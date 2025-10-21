"경남도민의 수치, '막말 논란' 김미나 창원시의원 제명하라"

큰사진보기 ▲내란세력청산 사회대개혁 경남행동(상임공동대표 이병하)이 21일 오전 경남 창원시의회 앞에서 "경남도민의 수치다. 창원시의회는 막말 국민의힘 김미나 의원을 제명하라"라고 외쳤다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲내란세력청산 사회대개혁 경남행동(상임공동대표 이병하)이 21일 오전 경남 창원시의회 앞에서 기자회견을 연 뒤 요구서를 전달했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

내란세력청산 사회대개혁 경남행동(상임공동대표 이병하)이 21일 오전 경남 창원시의회 앞에서 기자회견을 열고 "경남도민의 수치다. 창원시의회는 막말 국민의힘 김미나 의원을 제명하라"라고 외쳤다. 창원시의회는 이날부터 27일까지 임시회를 연다.김미나 의원은 사회관계망서비스(SNS)에 10‧29 이태원 참사 희생자‧유가족에 대한 막말을 쓴 데 이어, 이재명 대통령과 김현지 대통령실 제1부속실장에 대해서도 실언을 했다가 삭제했다.경남행동은 회견문을 통해 "창원시의회는 온갖 막말로 국민과 창원시민을 모욕하는 국민의힘 김미나를 언제까지 감쌀 것인가? 이태원 유가족을 모욕했던 김미나의 막말은 점점 더 심해지고 있다"라고 우려했다.이들은 "김미나는 윤석열 탄핵 과정에서 '솔로몬의 지혜를 발휘하신 우리 윤석열 대통령은 정말 현명하십니다'라고 내란을 옹호했고 '청년들에 대한 각종 지원 정책 때문에 청년들이 일을 하지 않는다', '정부 지원 때문에 기초수급자가 늘었다'는 혐오 발언을 쏟아냈다"라며 "그뿐만 아니라 창원시 사무감사에서는 '보조금 도둑질한 좌파단체들 예산 전부 끊겠다', '저도 지금 좌빨 청소 중'이라는 극우맹동적 망언을 쏟아냈다"라고 덧붙였다.경남행동은 "그랬던 김미나가 또다시 얼토당토않은 막말을 했다. 그는 SNS에 김현지 부속실장과 이재명 대통령의 관계에 대해 글을 올렸다"라며 "터무니없는 망언에 대한 비판이 쏟아지자 반성은커녕 '김현지를 궁금해하면 안 돼요? 왜 삭제한 글을 캡처해서 이렇게들 부들부들하는지 모르겠네요'라고 망언을 이어갔다"라고 지적했다.그러면서 이들은 "개선의 여지가 없다. 국민의힘 창원시의원 김미나는 자신이 무엇을 잘못했는지도 모른다. 그런 저질이자 수준 미달인 김미나가 창원시의원을 계속하면 국민과 창원시민의 염장을 지르는 말을 계속할 것이고 창원시민의 수치와 분노는 높아질 것이다. 김미나와 같은 천박한 자가 시의원을 계속하면 창원시정은 시궁창에 처박힐 것이다. 따라서 방법은 하나밖에 없다. 막말과 망언을 쏟아내는 저질 시의원 김미나를 제명하는 길밖에 없다"라고 주장했다.내란세력청산 사회대개혁 경남행동은 "창원시의회는 창원시민의 요구를 받들어 즉각 막말의원 김미나를 제명하라. 그렇지 않으면 창원시민의 분노가 국민의힘 전체와 창원시의회를 향할 것이다"라고 했다.이병하 대표와 김은형 민주노총 경남본부장, 이영곤 진보당 창원성산지역위원장은 이날 창원시의회 의사국 관계자를 만나 '제명 요구서'를 전달했다.한편, 창원시의회 사무국이 처음에 경남행동 관계자들의 출입을 막았다가 항의를 받은 뒤 현관 안으로 들어가도록 했고, 청원경찰을 현관 앞에 배치해 취재기자들의 출입을 방해했다가 항의를 받고 사과했다.