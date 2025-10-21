언론시민-노동단체, 민주당 망법 개정안에 "표현의 자유 위축"

큰사진보기 ▲최민희 더불어민주당 언론개혁특별위원장이 20일 국회에서 허위조직정보 근절안을 발표하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당이 20일 정보통신망법(망법) 개정안 중 허위조작정보 근절에 대해 밝히자, 언론 노동-시민단체들이 이날 즉각 표현의 자유 위축 등을 들며 반발했다.20일 논평을 발표한 언론개혁시민연대(언론연대)는 "민주당 초안에는 불법정보에 대한 신고·조치 제도를 도입해 대형 플랫폼(대규모 정보통신서비스 제공자)의 투명성과 책임성을 강화하는 유럽연합(EU) 디지털서비스법(DSA)를 모델로 내세웠다"며 "그러나 오늘 발표된 개정안에서는 대형 플랫폼에 대한 책임 부여와 표현의 자유를 보호하기 위한 주요 절차와 규정을 대부분 삭제해, 사실상 DSA의 취지를 폐기했다"고 밝혔다.이어 "국제인권기준에 부합하는 표현 보호 장치를 마련하고, 자율규제와 팩트체크 저널리즘 활성화를 위한 지원책을 우선 추진할 것을 촉구했다"며 "표현의 자유를 억압하는 권위주의 통제국가들이나 시도할 법한 퇴행적 입법 사례로 평가받을 것이다. 민주당은 즉각 망법 개정안을 철회하라"고 촉구했다.전국언론노동조합(언론노조)은 입장문을 통해 "우려됐던 '언론의 권력감시 기능 위축'을 불러올 여러 조항이 포함돼 있다"며 "특히 언론현업단체들이 일관되게 요구해 온 '징벌적 손해배상 청구 자격에서의 정치인, 고위공직자, 대기업 제외'가 포함돼 있지 않은 데 대한 강력한 유감을 표한다"고 강조했다.이어 "명예훼손죄를 규정한 정통망법 70조를 손질해 이번 개정안에 함께 포함해야 한다. 공정성 심의 폐지 역시 함께 진행해야 한다"며 "이번 민주당의 법안은 언론과 표현의 자유에 중대한 영향 미칠 수 있는 만큼, 조급하게 당론으로 확정하지 말고, 언론계와 시민사회 등 폭넓은 사회적 논의를 통해 여론을 수렴할 것"을 촉구했다.한편 이날 발표한 더불어민주당 정보통신망법 개정안은 불법정보 여부가 불분명한 경우에도 허위정보를 불법정보로 간주해 유통을 금지했고, 민사상 책임에 더해, 손해액 증명이 어려운 경우 최대 5천만 원까지 손해액을 추정하도록 했다. 또한 불법 또는 허위조작정보에 대해 5배 배상제를 적용하는 징벌적 손해배상 제도를 도입했다.