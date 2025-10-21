울산공업축제 때 다회용기 활용 "64.1t 온실가스 감축 효과"

큰사진보기 ▲울산공업축제가 열린 17일 김두겸 울산시장이 태화강 남구둔치에 차려진 먹거리 행사 부스를 방문하고 있다. 16일부터 19일까지 울산 전역을 뜨겁게 달군 '2025 울산 공업축제'가 지난해에 이어 올해도 다회용기를 활용한 친환경 축제로 운영된 것으로 나타났다. ⓒ 울산시 사진 자료 관련사진보기

울산광역시 최대 축제로 지난 10월 16일부터 19일까지 나흘간 열린 '2025 울산공업축제'가 "인공지능(AI)수도 울산, 산업수도 울산"이라는 도시 정체성을 공유하는데 초점을 맞춰 주최 측 추산 72만여 명이 함께한 가운데 막을 내렸다.이처럼 많은 시민이 참여한 축제는 다회용기를 활용한 친환경 축제로 운영되면서 주목받는다. 1회용 식기가 아닌 다회용기를 사용해 공급–회수–세척–재공급의 순환 방식이 이뤄진 것.축제 기간 운영된 먹거리 코너의 국밥·전·수육 등 음식 메뉴에는 밥그릇, 국그릇, 수저, 접시 등 12종의 다회용기를, 맥주·막걸리 등 음료에는 다회용컵을 공급해 사용하도록 했다.울산시 관계자는 21일 "운영 결과, 나흘간의 축제 기간 동안 다회용기 24만 9210개와 다회용컵 3만 7550개 등 모두 28만 6760개가 사용된 것으로 집계됐다"며 "이를 환경부 '온실가스 감축원단위 지침(가이드라인)'에 따라 환산한 결과, 약 64.1t의 온실가스가 감축된 것으로 분석됐다"고 밝혔다.이어 "이는 중부지방 20년생 소나무 약 1만 6400그루의 연간 탄소 흡수량에 해당하는 수치"라며 "또한 1회용품 사용이 감소하면서 쓰레기 배출량도 크게 줄어들어 깨끗한 축제 환경 조성에도 기여했다"고 덧붙였다.그러면서 "시민들의 적극적인 탈 1회용품 참여로 올해에도 친환경 축제를 성공적으로 치렀다"라며 "앞으로도 다양한 축제와 행사, 장례식장에서 다회용기 사용을 확대해 모두가 살기 좋은 깨끗한 도시 울산을 만들어 가겠다"라고 말했다.