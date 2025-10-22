미국서 민화 알린 작가, 그가 작품을 대하는 방식

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
지난 20일, 남원 대강면 가덕마을회관에서 열린 김종숙 작가의 민화 전시회를 다시 찾았다. 임실 오수면에서 민화 전시회장까지는 33km의 거리였다. 조선 시대라면 오수역참에서 갈담역참을 거쳐 섬진강 변의 유등역참을 지나가는 경로였다. 이렇게 옛길 두 참을 걸으려면 한나절이 넘는 여정이었다. 자동차로 30분 만에 도착했다.
한 달간의 민화 전시회를 폐막하는 날 오후였다. 전시장에는 작가 지인들이 참여한 조촐한 모임이 열렸다.
김종숙 작가가 그의 미국 생활 등 작품 활동의 이야기를 들려주었다. (관련 기사: 뉴욕 누볐던 작가의 민화, 시골 마을회관에 걸린 사연
).
민화와의 만남
2003년, 김종숙 작가는 미국으로 가서 한지 공예와 닥종이 인형 작가로 활동하였으며, 평화통일 자문위원으로 한국을 오가며 민화를 배우기 시작했다. 뉴욕 맨해튼 한국문화원에서 우리나라의 전통문화를 알리는 한지공예와 닥종이 인형 수업을 1년 동안 하고 전시회를 열었다.
뉴욕과 뉴저지에서 작가 활동하며 여러 분야의 관공서에서 전시회를 하고 작품을 기증하기도 하였다. 2005년부터 뉴저지에서 한지 공예와 닥종이 인형을 만들면서, 아크릴 페인팅과 오일 페인팅을 하였는데 그 재료가 친환경적이지 않았다. 전주에서 활동하는 한미영 작가의 추천으로 한국에 올 때마다 민화를 배우기 시작하였다. 민화 제작의 재료가 모두 천연적이어서 좋았다고 한다.
우리나라의 한지공예와 닥종이 인형도 미국에 알리고 전시했으니, 이제는 민화에 전념해야겠다는 생각이었다. 또 김종숙 작가는 어린 시절 집안에 손님치레가 많았는데, 어머니는 음식 솜씨가 좋았다고 했다. 작가는 어머니의 음식 솜씨를 이어받았다고 말했다. 마늘장아찌, 마늘쫑 장아찌와 깻잎장아찌 등 장아찌 종류 음식이 특별하였다.
2007년도부터 미국에서 한지 공예, 닥종이 인형과 민화 등을 수업할 때면, 대체로 오전 11시에 기초 수업을 시작했다고 한다. 점심을 지어 함께 먹고, 오후 4시까지 수업을 계속했다. 이때 수강생들은 반찬으로 먹은 김치, 된장, 고추장 등을 가져가길 원했다.한국인이 운영하는 마트에서 한국 음식을 살 수 있지만, 수강생들은 김종숙 작가가 만든 음식을 더 좋아하였다고 한다. 그렇게 작가는 수강생들에게 전통 음식 반찬을 만들어 팔게 되었다.
김 작가는 2008년, 미주한인재단 사무총장을 맡고 있을 때 백악관 행사에 일일 전시회를 열었다. 전시회를 방문한 미국 의회 하원의원인 마이크 혼다와 죠지 알렌에게 한지 공예의 보석상자를 선물했다고 한다. 마이크 혼다는 2007년 미국 연방의회에서 '위안부 결의안'이 채택되는 데 큰 역할 했다. 그는 일본계 이민자이지만 평화 운동과 한국인의 권익 옹호에 노력하고 있었다. 한국을 위해 노력하는 미국 하원의원은 그 보석함을 부인에게 전했고, 그 선물을 받은 부인은 소중하고 귀한 선물이라며 정말 고맙다는 친필 편지를 보내왔다고 한다.
김종숙 작가는 미국에서 활동할 때, 전북 장수군 출신이었던 이상조(고어 헤드) 목사와 함께 매년 한국에서 고아들을 10명에서 15명 정도 미국으로 초청하였다. 보름 동안 아이들이 미국의 여러 곳을 견학하며 꿈을 키우는 기회를 마련해 주었다. 김종숙 작가는 이상조 목사의 후원금 마련을 위해 전시회를 일 년에 3~4회 열었다고 한다.
2008년, 뉴욕 한국문화원에서 외국인들에게 한국 전통문화를 알리는 한지공예와 닥종이 인형 만드는 수업할 때였다. 이때 만든 작품의 전시회를 하게 되었다.
