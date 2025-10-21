코로나19가 가져온 전환점, 환경 예술을 떠올리다

큰사진보기 ▲최영숙작가 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲본연의 가치116.8?80.3cm 2025.10 ⓒ 최영숙 작가 관련사진보기

큰사진보기 ▲최영숙작가 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲캔속의 방주!Acrylic, Foam On Canvas 53 * 40.9 cm ⓒ 최영숙 작가 관련사진보기

인천대학교 서양화과를 졸업한 최영숙 작가는 20대 후반부터 20여 년간 아동 미술 심리 교육 분야에서 경력을 쌓아왔다. 그러나 모두에게 그랬듯, 코로나19 팬데믹은 그녀의 삶에 예상치 못한 전환점을 가져왔다. 최 작가는 사업의 어려움 속에서 직원들과 그 가족들을 책임져야 한다는 막중한 책임감은 깊은 고민을 안겨주었고, 이 시기는 자신을 돌아보고 새로운 가치를 찾아 나서는 계기가 되었다고 담담히 회고했다. 지난 20일 최영숙 작가가 자원봉사를 하는 인천의 한 커뮤니티 도서관에서 만나 살아온 이야기와 작가로서 생각을 들어봤다.최 작가는 코로나19로 인한 어려움 속에서 "하루하루 버티며 사는 것은 삶이 아니다"라는 뼈아픈 깨달음을 얻었다고 했다. 이전에는 일에 몰두하느라 자신을 돌아볼 여유조차 없었지만, 역경을 겪으며 비로소 자신의 가치를 발견하고 성찰하는 귀한 시간을 가질 수 있었다는 것. 그녀는 이러한 경험이 자신에게 글쓰기와 그림 작업을 통해 타인과 소통하고 싶다는 강렬한 열망을 심어주었다고 말한다.특히 어려움을 겪는 사람들에게 자신의 가치를 인정하고 돌아볼 시간을 선물하고 싶다는 마음으로 본격적인 작품 활동을 시작하게 되었다는 설명이다. 최 작가는 현재 환경 문제에 대한 깊은 관심을 작품으로 표현하고 있으며, 환경 예술의 궁극적인 목표에 대해 "환경의 본질적인 가치를 아름답게 표현함으로써 사람들에게 환경의 소중함을 일깨우고, 이를 통해 사람들이 환경 문제에 대해 함께 논의하고 개선할 수 있도록 이끄는 것"이라고 밝혔다.그녀는 환경 보호를 재활용이나 절약과 같은 생활 속 작은 실천을 넘어, "스스로 가치를 존중할 때 타인과 지구에 대한 배려와 사랑이 나온다"는 철학을 가지고 있다. 최 작가는 "제 가치를 알기 위해서 아름답게 가치를 표현 했듯이, 환경도 원래 가지고 있던 아름다운 가치를 보여주고 싶었다"고 말했다. 그는 오염되거나 파괴된 환경의 모습을 직접적으로 보여주기보다 자연이 본래 지니고 있던 순수하고 존중 받아야 할 가치를 시각적으로 표현한다.또한, 최 작가는 코로나19를 겪으며 자신을 돌아보고 치유했던 경험을 작품에 담아내듯, 환경에 대한 깊은 성찰과 애정을 표현하여 관람객들의 공감대를 형성하고 있다. 클레이 재료를 통해 "안락함"을 표현하고 관람객들도 그 느낌을 가져가기를 바랐던 것처럼, 자연이 주는 위안과 평화로움을 시각적으로 전달하여 작품을 통해 '힐링'을 경험하게 한다. 나아가 최 작가는 지역적, 문화적 가치와 환경 문제를 연결하는 시도를 한다.인천의 개항기 건축물이나 독도와 같은 한국적 가치들을 환경 문제와 연결하려는 시도는, 자신이 속한 공동체와 국가의 소중함을 인식하는 것이 곧 그 공동체를 둘러싼 환경의 소중함을 인식하는 것으로 확장될 수 있음을 보여준다. 이는 '나'를 넘어 '우리' 그리고 '지구'로 이어지는 배려의 확장을 의미한다.궁극적으로 최 작가는 참여와 소통을 통해 환경 문제에 대한 인식 개선을 추구한다. 그녀는 "그림을 팔고 안 팔고 가 중요한 게 아니라 이런 걸 통해서 사람들이 환경 문제에 대해 인식하고 함께 논의하고 개선할 수 있는 것이 많아졌으면 좋겠다"고 강조한다. 단순히 감상의 대상을 넘어, 관람객들이 환경 문제에 대해 스스로 생각하고 토론하며 해결책을 모색하는 계기를 제공해야 한다는 것이다.최 작가는 클레이 콜라주라는 기법으로 작품을 만드는데, 폼 클레이의 부드럽고 몽글몽글한 질감은 보는 이들에게 편안함과 위로를 선사한다. 그녀는 이 재료가 가진 특성이 자신의 그림과 일맥상통한다고 설명하며, 힘들었던 시기에 느꼈던 안락함을 작품을 통해 전달하고자 한다."스케치로 끝나는 것이 아니라 조형 작업을 하고, 벗겨지거나 상하지 않게 다시 작업하고, 밀도를 위해 10번 정도 덧칠하는 과정을 거친다"는 그녀의 설명은 작품에 대한 깊은 애정을 엿볼 수 있게 한다.최 작가는 앞으로도 꾸준히 작품 활동을 이어가며 자신의 예술 세계를 확장해 나갈 계획이다. 인천을 넘어 한국의 아름다움을 세계에 알리고, 환경 문제와 같은 전 세계적인 이슈를 예술을 통해 소통하고 싶다는 꿈을 가지고 있다.또한, 단순히 그림을 판매하는 것을 넘어 자기 작품을 통해 사람들이 '힐링'을 얻고, 환경 문제에 대한 인식을 개선하며 함께 논의할 수 있는 프로젝트를 만들고 싶다는 생각도 드러냈다. 최 작가는 "우리 아이들이 살아갈 세상의 문제인 환경 문제를 아이들부터 수업을 시작해서 알리고 얘기하고 소통하고 싶은 마음이 크다"고 말했다.최영숙 작가는 다음 주 인천 서구 아트페어를 시작으로 다음 달 개인전을 개최하며, 인천 아트쇼와 서울 코엑스 아트쇼에도 참가할 예정이다. 오는 2026년도 다양한 전시를 통해 대중과 소통하며 자신의 작품을 선보일 계획이다. 그녀는 자신의 그림이 근사한 장소에만 전시되는 것이 아니라, 누구든지 쉽게 만날 수 있는 곳에서 사람들에게 위로와 행복을 선물할 수 있기를 바란다고 전했다.최 작가는 "내 그림이 가서 사람들이 이것을 보고 행복해하고 즐거워하고, 이 안에서 내가 생각했던 마음을 같이 느껴서 힐링 됐다면 그것으로 충분하다"며 인터뷰를 마쳤다.