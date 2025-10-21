<오마이뉴스> 민병래 시민기자, 안종필언론상 특별상 수상

<오마이뉴스> 민병래 시민기자가 제37회 동아투위 안종필언론상 특별상 수상자로 선정됐다.
자유언론실천재단은 21일 제37회 동아투위 안종필 언론상 특별상 수상자로 <오마이뉴스> 민병래 시민기자를 선정했다고 밝혔다. 본상은 ㈜문화방송이 수상했다. 안종필 언론상은 1974년 10월 24일 '자유언론실천선언'을 주도했던 고(故) 안종필 기자를 기리기 위해 제정된 상으로, 언론자유 수호와 민주주의 발전에 기여한 언론인과 단체를 시상해 왔다.
재단 측은 심사평에서 "민병래 기자는 강제징집 녹화공작이라는 국가폭력 메카니즘에 천착해 '녹화사업 의문의 죽음, 진상을 밝혀라'를 연속 기고하고(2024~25 오마이뉴스) 올해는 <강제징집, 녹화·선도공작 진실규명추진위원회>(강녹진, 2019년 결성)가 공동 기획한 <파괴된 청춘: 강제징집과 프락치 강요 공작이 남긴 상처>를 집필했다"고 밝혔다.
<파괴된 청춘>에 대해서는 "단순한 과거사 기록을 넘어, 국가가 조직적으로 자행한 인권침해의 실체를 생생하게 고발한 책"이라며 "강제징집과 녹화공작은 일부 피해자의 증언을 통해 알려졌을 뿐 그 전모가 종합적으로 다뤄진 책은 이번이 처음"이라고 평가했다. 심사위원회는 "민병래 기자의 치열한 역사의식과 글쓰기에 경의를 표하면서 특별상 수상자로 결정했다"고 알렸다.
민병래 시민기자는 2024년부터 2025년까지 <오마이뉴스> '사수만보' 연재를 통해 1987년 7327부대에서 숨진 서울대생 최우혁 이병 등 강제징집 녹화사업 희생자 이야기와 함께 죽음과 관련한 의혹을 다루었다.
안종필언론상 시상식은 24일 오후 3시 광화문 변호사회관 10층 조영래홀에서 자유언론실천선언 51주년 기념식과 함께 열린다.
