마음 뜰에서 보내는 치유의 하루, 제4회 마음ː뜰 축제 큰 호응

화순군 정신건강복지센터(센터장 정강영)가 18일 정신건강복지센터 주차장에서 제4회 마음ː뜰 축제를 개최했다.10월 10일 정신건강의 날을 기념해 마련된 이날 행사는 화순군 정신건강복지센터가 주관하고, 화순군보건소, 화순군치매안심센터, 나드리노인복지관, 화순군청소년상담복지센터, 화순군어린이급식관리지원센터, 광주전남도박문제예방치유센터, 전라남도광역정신건강복지센터 등 관내·외 다양한 기관이 함께 참여해 다양한 체험 부스 및 정신건강과 관련한 정보를 제공했다.이번 행사는 각 참여 기관에서 운영하는 총 12개의 체험 부스를 통해 올바르고 건강한 마음 챙김 및 정신건강에 대한 이해도를 높일 수 있는 프로그램으로 마련됐다. 6개 이상의 부스를 체험한 참가자에게 소정의 기념품을 제공하기도 했다.특히 첫 번째 부스인 '내 마음 살피기'는 필수 체험 부스로 지정해 행사에 참여한 인원 모두가 우울, 불안, 스트레스 등을 점검하고, 정신건강에 대한 인식도 조사도 진행할 수 있도록 안내했다.가장 먼저 행사장을 찾은 A어르신은 "작년 행사에도 참여했는데, 정신건강복지센터를 찾아 오면 이렇게 많은 분야의 돌봄을 받으며 건강을 챙길 수 있다는 게 느껴졌다. 올해도 한다는 소식을 듣고 또 찾아왔다. 이런 의미 있는, 노인이 되어서도 꼭 필요한 마음 챙김 행사가 매년 이어지면 좋겠다"고 했다.행사에 참여한 주민 B씨는 "남녀노소 누구나 즐길 수 있으면서, 건강과 관련한 프로그램 위주로 꾸려졌다는 점이 특이했다. 정신건강에 대한 정보, 내 마음의 상태를 살필 수 있는 프로그램뿐만 아니라 신체 위생 및 식품 안전, 도박에 관한 부스도 있어 지루하지 않았다"고 했다.정강영 화순군정신건강복지센터장은 "정신적 어려움이 있는데도 도움을 줄 수 있는 기관이 있다는 것을 몰라 혼자 앓고 계시는 분들이 여전히 많다. 마음ː뜰 축제를 통해 정신건강에 대한 인식을 제고하고, 누구나 정신건강복지센터에서 도움을 받을 수 있다는 것이 널리 알려지는 계기가 되었으면 한다"고 했다.이명환 화순군보건소 건강증진과장은 "마음ː뜰 축제는 매년 10월 10일 정신건강의 날을 기념하며 개최하고 있다. 올해로 4회째를 맞이했는데, 아침에 비가 내리는데도 많은 분들이 관심을 가지고 행사를 즐기러 찾아와 주셔서 감사한 마음이다. 가족, 친구와 함께 즐거운 시간을 보내며 신체·정신건강도 챙기는 일석이조를 누리시길 바란다"고 했다.박지현 화순군정신건강복지센터 수석팀장은 "올해는 자살 유가족의 치유를 위한 온라인 프로그램 정보 안내도 함께 진행하고, 작년과 다르게 도박에 관한 부스가 추가되면서 더욱 다채롭게 꾸려졌다. 마음ː뜰 축제를 통해 내 마음에 우울감이나 불안이 없는지 점검해 보며 치유하는 시간이 되었으면 한다"고 했다.