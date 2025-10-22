미국서 민화 알린 작가, 그가 작품을 대하는 방식

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲남원 대강면 가덕마을회관 민화 전시 작품 ⓒ 김종숙 작가 관련사진보기

큰사진보기 ▲김종숙 작가의 미국에서 한국의 전통문화 알림 활동 자료 ⓒ 김종숙 작가 관련사진보기

작가 : "이 작품은 2500불입니다."

(작가가 2500불을 고집하자, 비서는 회장에게 전화해서 바꿔주었다고 한다.)

작가 : "돈이 잘 못 왔습니다. 2500불입니다."

회장 : "어떻게 그 작품을 돈으로 환산합니까? 우리나라 전통의 강강술래인데요. 이제 추석이 다가옵니다. 아들이 너무 갖고 싶어 해요. 조금 성의를 표시했습니다."

"작가님의 작품을 꼭 갖고 싶은데, 작품에 매긴 가격의 4분의 1의 금액을 가지고 있다. 월부로도 못 사고 어떻게 할까?"

"이 금액이면 충분해요. 이거 가져가시고 좋은 일만 있으셔야 해요."

