일제강점기 경찰 출신의 국회의원 당선, 그 역사적 아이러니

잊혀진 충북 청주 현대사를 복원하기 위해 청주 기억여행을 떠납니다. 해방 직후부터 1960년 4.19 혁명 시기까지 청주에서 있었던 정치, 사회 사건을 살펴보고 지역 현대사를 재구성하고자 합니다. 이 작업은 청소년과 시민을 위한 근현대사 역사 텍스트를 만드는 길입니다. 또한 민주주의, 인권, 평화라는 가치의 중요성을 인식할 수 있는 계기를 만드는 길이기도 합니다.

"시민 여러분, 우리 아버지 국회에 보내 주세요!"

큰사진보기 ▲제헌의회 선거 모습. ⓒ 미연방정부. 퍼블릭 도메인 관련사진보기

"남주동 피전 거리에는 사람 취급받지 못하는 이들로 넘쳐납니다. 고기 장사하는 백정이 그들입니다. 그들의 노력으로 우리는 제사상에 소고깃국을 올릴 수 있는 것입니다. 그들이 인간 대접을 받는 세상을 만들겠습니다."

"조치원에서 장을 보고 오는 길이었지. 태성삼거리에 다다랐을 때 마을 사람들이 단선 반대 데모를 하고 있었어. 굉장히 많은 사람이 있었거든. 줄을 맞춰 뭐라고 구호를 외치며 데모를 했어. 그게 2.7구국 투쟁이라구. 알어유? 48년 2월 7일 날 있었다고 해서 2.7투쟁이라구 했지."

큰사진보기 ▲청주청원 후보자충북 청주 청원 후보자 이력 ⓒ 중앙선거관리위원회 관련사진보기

(일제강점기) 혁명 투사는 무투표 당선의 영광을 누리는 정국인데 이상의 인물은 전부가 우익진영이었다는 점과 반제나 항일투쟁으로 한결같이 옥고를 치루지 못한 사람들이었음이 특색이라 하겠다(홍원길, <청곡회고록>, 1978).

큰사진보기 ▲박기운청주 당선자 박기운. 조선일보 1948.5.14 ⓒ 조선일보 관련사진보기

"박기운 한 표요."

"민영복 한 표요."

