경남교육청, 11월까지 권역별 '학교예술교육 축제' 열어

큰사진보기 ▲경남교육청, 11월까지 권역별로 ‘학교예술교육 축제’ 열어 ⓒ 경남교육청 관련사진보기

AD

경상남도교육청(교육감 박종훈)은 학생들의 예술적 성취감을 높이고, 예술을 통한 교육공동체의 창의적 어울림을 확산하기 위해 '학교예술교육 축제'를 10월부터 11월까지 권역별로 개최한다.초·중·고등학교에서 선정한 33개 공연팀과 38개 학교의 620여 점 미술 작품이 이번 축제에 참여한다. 축제는 합주, 합창, 뮤지컬, 케이팝, 밴드의 공연과 미술 전시 부문으로 나뉘어 진행되며, 학생과 학부모, 교직원, 지역민 등 약 3,200여 명이 관람할 것으로 예상된다.미술 전시는 20일부터 31일까지 12일간 경남예술교육원 해봄 전시관에서 열리며, 개막식은 20일(월) 오후 3시 30분에 진행된다.공연 부문은 10월 21일(화) 3․15아트센터 대극장에서 국악 합주 무대를 시작으로, 10월 30일(목)부터 31일(금)까지 김해문화의전당 마루홀에서 관악·관현악 합주와 합창 공연이 열린다.11월 4일에는 김해서부문화센터 하늬홀에서 뮤지컬과 케이팝 공연이, 11월 26일(수)에는 통영국제음악당 대극장에서 관악·관현악 합주 및 합창 공연이 펼쳐질 예정이다.