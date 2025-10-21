'이 대통령 조롱' 장동혁에 문진석의 직격 "명백한 내란선동"

장동혁 국민의힘 대표의 '이재명 대통령 수감 암시' 발언을 두고 더불어민주당이 강하게 반발하고 나섰다. "민주주의의 근간을 흔드는 망동" "명백한 내란선동, 헌정질서에 대한 도전"으로 규정한 것.
21일 민주당 국정감사대책회의에서 발언에 나선 문진석 원내운영수석부대표는 전날(20일) 장동혁 국민의힘 대표의 기자간담회 발언을 소환했다. 문진석 운영수석은 장동혁 대표의 17일 윤석열씨 일반접견을 두고 "헌정을 파괴한 윤석열을 민주투사로 미화하고 좌파정권을 무너뜨리자며 내란을 선동하더니 이제는 이재명 대통령의 구속과 수감을 암시하는 발언까지 내뱉고 있다"라고 지적했다.
문 운영수석은 "장동혁 대표에 엄중히 경고한다. 이 대통령을 조롱하고 위협하는 언행은 민주주의 근간을 흔드는 망동"이라면서 "명백한 내란선동이자 헌정질서에 대한 도전"이라고 규정했다.
또한 장동혁 국민의힘 대표가 대법관 수를 14명에서 26명으로 늘리는 등의 방안이 담긴 민주당 사법개혁안, 가짜뉴스 근절을 목적으로 둔 언론개혁안에 반발한 것에 대해서도 평가를 얹었다. 문 운영수석은 "장 대표는 사법·언론개혁안을 '쿠데타 정권 몰락의 수사(레토릭)'으로 규정하며 국민의 개혁 요구를 왜곡했다"라며 "(개혁안을) 정쟁의 도구로 전락시키고 개혁 정당성을 훼손하는 것은 국민에 대한 모독"이라고 반박했다.
"국민 삶 지키는 약속 저버리고 내란선동 이어가면... 정당 존재할 수 없어"
그는 국민의힘의 '이재명 대통령 조롱'과 '개혁안 비난'에 대해 "정치는 상대를 짓밟는 싸움이 아니라 국민의 삶을 지키자는 약속"이라면서 "약속을 저버리고 내란선동을 이어간다면 어떤 정당도 민주주의의 이름으로 존재할 수 없다"고 경고했다. 정당해산심판 청구 가능성을 언급한 것.
장동혁 대표의 발언을 두고 민주당에서 비판의 목소리가 나오는 상황이다. 박지원 민주당 의원은 21일 YTN '김영수의 더 인터뷰'와의 통화에서 "(구속 수감된 전직 대통령은) 전두환, 노태우, 이명박, 박근혜, 윤석열, 다 국민의힘 사람들"이라며 "(국민의힘 측에서) '이재명 대통령이 감옥 간다' 표현을 하는데 이제 4~5개월 된 대통령한테 할 말인가. 정신 나간 소리하지 말라"고 직격했다.
참고로 장동혁 국민의힘 대표는 20일 국회 기자간담회에서 윤석열씨 면회를 두고 쏟아지는 비판 여론에 대응하다가 "민주당도 곧 전직 대통령에 대한 면회를 할 순간이 다가올 텐데, 그때 민주당이 어떻게 할지 한번 지켜보겠다"라고 말했다. 구체적으로 인물을 특정하지 않았지만 이재명 대통령의 구속·수감으로 해석돼 파장이 일고 있다(관련 기사 : 장동혁, 이재명 겨냥 폭탄 발언 "민주당도 곧 전직 대통령 면회할 순간 올 것"
