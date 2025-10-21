사랑이란 무엇일까, 노벨문학상 수상 작가의 탐구

기독교인은 모든 사람을 사랑할 수 있는데 그 이유는 각각의 사람이 오직 기회에 불과하기 때문이다. 적, 그리고 심지어 죄인조차도 사랑을 발휘할 수 있는 기회에 불과하다. 이와 같은 이웃에 대한 사랑에서 실제로 사랑받는 사람은 이웃이 아니다. 그것은 사랑 그 자체이다. - 한나 아렌트, <사랑 개념과 성 아우구스티누스> 중에서

큰사진보기 ▲좁은 문책 표지 ⓒ 펭귄클래식코리아 관련사진보기

"너희는 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 이끄는 문은 넓고 길도 널찍하여 그리로 들어가는 자들이 많다. 생명으로 이끄는 문은 얼마나 좁고 또 그 길은 얼마나 비좁은지, 그리로 찾아드는 이들이 적다."

철학자 윌 듀란트에 따르면 '사랑'과 '정의', 그리고 '예술'은 근대 철학계에서 수많은 학자가 그 정의를 놓고 상당한 관심을 기울여온 세 가지 개념이다. 이 개념들이 세상에서 널리 쓰이는 반면 그 정확한 의미에 대해선 정작 관심을 두는 이가 없어 곳곳에서 혼란이 일어났기 때문이다. 각 단어의 모호성은 이를 정의할 필요를 이끌었다. 정의를 위해선 각 개념을 깊이 들여다보아야만 했다. 그로부터 사랑에 대한 더 깊은 이해가 피어난 건 자연스런 일이다.<좁은 문>은 사랑에 대해 탐구한 유명한 문학이다. 문학의 경계를 탐구하고 그 가능성을 실험한 끝에 노벨문학상 수상에 이른 작가 앙드레 지드의 대표작으로, 기독교적 사랑과 이성에 대한 사랑을 중첩해 그 본질을 드러낸 작품이다.소설은 '좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라'는 기독교 경전 <누가복음> 구절로부터 출발한다. 작가 앙드레 지드 본인이 프랑스 청교도 가정에서 자란 배경이 있거니와 그의 뮤즈이자 아내가 된 사촌누나 마들렌과의 관계가 이 소설에 큰 영향을 준 만큼 자신의 이야기가 적잖이 반영됐다.주인공은 제롬, 소년 시절부터 나이 차가 있는 외사촌누나 알리사를 짝사랑해왔다. 제롬은 방학 때마다 그녀가 사는 삼촌 집에 가서 지내며 마음을 키운다. 알리사에겐 여동생 줄리에트와 막내 로베르가 있지만, 어려서부터 저와 성향이 맞는 제롬과 각별히 가깝게 지낸다. 시를 비롯해 문학을 깊이 아끼는 이들의 대화를 따라가다 보면 세상에 이들 둘이 한 자리에서 서로를 알아봤다는 건 대단한 행운이자 축복이란 생각이 절로 들 정도다.제롬이라고 다르지 않지만 알리사는 제 어머니에게 깊은 상처를 받았다. 아버지가 비운 집에 사내를 불러들이는 어머니가 알리사에겐 도무지 용납되지 않는 것이다. 그렇다고 아직 어린 아이가 무얼 할 수 있을까. 알리사는 방 안에 틀어박혀 책 안으로 도피한다. 그중에서도 <성경>이 그녀 삶의 중심이 되어준다. 기독교적 삶, 주 안에서 삶의 의미를 찾으며 신실한 것만을 제 삶 가운데 두려는 알리사의 태도가 점차 강박적이 되어가는 듯 보이는 건 종교 바깥의 시선인 걸까.반면 제롬에겐 알리사가 그 자체로 신앙이며 진리다. 그녀와 더 깊은 대화를 하고, 마침내 서로를 온전히 이해하고 싶다는 열망이 그를 신앙의 세계로 접어들게 한다. 신앙의 세계를 통해 알리사와 완전히 합일할 수만 있다면 종교의 틀을 기꺼이 받아들일 수 있는 것이다. 때마침 찾은 교회 주일 미사에서 알리사와 함께 들은 강론은 그대로 그가 앞으로 걸어갈 길처럼 느껴진다.시간이 흘러 두 사람이 결혼을 할 나이가 되었을 때로 이야기는 옮겨간다. 제롬이 알리사를 마음에 둔 건 주변 모두가 아는 일이다. 가족 모두가, 심지어 제롬을 남몰래 짝사랑하는 듯 보이는 줄리에트마저도 표면적으로는 그를 축복하는 듯하다. 그러나 오로지 알리사만이 제롬의 마음을 은근히 밀어내는 것이다. 종교적 가르침을 파고들며 신실한 삶을 살면 알리사의 마음을 얻을 수 있으리라 생각했건만 알리사는 하나님 안에서 하나가 되자는 모호한 말만을 남긴 채 끝없이 그로부터 멀어져 간다. 