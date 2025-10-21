국힘 장동혁, 윤석열 면회 후폭풍 "망상에 기댄 퇴행 정치"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 20일 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표가 서울구치소에 수감 중인 윤석열 전 대통령을 면회한 것을 두고 후폭풍이 계속되고 있는 가운데 장 대표의 지역구인 충남 보령·서천에서도 "망상에 기댄 퇴행적인 정치"라며 비판의 목소리가 나오고 있다.앞서 18일 장 대표는 "어제 오전 윤석열 대통령님을 면회하고 왔다. 힘든 상황에서도 성경 말씀과 기도로 단단히 무장하고 계셨다. 우리도 하나로 뭉쳐 싸우자"라고 글을 올렸다.소식이 전해지자, 지역 정당들이 발끈하고 나섰다. 더불어민주당 보령서천지역위원회는 20일 논평을 통해 "국민의힘 장동혁 대표가 내란수괴로 구속된 윤석열 전 대통령을 면회하고, 그 자리에서 "성경과 기도로 무장하고 있었다"는 말을 전한 것은 그 자체로 국민을 우롱하는 궤변"이라고 비판했다.이어 "더욱 가관인 것은 장 의원을 비롯한 국민의힘 인사들이 하루가 멀다 하고 '이재명 정권을 끌어내리겠다'고 외치는 것"이라며 "그러나 현실은 정반대이다. 이재명 대표가 이끄는 민주당 정부는 코스피 3600선을 돌파하며 경제 회복의 희망을 보여주고 있고, 국정 지지율 역시 50% 이상을 유지하며 국민의 신뢰를 받고 있다"고 덧붙였다.그러면서 "장동혁 의원과 국민의힘은 이제라도 국민 대다수에게 외면받고 있는 자신들의 정당을 돌아보길 바란다"라며 "망상에 기대어 퇴행적 정치를 반복할 것이 아니라 국민의 삶을 고민하는 진짜 정치를 시작해야 할 때"라고 쏘아붙였다.이선숙 정의당 보령서천지역위원회 위원장도 같은 날 논평을 통해 "더 이상 부끄러운 정치인을 지역구 의원으로 두고 싶지 않다"며 "시민들의 뜻을 왜곡하며 민주주의의 근본을 훼손하는 행위는 명백하게 정치적 폭력"이라고 비판했다.이어 "윤석열 정권은 검찰권을 사유화하고, 언론을 통제하며 시민사회를 탄압했다"라며 "(비상계엄으로) 국가권력을 사적 복수와 보복의 수단으로 전락시킨 행위는 헌법질서를 흔드는 내란 행위였다"고 덧붙였다.그러면서 "그럼에도 장동혁 대표는 그 주범을 찿아가 머리를 숙이고 정치적인 결속을 보여줬다"라며 "이는 국민의힘이 스스로를 '내란정당'으로 규정짓는 역사적인 자백"이라고 일갈했다.