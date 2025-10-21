"몸도 마음도 딴딴"...광주공고 교직원 복싱동아리 '화제'

큰사진보기 ▲광주공업고등학교 복싱동아리 아침 운동 모습. ⓒ 광주공업고등학교 관련사진보기

광주형마이스터고 광주공업고등학교(교장 박태호)가 복싱동아리를 운영하며 교직원 건강 증진과 조직 내 화합을 위한 모범 사례를 만들어가고 있다.21일 학교 측에 따르면 교직원 복싱동아리는 지난 3월 첫 모임을 가진 뒤 방학과 교내 공사 기간을 제외하고 꾸준한 훈련을 이어가고 있다. 동아리 구성 초기 교직원 17명이 참여 의사를 밝혔으며, 시간과 장소 조율을 거쳐 10명이 시작을 함께 했다.이달 들어서도 교직원 5~6명이 주 3~4일, 출근 시간보다 1시간가량 일찍 학교에 나와 이른 아침 시간을 이용해 복싱을 배우고 있다. 공격 기술보다는 방어·회피(패링, 블록, 더킹, 위빙, 슬립 등), 호신 중심의 대응 기술 위주로 진행하고 있다.학교 측도 복싱 글러브와 보호장비 구매 비용을 지원하는 등 격려하고 있다. 운동은 교내 체육관에서 하며, 교직원이 직접 기획한 '개근상' 등 출석 경품 행사도 운영해 참여 의욕을 높였다.참여 교직원 중 한 명은 복싱 동아리 활동 경험에서 도움을 받아 올해 국민체육진흥공단에서 주관하는 국가공인 복싱 체육지도자(스포츠지도사) 자격 필기, 실기, 면접시험에 합격하고 현장실습과 연수에도 참여했다. 현재 동료들의 운동을 도와주고 체육학 학위를 병행하며 전문성을 높이고 있다.학교 행정실 관계자는 "복싱동아리 활동이 교무실과 행정실 간 벽을 허물고, 교직원 간 협력과 소통을 강화하는 계기가 되고 있다"며 "체력 증진과 스트레스 해소를 통한 업무 효율 개선 효과도 나타나고 있다"고 전했다.복싱 모임에 참여한 한 교사는 "매일 아침 즐거운 시간이었다"며 "자존감이 높아지고 체력이 좋아져 요즘은 매일 아침 달리기에 마라톤까지 도전하고 있다"고 밝혔다. 모임에 참여한 또 다른 교사는 "마음속 성에 벽돌 하나하나를 쌓으며 몸과 마음이 단단해지는 느낌을 받고 있다. 업무 스트레스 줄어드는 것이 느껴지고 출근길 발걸음도 더 가벼워졌다"고 말했다.박태호 교장은 "운동을 통해 얻은 자신감은 교사들에게 큰 자산이 될 것"이라며 "교직원에게 다양한 체험 기회를 마련해 (학생들을) 글로벌 시대를 이끌 인재로 성장시킬 수 있는 참된 선생님이 되실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.