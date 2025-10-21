'다름을 잇고 다음을 잇는' 문화다양성축제 맘프, 21개국 참여

큰사진보기 ▲문화다양성 축제 맘프. ⓒ 맘프추진위 관련사진보기

"20년의 동행, 다름을 잇고 다음을 잇다."

큰사진보기 ▲문화다양성축제 행사장과 교통 통제 상황. ⓒ 창원시청 관련사진보기

올해로 20년째를 맞는 문화다양성축제(맘프, MAMF)가 내건 주제다. 맘프추진위원회, 경남이주민센터, 경상남도, 창원특례시가 오는 24일부터 26일까지 사흘 동안 창원 용지문화공원, 포정사공원, 성산아트홀, 중앙대로 일원에서 이주민과 함께하는 국내 최대 규모의 문화다양성 축제를 연다.올해 구호는 "다 함께 스물스물 더 함께 스물스물(All Together More Together)"이다. 맘프추진위는 "문화다양성과 우리 사회가 함께 걸어온 시간을 돌아보며 앞으로 공존, 포용, 지속가능한 미래를 꿈꿔가자는 메시지가 담겨 있다"라고 설명했다.맘프는 이주민과 내국인이 함께 만들어가는 문화다양성 축제로, '아리랑 정서'를 되살려 세계 각국의 문화를 융합하여 상호 이해와 존중의 장을 여는 것을 목표로 한다. 맘프추진위는 "이주민 증가에 따른 왜곡된 인식과 갈등을 완화시키고 서로의 다름을 인식"하기 위해 축제를 연다고 밝혔다.올해 참가국은 아시아를 넘어 중남미로 확대되어 21개국 15개 교민회가 참여한다. 몽골, 중국, 일본, 인도네시아, 필리핀, 태국, 스리랑카, 캄보디아, 베트남, 네팔, 파키스탄, 방글라데시, 미얀마, 우즈베키스탄, 멕시코, 과테말라, 베네수엘라, 볼리비아, 페루, 에콰도르 등이 함께 한다.올해 주빈국은 몽골이다. 한국-몽골 수교 35주년을 기념하고, '나담축제'의 '유네스코 무형문화유산으로서의 가치와 독창성'으로 몽골이 선정되었다. 맘프 동안에 '나담'을 재현한 몽골 씨름대회, 몽골 마두금 오케스트라, 한국예술종합학교 공연이 펼쳐진다.몽골에서 수헤 수흐볼드 주한몽골특명전권대사, 다쉬돈독 간바트, 바담돌찌 폰살마, 도르치좁트 엥크토야 국회의원 등이 참석한다.축제 첫날 저녁 용지문화공원 무대에서는 개막식에 이어 다문화소년소녀합창단 '모두', 이승환 밴드, 뮤지컬배우 강홍석이 출연하는 축하공연이 벌어진다.둘째 날 저녁 같은 장소에서는 10개국 13개팀이 참여하는 '대한민국 이주민가요제'가 열린다. 너우샤드(방글라데시)가 "시절인연", 채린(미국)이 "1,2,3,4", 야부 제니린(필리핀)이 "천년의 사랑", 엘리(인도네시아)가 "당돌한 여자", 캐슬린(도미니카공화국)이 "마이 스타), 임리나(러시아)가 "나가거든", 온유(기니)가 "막걸리 한잔", 자모흐(몽골)가 "호랑수월가", 리아(베트남)가 "사랑아", 권나비(러시아)가 "꿈에", 덱스터(필리핀)가 "강남스타일" 등을 불러 한국 노래 실력을 겨룬다.문화다양성 거리행진(퍼레이드)도 축제 마지막날인 26일 오후 3시 30분부터 6시 사이 경남교육청 앞 창원중앙대로에서 펼쳐진다. 네팔, 몽골, 미얀마, 방글라데시, 베트남, 스리랑카, 우즈베키스탄, 인도네시아, 일본, 중국, 캄보디아, 태국, 파키스탄, 필리핀 등에서 참여한다.마지막날 저녁 용지문화공원 무대에서는 9개국 13명의 유명가수들이 참여하는 "세계 음악공연"이 펼쳐진다. 이밖에 행사장 곳곳에서는 여러 나라 교민회가 마련한 문화체험장, 민속놀이, 음식트럭 등이 운영되어 방문객들이 함께 즐길 수 있다.창원시는 "방문객의 안전을 위해 축제 기간 동안 창원 중앙대로 일부 구간의 차량 통행을 제한할 예정"이라며 "운전자들의 양해와 협조를 부탁하고 우회도로 이용을 당부한다"라고 밝혔다.23일 오후 8시부터 26일 자정까지 중앙대로(도청 방면), 25일 오전 7시부터 26일 자정까지 중앙대로(시청 방면), 26일 낮 12시부터 오후 7시까지 중앙대로(양방향)의 차량을 통제한다.장금용 창원시장 권한대행은 "안전하고 즐거운 행사를 위해 교통 통제에 대한 시민 여러분의 따뜻한 배려와 협조를 부탁드린다"며, "맘프는 다양한 문화를 즐기고 서로를 이해하는 소중한 자리인 만큼, 화합과 공존의 가치를 나누며 모두가 함께 어우러지는 특별한 시간이 되기를 바란다"고 말했다.자세한 행사 일정은 맘프 누리집(www.mamf.co.kr)에서 확인할 수 있다.