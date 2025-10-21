8세부터 92세까지, '서산형 창작극' 위해 뭉치다

큰사진보기 ▲‘스산 옥녀의 뻔뻔(funfun)한 이야기’ 중에서 ⓒ 무궁화예술단 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘스산 옥녀의 뻔뻔(funfun)한 이야기’ ⓒ 무궁화예술단 관련사진보기

큰사진보기 ▲일반 시민들이 만들어낸 ‘스산 옥녀의 뻔뻔(funfun)한 이야기’ ⓒ 무궁화예술단 관련사진보기

서산 무궁화예술단이 선보인 창작극 '스산 옥녀의 뻔뻔(funfun)한 이야기'가 지난 17일 서산시문화회관 대공연장에서 막을 올렸다.공연은 부춘산의 옥녀 설화를 바탕으로 전통과 현대를 넘나들며 재해석한 창작극으로, 지역민의 삶과 정서를 담아낸 '서산형 창작극'이다.8세부터 92세까지 아마추어들이 만든 무대는 전통 부채춤과 소고 신민요, 기생춤, 그리고 현대적인 무용이 교차하며 '종합예술 무대'로 이끌었고, 절 마당과 기와집 그리고 천상 꽃밭 등 다채로운 배경 전환은 시각적 풍요를 선사했다.절 마당에서 아이들의 춤으로 시작된 무대는 옥천암 무구 스님의 내레이션과 함께 옥녀의 삶과 사랑, 시련이 서서히 펼쳐지며 관객을 설화의 세계로 이끌었다. 아울러 각설이의 재치 있는 입담은 극의 무게를 덜어주었고, 기생 옹녀의 풍자는 시대를 넘어선 통쾌한 웃음을 선사했다.관객 류아무개씨는 "진정한 예술의 의미를 보여주셨다. 생활예술을 응원한다"라고 말했고, 또 다른 관객 김아무개씨는 "일반 시민에게는 꿈의 무대일 수도 있다. 그동안 연습하신 모든 분들 수고많으셨다"라고 전했다.이번 공연을 총괄한 안종미 기획자는 "지역의 이야기를 지역민과 함께 무대에 올리는 일이 쉽지 않았다"며 "남녀노소 출연진들이 처음 연극에 도전하며 느꼈던 떨림이 고스란히 전해진 무대였다"고 말했다.그는 "일반 시민이 참여한 만큼 서툴고 부족한 점도 있었겠지만, 그 진심이 설화를 지금을 살아가는 우리의 이야기로 이어지게 하는 출발점이었다"며 "곱게 봐주시고, 고생한 출연진들에게 박수를 보내고 싶다"고 전했다.이어 안 기획자는 "전문 배우가 아닌 시민이 중심이 되는 무대를 만들고 싶었다"며 "서산의 이야기를 무대 위에서 다시 써 내려가는 것이 우리의 사명"이라고 덧붙였다.비록 전문 배우들의 완벽한 연기나 화려한 연출은 아니었지만, 무대 위에는 서산을 사랑하는 사람들의 진심이 있었다. 그들의 어설픈 대사 하나, 서툰 몸짓 하나까지도 지역에 대한 애정으로 빛났다. '스산 옥녀의 뻔뻔(funfun)한 이야기'는 함께 만들어가는 문화의 의미를 보여준 무대였다. 작은 시작이지만, 이 무대가 앞으로 서산 예술의 저변을 넓히는 계기가 되길 기대한다.