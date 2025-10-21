"몸 불편해도 나들이 가고파", 천안선행로타리클럽의 특별한 동행

큰사진보기 ▲천안선행 로타리클럽회원들이 각자의 차량으로 거주인들을 모시고 천안삼거리공원 나들이 봉사활동을 진행했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲구산원 거주인들이 천안삼거리공원을 찾아 즐거운 시간을 보내며 ,장애인과 비장애인이 함께한 따뜻한 동행의 시간이 되었다. ⓒ 천안선생로타리클럽 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 당진신문에도 실립니다.

지난 18일, 국제로타리 3620지구(총재 차명환) 소속 천안선행로타리클럽(회장 조영종) 회원들이 오전 10시 부터 천안시 동남구 북면의 중증장애인 거주시설 구산원(시설장 권능) 거주인들과 함께 천안삼거리공원 나들이 봉사활동을 펼쳤다.무엇보다 이번 나들이는 클럽 회원들이 각자의 승용차로 거주인들을 모시고 직접 이동하며 진행되었으며, 단순한 외출이 아닌 '세상과의 연결'을 회복하는 치유의 시간으로 마련됐다.천안선행로타리클럽은 지난 8월 창립된 3620지구의 89번째, 천안 지역 32번째 클럽으로, 창립 두 달 만에 지역 사회복지시설과의 협력 활동을 이어가고 있다. 특히 지난 9월 27일 구산원과 봉사활동 협약(MOU)을 체결한 데 이어 이번이 두 번째 공식 봉사활동이다.조영종 회장은 "몸이 불편하신 분들은 도움 없이는 외출이 쉽지 않다"며 "연세가 드셨거나 몸이 불편하여 나들이가 어려운 분들은 누군가의 손을 잡고 잠시라도 바깥공기를 마실 수 있다면, 그분들이 얼마나 행복했으면 좋겠다"고 진심을 전했다.이번 행사에 참여한 유정숙 이사는 "천안삼거리공원이 새롭게 바뀌었다는 소문만 들었는데, 구산원 가족들과 함께 와서 구경할 수 있어 기뻤다"며 "올 수 있는데 안 오는 것과, 올 수 없어서 못 오는 것은 삶의 의미에서 큰 차이가 있다"고 말했다.이어 박기현 재단관리위원은 "누구나 언젠가는 도움이 필요한 순간이 온다"며 "오늘 봉사를 통해 서로가 누군가의 손을 잡아줄 수 있는 존재라는 것을 새삼 느꼈다"고 소감을 전했다.구산원은 <천안시 동남구 북면 전곡1길 66>에 2006년 인가를 받아 2012년부터 사회복지법인 구산을 설립했다. 현재 30명이 입소하고 있는 중증장애인 거주시설로"네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라."라는 기독교 정신으로 장애인 개인의 욕구와 특성에 맞게 맞춤형 재활서비스와 돌봄을 제공하고 있는 복지시설이다.천안선행로타리클럽은 첫 번째로 창립된 클럽으로 3620지구에서 89번째다. 무엇보다 "세상에 선한 영향력을 전하자"는 취지로 창립되었으며, 초대 회장은 조영종 충남교육삼락회 상임부회장(前 천안오성고 교장)이 맡고 있다. 비록 창립 두 달의 짧은 시간에 불과하지만, 이들은 지역 복지시설과의 협업을 통해 진정한 봉사의 의미를 일상 속에서 실천하는 32번째 클럽으로 자리매김하고 있다.한편, 천안선행로타리클럽은 매월 셋째 주 토요일마다 구산원을 방문해 거주인들과 교감하는 봉사활동을 이어가고 있다. 오는 11월에는 '미니운동회'를 열어 장애인과 비장애인이 함께 뛰고 웃는 자리를 마련할 예정이다.