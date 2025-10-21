이 대통령 24일 대구시민 200명 만난다, 참가자 공개모집

이재명 대통령이 오는 24일 대구에서 5번째 타운홀미팅을 한다.
이 대통령은 21일 본인 페이스북에 "'모두의 대통령'으로서 역할을 다하기 위해 가장 중요한 것은 국민 한 분 한 분의 목소리에 귀를 기울이는 일이라고 생각한다"며 대구 타운홀미팅 참석자 공개모집 글을 올렸다.
대화를 나눌 주제는 대구 지역 발전을 위한 정책 현안 및 방안이다. 이에 대해 이 대통령은 "첨단기술 융합 메디시티 실현, AI로봇수도 조성, 미래모빌리티 산업 선도도시 구축, 그리고 지역균형발전을 위한 혁신정책까지"라고 설명했다.
이어 "오랜 세월 대한민국의 산업 발전을 견인해 온 대구가 다시 도약하는 길을 함께 모색하겠다"며 "여러분의 이야기가 정책이 되고, 그 정책이 다시 여러분의 삶을 바꾸는 선순환을 만들어가겠다. 함께해 주시면 좋겠다"고 밝혔다.
참석을 원하는 대구시민들은 오는 22일 오후 2시까지 온라인(링크 바로가기
: https://naver.me/5lfRn1pF
)을 통해 타운홀미팅 참석을 신청하면 된다. 제한된 시간 안에 대통령과 문답을 주고 받게 되는 행사특성상 200명까지만 공개모집할 예정이다. 구체적인 시간 및 장소는 경호상의 이유로 추후 안내 된다.
한편, 이 대통령은 취임 후 지역 발전 현안 등을 주제로 6월 25일 광주, 7월 4일 대전, 7월 25일 부산, 9월 12일 강원에서 타운홀미팅을 진행했다.