상심한 제롬은 마침내 군에 입대해 3년의 시간을 그녀와 떨어져 보낸다.그렇다 해서 알리사에 대한 제롬의 마음은 잦아들지 않는다. 언젠가 반드시 그녀의 마음을 얻겠다는 일념으로 편지를 보내고 홀로 마음을 키워간다. 오늘의 어려움마저 더 큰 기쁨을 위해 약속된 고난이라는 심정으로 그는 알리사에 대한 믿음을 저버리지 않는다. 그리고 끝없는 구애, 그 구애의 끝에서 알리사는 비극적 운명을 맞이하고 마는 것이다.<좁은 문>은 알리사의 죽음 뒤 줄리에트를 거쳐 제롬에게 전해진 편지를 그대로 옮긴다. 전반부가 제롬의 시선에서 제한적으로 알리사를 향한 제 마음의 크기며 그녀와 나눈 소통, 또 주변인들과의 이야기를 그려냈다면, 후반부 편지글을 통하여 독자는 비로소 알리사가 가졌던 진짜 마음, 또 좀처럼 이해할 수 없던 그녀의 행동 아래 깔린 생각과 마주하게 된다.처음부터 끝까지 알리사를 향했던 제롬의 마음처럼 알리사의 마음 또한 같았다. 다만 서로에게 유일한 짝이 되리라는 제롬의 생각과 그에게는 더 나은 짝이며 목표가 있으리란 알리사의 생각이 달랐을 뿐이다. 알리사는 제롬에게 제 자신이 가장 나은 이가 되리라 여기지 않았다. 그 이유로 알리사는 제 마음을 감추고 문학적으로, 삶에 대해선 더 형편없는 여인인것처럼 행동했던 것이다. 제롬에겐 별 관심이 없는 듯 위장하고 그 괴로움을 홀로 감당했다. 그것이 좁은 문이며, 자신의 즐거움을 넘어 신의 뜻에 달하는 길이라고 여겼다. 지상의 사랑을 넘어서는 신실한 복, 그에 다다르기 위한 고통이라고 생각했다. 제 어머니가 아버지와 자신에게 남긴 상흔 따위와는 전혀 다른 길.소설은 인간적 사랑을 추구하는 제롬과 신을 향한단 이유로 인간적 욕구를 저버리는 알리사를 대응케 함으로써 사랑이란 대체 무엇인가를 따져보게 한다. 누가 보아도 더없이 어울리는 짝인 두 사람이 엇갈리는 이유를, 그를 감당하는 마음을, 또 그를 지켜보는 마음을 생각하도록 한다. 제롬에 대한 알리사의 마음이 그를 위한 것이 아니라고 말할 수는 없다. 동시에 신을 향한 알리사의 자세 또한 사랑이 아니라고 할 수가 없다. 저의 행복보다 제롬의 미래를, 신의 규율을 생각했던 알리사의 마음이 아닌가. 그러나 동시에 알리사를 향해 끝없이 구애했던 제롬의 마음을 우리는 더 익숙한 사랑이라 여기기도 하는 것이다.한편으로 소설의 마지막은 어떤가. 생전 언니의 방과 꼭 같이 꾸며 놓은 방으로 오빠 제롬을 안내한 줄리에트가 무너지던 순간은 그녀에게 있어 온 생애가 저의 사랑을 나름의 방식으로 인내하고 감당했던 시간이었음을 보여준다. 다시 말해 앙드레 지드는 이 소설의 전반부를 제롬의 시점에서, 후반부는 이미 멈추어버린 알리사의 지난 진심으로, 그리고 마지막 에필로그를 통하여 소설이 펼치지 않은 줄리에트의 또 다른 역사로써 채워 놓은 것이다. 그 하나하나가 우리가 사랑이라 부르는 것들이지만 우리는 저마다 그중 어느 것은 사랑이 아니고 또 어느 것은 사랑이라고 즐겨 말하고는 할 것이다.사랑, 그것은 무엇일까. 오랜 숙고를 통하여 나는 사랑이 나 자신보다 남을 우선하여 여기는 것이라고 여기게 되었다. 부모가 자식을, 자식이 부모를 위하는 사랑이 그러하며, 여인이 사내를, 남자가 여자를 향해 품는 사랑 또한 그러하다. 그리하여 <좁은 문> 속 사랑은 하나같이 엇나가고 서로를 괴롭게 하지만 나는 그 모두가 사랑이라고 여기는 것이다. 모두가 다른 모두를 자신 만큼이나, 아니 그보다도 위하였기에.불행히 사랑은 관계의 정답이 아닐 수가 있다. <좁은 문>이 보여주듯, 서로를 더욱 불행케 하기도 한다. 어떤 사랑은 한나 아렌트가 말했듯 상대가 아닌 감정을 향하고, 또 어느 사랑은 상대도 감정도 아닌 관계 그 자체를 향하는 때문이겠다. 그리하여 사랑이 참으로 좋은 것을 이루는 역사는 좁은 문으로 들어서는 일과도 다르지 않다. 마음이 가는 대로가 아니라 그 사랑이 무엇을 향한 것인지 숙고하며 따져볼 때 우리는 진짜 성숙한 관계에 닿을 수 있는 것인지도 모를 일이다.