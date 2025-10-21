2025 화순군민의 날, 뜨거운 화합 한마당

큰사진보기 ▲구복규 화순군수와 참석 내·외빈이 고인돌 가을꽃 축제 개막 및 제44회 화순군민의 날 기념 점화 퍼포먼스를 진행하고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

전남 화순 고인돌 가을꽃 축제 개막식 및 제44회 화순군민의 날 행사가 17일 화순 하니움문화스포츠센터 공설운동장에서 성황리에 개최됐다.이날 행사에는 구복규 화순군수, 오형열 화순군의회 의장, 류영길 부의장, 류종옥·조명순·조세현·하성동·강재홍·정연지·김석봉·김지숙 화순군의원, 임지락·류기준 전남도의원, 조재윤 축제추진위원장, 김한종 장성군수, 김병내 광주광역시 남구청장, 구충곤 광양만권경제자유무역청장, 김영우 영산강유역환경청장, 천금진 재경화순군향우회장, 장승명 화순경찰서장, 이지현 화순교육지원청 교육장, 최인석 화순소방서장, 최우영 NH농협은행 화순군지부장, 정형찬 화순군체육회장, 미그 몽골 날라이흐구 부구청장 등 화순 관내·외 기관·사회단체장 및 화순군민이 참석했다.'세대가 함께하는 화합의 장'이라는 주제로 기획된 이번 행사는 유아부터 어린이, 청소년, 어르신까지 전 세대가 함께 참여하고, 민선 지방자치 30주년의 성과를 돌아보며 100년 미래 비전을 공유하는 뜻깊은 자리로 마련됐다.행사의 첫 순서로 2025 화순군민의 상 시상식이 진행됐다. 이날 오방록 전 의원, 구제길 대표, 박구 감독, 서병연 전 도곡농협조합장이 각각 지역사회발전, 지역사회봉사, 교육문화관광체육, 산업경제 부문 군민의 상을 수상했다.구복규 화순군수는 기념사에서 "민선 8기 화순군은 '화순을 새롭게, 군민을 행복하게'라는 슬로건 아래 쉼 없이 달려왔다. 앞으로도 군민 여러분과 충분히 소통하며 문화관광, 일자리, 인프라를 차근차근 만들어 가겠다. 군민과 함께 걷고, 함께하는 군수로서 초심을 잃지 않고 나아가겠다. 오늘의 축제를 마음껏 즐기시길 바란다."고 했다.오형열 화순군의회 의장은 "화순은 날로 발전해 가고 있다. 군민 여러분께서도 우리 화순의 발전을 자랑스럽게 생각하셨으면 좋겠다. 앞으로도 늘 화순을 위해 10명의 의원이 힘차게 군민 여러분의 목소리를 대변하겠다."고 했다.신정훈 행안위원장은 축전을 통해 "오늘 군민의 날을 맞이해 모두가 서로를 위로하고 격려하는 뜨겁고 뜻깊은 단결의 한마당 잔치를 누리셨으면 한다. 국회 행안위원장, 그리고 화순의 국회의원으로서 지역 발전과 군민 행복을 위해 모든 노력을 다하겠다."고 했다.전종덕 국회의원은 "세계적인 문화유산 고인돌과 함께 화순의 100년 미래를 위한 화합과 축제의 장이 되기를 기원한다. 화순군의 발전과 번영을 위해 늘 함께하겠다."고 축전을 전했다.김한종 장성군수, 김병내 광주광역시 남구청장, 구충곤 광양만권경제자유무역청장 또한 화순 고인돌 가을꽃 축제의 개막과 제44회 화순군민의 날을 축하하는 축사를 전했다.이후 '화순, 기억에서 비전으로'라는 주제의 AI 기념 영상을 통해 과거 군민 생활상과 민선 1기부터 8기까지의 여정을 돌아보고, 화순군의 미래 비전을 생생하게 제시했다.2부에서는 화순군민이 주인공이 되는 '군민 어울림 한마당'이 이어졌다. 이날 13개 읍·면 대표팀이 무대에 올라 노래자랑과 퍼포먼스를 선보이며 축제의 열기를 더했다.노래자랑 경연 결과 ▲춘양면 ▲동복면 ▲사평면이 장려상을 수상했으며, '18세 순이' 무대를 꾸민 ▲능주면이 우수상을, '도련님' 무대를 선보인 ▲화순읍이 최우수상을 수상했으며, '독도는 우리땅' 무대로 뜨거운 환호를 받았던 ▲도곡면이 대상을 수상했다.구복규 화순군수는 폐회사를 통해 "13개 읍·면에서 준비한 무대가 너무 훌륭해 깜짝 놀랐다. 비가 오는 중에도 함께 즐겨 주신 군민 여러분께 감사를 전하고 싶다. 앞으로 열흘간 펼쳐질 고인돌 가을꽃 축제 또한 많이 구경하시고, 화순의 아름다움을 만끽하시길 바란다"고 했다.