리어카와 소구루마에 확성기를 매단 유세차량은 초라하기만 했다.아버지의 국회 입성을 호소한 이는 박기운의 딸이었다. 박기운은 제헌국회의원선거에서 청주에서 출마한 이였다. 다소 청승맞고 처량한 목소리였지만, 그 호소는 시민들의 감정을 흔들었다.박기운 후보는 청주 곳곳을 다니며 시민들에게 허리를 굽혔다. 일제강점기와 해방 후, 경찰과 공무원들의 뻣뻣한 모습만 보았던 시민들은 눈이 휘둥그레졌다. 자신들에게 허리를 굽힌 '높은 분'을 처음 보았기 때문이다.다른 후보들이 본정통(현재의 성안길)에서만 선거운동을 했다면, 박기운은 청주 골목골목을 다녔다. 당시 청주는 지금처럼 넓은 도시가 아니었다. 남쪽으로는 모충동, 북쪽으로는 내덕동까지가 시의 경계였다.그러나 모충동 일대는 사방이 허허벌판이었고, 실제로는 육거리 일대에 상가와 주거지가 밀집해 있었다. 서쪽 끝은 사직동이었으며, 현재의 사창동과 개신동은 당시만 해도 청원군 사주면에 속해 있었다.그러다 보니 청주 곳곳을 다닌다 해도 그리 어려운 일이 아니었다. 하지만 박기운을 제외한 다른 후보들은 골목 유세를 하지 않았다.청주 합동연설회는 중앙공원에서 열렸다. 첫 번째 연설이 막 시작될 때였다. 박기운 후보 법정대리인 최동찬(1925년생)은 박기운에게 귓속말을 했다. "후보님, 백정 얘기를 들먹이세요." 눈을 반짝이던 박기운은 고개를 끄덕였다. 잠시 후 그의 정견발표가 시작되었다.우레와 같은 박수가 터졌다. 박수 소리에 각 후보가 동원한 시민들도 놀랐지만 단상에 있는 후보들이 가장 크게 놀랐다. 그 말을 한 박기운조차도 놀랐으니 할 말 다한 것이다(국사편찬위원회, '1940~50년대 청주지역 정치사회상', 2009).시민밀착형 선거운동으로 박기운은 청주에서 국회의원에 당선되었다. 투표함을 열기 전까지만 해도 시민들은 대부분 청주부윤 출신의 민영복이 당선될 것이라고 짐작했다. 그런데 박기운이 돌풍을 일으킨 것이다. 사실 박기운의 이력은 그리 대단한 것이 아니었다.박기운(1912년생)은 충주 성서동 출신으로 1928년에 충주공립보통학교(현재의 교현초등학교)를 나왔다. 일제강점기에 경찰에 입문한 그는 1935년 7월 12일 청주 북이파출소에 발령을 받았다. 일제강점기에 근화(槿花) 비밀결사를 조직해 독립운동을 했다고 한다(김사달, <충북인사론>, 1955. <매일신보> 1935.7.15).하지만 그의 독립운동 이력은 명확하지가 않다. 근화 비밀결사라는 조직의 출처가 불분명하며 충주에서의 독립운동 자료에 그의 이름이 거명되지 않기 때문이다. 충주지역사회연구소 전홍식 소장은 위의 사실을 근거로 박기운의 독립운동 경력은 신뢰성이 떨어진다고 주장한다.일제강점기에 야학을 개설했으며 해방 후에는 태극청년단 단장과 대동청년단 충북도단부 부단장을 맡았다. 그리 특출나지 않은 이력으로 청주에서 국회의원에 당선된 것은 다른 후보들이 친일인사이거나 지역 유지들로 '그 나물에 그 밥'이었기 때문이다.1948년, UN이 남한만의 국회의원 선거를 결정하자 좌우 대립이 격화됐다. 1947년 12월 19일 겨울방학을 맞이해 서울에서 청주로 온 우익 학생 8명은 시민들에게 총선의 중요성과 공산주의의 위험성을 선전했다. 한편 좌익 학생들은 미·소 군대의 동시 철수를 주장했다(1947년 12월 6일자 G-2 보고서).제헌국회의원 선거를 두 달 앞둔 남한에서는 좌익의 본격적인 선거 반대 투쟁이 점화되었다. 이른바 '2.7 구국 투쟁'이었다. 당시 청원군 강내면 태성삼거리에서는 단독선거 반대 시위가 있었다. 강내면 궁현리 김기반의 증언이다.태성삼거리 데모를 주도한 이는 법대를 나온 강내면 태성리 조길구였다. 2.7 구국 투쟁을 시발로 좌익은 단독선거 반대 투쟁을 총체적으로 벌였다. 요인 암살, 봉화 시위, 벽보 부착 및 삐라 살포 등의 선전전, 마을 내 집회, 산중 집회, 선거 보이코트 운동 등을 활발히 전개했던 것이다.좌익들의 반대 투쟁이 있었지만, 국회의원 200명을 뽑는 제헌의회 선거에서 제주도 2개 지역구를 제외하고는 선거가 정상적으로 진행되었다. 태어나서 처음으로 자신들 손으로 국회의원을 뽑는 경험은 모든 국민에게 '신기함 그 자체'였다.보통, 평등, 직접, 비밀선거라는 민주주의의 경험은 없었을 뿐만 아니라 들어보지도 못했기 때문이다. 물론 관권선거가 판을 쳤지만 초대 국회의원 선거에 대한 국민들의 높은 관심은 당연한 일이었다. 충북에서는 12명의 국회의원을 뽑았는데 청주부(府)에서 1명, 청원군에서는 2명을 선출했다.청주·청원에서 출마한 15명의 후보 중 참신한 인물은 전혀 없었다. 청주에서 출마한 독립촉성국민회의 최병덕은 면서기 출신이었다. 무소속 홍원길은 신문기자, 박기운은 경찰을 역임했다. 