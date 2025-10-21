메뉴 건너뛰기

연재김건희 특검 39화국민의힘, 사퇴 일축한 민중기 특검 향해 "오늘 중 고발"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

연재김건희 특검  |  39화
25.10.21 11:02최종 업데이트 25.10.21 11:02

국민의힘, 사퇴 일축한 민중기 특검 향해 "오늘 중 고발"

'미공개 정보 이용 투자 의혹' 지적하며 "수사 대상 민중기, 사퇴해야"

송언석 국민의힘 원내대표가 21일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 발언하고 있다.
송언석 국민의힘 원내대표가 21일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연

전직 대통령 윤석열씨의 배우자인 김건희씨와 관련해 여러 의혹을 수사하고 있는 민중기 특별검사가 미공개 정보 이용 투자 의혹을 부인하고 사퇴를 일축하자 국민의힘이 고발을 예고했다. 공소시효 등을 고려했을 때 수사나 처벌이 어려울 것이라는 의견에는 "다양한 해석이 있을 수 있다"며 거리를 뒀다.

민중기 "위법 없었다" vs. 송언석 "본인이 결정할 일 아냐"

송언석 국민의힘 원내대표는 21일 오전 서울 여의도 국회 본관에서 열린 국정감사 대책회의에서 "어제 민 특검이 사퇴 요구를 거부했다"며 "민 특검은 뻔뻔하게 '본인의 개인적인 일로 특검 수사가 영향을 받아서는 안 된다고 주장했으나 이미 파견 검사 전원이 원대 복귀를 요청하면서 리더십이 심각하게 훼손된 상황"이라고 지적했다. 이어 "구차하게 직을 고집하는 것이 오히려 특검 수사에 악영향을 미친다"고 말했다.

앞서 전날인 지난 20일 민 특검은 본인 명의의 언론 공지를 통해 "제 개인적인 주식 거래와 관련한 논란이 일게 돼 죄송하다"면서도 "주식 취득과 매도 과정에서 미공개 정보 이용 등 위법 사항이 없었다는 점을 분명히 말씀드린다"고 했다. 덧붙여 "15년 전 개인적인 일로 현재 진행 중인 특검 수사가 영향을 받아서는 안 된다고 생각한다. 묵묵히 특별검사로서의 소임을 다 하겠다"며 야권의 사퇴 요구를 일축한 바 있다.

송 원내대표는 이런 민 특검의 입장에 대해 "위법 사항 여부는 당사자가 결정할 일이 아니다"라며 "그런 말은 민 특검이 기소해 온 모든 피의자들이 했던 말일 것이다. 민 특검은 그동안 그분들의 말을 믿어줬는가"라고 되물었다. 또 "동일한 의혹을 받았던 이춘석 (무소속) 의원도 국회 법제사법위원장직을 사퇴하고 더불어민주당을 탈당해서 경찰의 수사를 받고 있다"며 "민 특검도 마찬가지로 특별검사직을 사퇴하고 수사받아야 마땅하다"라고 했다.

그러면서 "국민의힘은 오늘 민 특검의 미공개 정보 이용 투자 의혹에 대해 법적 고발 조치를 취하기로 했다"며 "수사 대상으로 전락한 민중기, 이제 그만 특별검사직에서 사퇴해야 한다"고 목소리를 높였다. 그는 "우리 당 국정감사 제보센터를 통해 민 특검으로부터 회유와 강압 수사를 받았다는 충격적인 제보가 들어오고 있다"며 "(특검팀이) 고 정희철 단월면장에게만 강압 수사를 하지는 않았을 것이라는 전제하에 당에 들어온 제보들을 면밀히 확인하고 있다"고 덧붙였다.

회의 직후 취재진과 만난 최은석 국민의힘 원내수석대변인은 "민 특검을 오늘 중 당의 입장으로 고발할 것"이라고 알렸다. 공소시효 등을 고려했을 때 수사나 처벌이 어려울 것이라는 의견에는 "다양한 해석이 있을 수 있다. 확인해 보겠다"며 거리를 뒀다.

한편, 이날 회의에선 ▲ 10.15 부동산 대책과 관련한 정부·여당의 대응 ▲ 김인호 산림청장 인사 ▲ 이재명 대통령의 여순사건 77주기 메시지 ▲ 민주당표 사법개혁 등에 대한 반발의 목소리도 나왔다.

송언석 국민의힘 원내대표가 21일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 대책회의에 참석하고 있다.
송언석 국민의힘 원내대표가 21일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 대책회의에 참석하고 있다. ⓒ 남소연