여러 작품을 전시회에 내어놓았다. '강강술래'라는 한지 부조 작품을 으뜸으로 2500불의 가격을 매겼다. 이 전시회 개막 안내가 신문 기사로 홍보되었다. 전시회를 시작하기 전에 전화가 한 통 왔다. '강강술래' 작품을 꼭 구매하고 싶다는 것이었다. 그 작품을 꼭 살 터이니, 팔지 말라는 당부였다. 이에 미국에서 성공한 한 기업의 한국인 회장 비서가 와서 5천 불을 내놓았다고 한다. 아래는 관련 일화를 대화 형식으로 정리한 것이다.
작가 : "이 작품은 2500불입니다."
(작가가 2500불을 고집하자, 비서는 회장에게 전화해서 바꿔주었다고 한다.)
작가 : "돈이 잘 못 왔습니다. 2500불입니다."
회장 : "어떻게 그 작품을 돈으로 환산합니까? 우리나라 전통의 강강술래인데요. 이제 추석이 다가옵니다. 아들이 너무 갖고 싶어 해요. 조금 성의를 표시했습니다."
작가는 다음에 작품으로 더 사례하겠다고 했으나, 연락처는 끝내 알 수 없었다. 한지 부조 '강강술래' 작품은 여자 13명이 원을 그리며 강강술래 춤을 추고, 배경은 추석 보름달이 휘영청 떠 있었다. 작품을 구매한 회장은 작품에 담겨 있는 한국의 정서, 얼, 고향에 대한 그리움을 금액으로 환산할 수 없었나 보다.
2023년 인사동에서 전시회를 할 때였다. 어느 노인이 이렇게 말했다고 한다.
"작가님의 작품을 꼭 갖고 싶은데, 작품에 매긴 가격의 4분의 1의 금액을 가지고 있다. 월부로도 못 사고 어떻게 할까?"
작가는 노인에게 작품을 선뜻 드렸다고 했다.
"이 금액이면 충분해요. 이거 가져가시고 좋은 일만 있으셔야 해요."
김종숙 작가는 되도록 자기 작품을 저렴하게 판매하여 많은 사람이 소장하기를 바라며, 작품을 소장한 가정에 좋을 일이 생기길 기원한다고 했다.
나눔의 전시회
김종숙 작가는 작품 전시회를 열면서, 나눔의 예술을 실천하고 있다. 쌀 화환과 전시회 수익금은 도움이 필요한 이웃에게 대부분 기부했다. 김종숙 작가의 고향은 남원시 인월면으로, 조상 대대로 살아왔다. 작가는 어릴 때 할아버지의 모습을 잊지 못한다고 한다. 1960년대는 동네에 걸인들이 많았다. 명절이 되면 걸인들이 작가의 집을 찾아왔다.
걸인들은 할아버지에게 절을 하고, 주머니에서 찢어지고 구질구질한 지폐를 몇 장씩 조심스레 내어놓았다. 할아버지는 새 지폐를 두툼하게 그들의 손에 따뜻하게 쥐어주었다. 초등학교 교사였던 작가의 아버지는 명절 음식을 정성껏 차린 방으로 걸인들을 안내하였다. 가진 것이 많아서 베푸는 것이 아니라, 콩 한 쪽도 나눠 먹는다는 실천을 김종숙 작가는 할아버지와 아버지에게 배웠다고 하였다.
김종숙 민화 작가의 호는 매강. 자신의 이름에서 새벽의 여명과 안개 위로 울려 퍼지며 세상을 깨우는 종소리를 듣는다고 한다. 매강이라는 호는 매화가 물을 만나 피어나듯이 활짝 피어, 세상에 아름다움을 전하라는 뜻이다. 전주시청에 근무하던 지인이 지어주었다고 한다.
민화 전시회 폐막 모임에 참여하고 돌아오는 길이었다. 김종숙 작가의 살아왔던 이야기가 산사에서 울리는 여명의 종소리처럼 맥놀이 치며 진한 여운으로 밀려왔다. 채석강. 우뚝 솟은 바위산 절경을 지나면서, 진안 마이산 위를 날고 있는 매 한 마리가 떠올랐다. 마이산과 매. 우리 한국의 아름다운 자연과 매사냥의 잘 어울리는 민화의 소재가 되겠다는 생각이 들었다.