무소속 구연직은 제일교회 목사로, 일제강점기에 친일활동을 한 이력이 있는 인물이다.박기운은 일제강점기에 경찰을 하면서 인심을 잃지 않았다고 한다. 그런 이유에는 야학, 즉 문맹퇴치운동을 했기 때문이다. 일제강점기에 청주 부읍장을 한 민영복은 미군정시절 청주부윤을 한 경험이 있다. 그는 원래 교사 출신으로 수안보에서 선생을 하다가 청주로 온 이다. 철공소를 운영하던 서병돈도 무소속으로 출마했다.현재의 선거참모장 격이라 할 수 있는 법정대리인은 선거운동의 핵심역할을 맡았다. 최동찬 증언에 의하면 박기운의 법정대리인은 최동찬, 민영복의 대리인은 우체국장하던 김정은, 구연직의 대리인은 이창수 장로, 서병돈의 대리인은 철공소 직원이 맡았다.즉, 청주의 후보자 6인은 친일협력자, 지역 유지, 기자 등으로 구성되어 있다. 결론적으로 일제강점기에 독립운동을 한 이는 전무했다. 또한 해방 후에는 우익청년단(태극청년단, 대동청년단)과 우익정당(한민당, 한독당)에 몸담았던 이들이다. 이에 대해 홍원길은 청주의 후보에 대해 다음과 같이 평했다.청원군 아홉 명의 후보들도 사정은 비슷했다. 일제강점기에 금융조합 이사(신승휴), 군수(한연구), 군평의원(김인영)을 하거나 해방 후에 독립촉성국민회 임원(박정래, 민병두)과 대동청년단 후원회장(이희준)을 맡은 이였다. 특이한 이력의 소유자는 의사로 재직 중이었던 홍순옥과 미군정시절 경찰청 부청장을 했던 청원군 강내면 다락리 출신의 이만근이 있다.청주·청원 선거구에 참신한 후보는 없었지만, 그나마 특색 있는 선거운동을 한 이는 박기운과 홍원길이었다. 박기운이 동네 골목을 다니며 읍소형 유세를 했다면, 홍원길은 선전과 가두연설로 바람을 일으켰다.홍원길은 출마를 결심하고 영동 동회장 송재길을 찾아갔다. 대동청년단 영동단장 김갑성에게 단원을 모아 달라고 부탁하기 위해서였다. 그는 단원들 앞에서 자신의 정견을 피력했다. 예상보다 좋은 반응으로 100명 이상의 추천서를 받아 후보에 등록했다.홍원길은 지역 언론계에 종사하며 집필했던 원고를 모아 소책자를 만들고, <나의 포부>라는 선전물을 만들어 배포하면서 가두연설을 이어갔다. 또한 청주농업학교 악대가 연설에 동반해 선거 분위기를 돋구었다.경호는 해방 후 만주에서 귀국해 영동 동직원으로 있던 검도유단자인 박씨가 맡았다. 국회의원에 당선되면 권총을 소지한 경호원을 두던 시절이었다. 특색있는 선거운동을 했지만, 홍원길은 1637표를 얻어 6명의 후보 중 5위에 그쳤다.청주공회당에서 진행된 개표는 긴장감 속에 이뤄졌다. 정전을 대비해 선거관리위원은 가스램프 10여 개를 준비했다. 개표장에는 각 후보의 법정대리인만 참관할 수 있었다. 개표상황은 공회당 밖에서 귀를 기울이고 있는 시민들을 위해 옥외에 확성기를 설치해 실시간으로 방송했다.표가 나올 때마다 선거관리위원이 나무막대기를 치며 큰소리로 외쳤다. 개표가 시작되자 시민들은 놀란 입을 다물지 못했다. 개표 내내 박기운이 민영복을 앞섰기 때문이다.마지막 개표함은 용담동이었다. 그제야 최동찬의 얼굴이 퍼졌다. 용담동은 법정대리인 최동찬이 사는 마을이었다. 용담동에서 민영복의 몰표가 나오더라도 박기운이 당선되는 것이 명확했기 때문이다. 결국 7693표를 얻은 박기운이 민영복을 1545표 차로 따돌리고 당선됐다.청원군 갑구에서는 미원의 홍순옥, 을구에서는 강내의 이만근이 당선되었다. 그러나 세 명의 당선자 중 홍순옥과 이만근은 6·25전쟁 당시 인민군의 북상 과정에서 납북됐다. 그들은 곧 대한민국 정치사에서 잊혀졌다.박기운은 이후 3대(1954년), 5대(1960년) 국회의원에 당선되었다.1948년 5월 10일, 제헌국회의원 선거가 개최되고 그해 5월 31일 국회개원식이 열렸다. 이 자리에서 최고령 당선자인 이승만이 임시 의장으로 추대되었고, 대통령중심제가 채택되었다.초대 대통령 선거는 7월 20일 치러졌는데, 국민의 직접선거가 아닌 국회의원이 뽑는 간접선거 방식이었다. 국회의원 198명 중 196명이 투표에 참여했으며, 이승만이 180표를 얻어 대통령에 선출되었다. 8월 15일, 대한민국 정부가 출범했다.한편 북한은 1948년 초부터 독자적인 정부 수립에 착수했다. 소련이 UN감시위원단의 3.8선 이북 입국을 저지한 후부터였다. 북한은 '한반도 전체 인민의 정부를 수립한다'는 명분 하에 남한에서도 지하선거를 추진했다.이 선거를 통해 선출된 남쪽의 대의원들은 1948년 8월 해주에서 개최된 남조선인민대표자회의에 참가했다. 여기에서 선출된 남북의 대의원들이 1949년 9월 9일 조선민주주의인민공화국을 선포했다. 그렇게 1948년, 한반도에는 남과 북에 각각 두 개의 정부가 수립되었다.