 제거와 피해자 지원에 투입하고 있다. 이는 UNDP 불발탄 분야 신탁기금 기준, 단일 공여국 중 최대 규모다. 또 2025년부터 2029년까지 ‘라오스 북부지역 불발탄 피해자 및 장애인을 위한 모바일 재활서비스 지원 사업’에 60만 달러를 지원하기로 했다. (왼쪽부터 오성수 코이카 라오스 사무소장, 정영수 주라오스 대한민국 대사, 마르틴 테헤흐 UNDP 라오스 사무소장, 메타 티파웡 COPE 센터장) ⓒ 코이카 라오스사무소 관련사진보기