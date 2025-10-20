김은혜의 '혐중 여론몰이'에 김동연 "선동과 혐오의 언어" 맹비판

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 20일 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사에서 답변하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김은혜 국민의힘 의원 "우리나라 국민은 중국에서 땅을 못 사는데 중국인들은 우리나라에서 땅을 삽니다. 공정합니까?"

김동연 경기도지사 "중국은 사회주의 국가입니다."

김은혜 의원 "사회주의 국가는 우리나라에서 투기해도 되고 우리나라 국민은 중국에서 묶여 있는데 상호주의 맞습니까?"

김동연 지사 "그럴 때 쓰는 게 상호주의가 아니고요.... 중국 사람도 그 안에서 집과 땅을 마음대로 못 사요. 그런 나라를 보고 지금 상호주의 얘기하는 것은 상호주의 개념조차 모르고 계신 거죠."

큰사진보기 ▲김은혜 국민의힘 의원이 20일 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사에서 질의하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사, 국회 국토교통위원회 의원 및 관계 공무원 등이 참석한 가운데 20일 오전 경기도청 4층 율곡홀에서 국회 국토교통위원회 국정감사가 열리고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 20일 중국인의 국내 부동산 구매 자유 등을 문제 삼으며 '반중, 혐중 여론몰이'에 나선 김은혜 국민의힘 의원을 향해 "선동과 혐오의 언어"라고 강하게 비판했다.김동연 지사는 이날 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사에서 김은혜 의원이 중국인의 국내 부동산 매입 등에 대한 경기도의 대응을 따져 묻자 "정치권이 계속 혐중 부채질을 하는 것에 대해 유감을 표시한다"며 이같이 지적했다.김 지사는 이어 "이와 같은 혐중 발언이 과연 현 상황에서 우리 경제에, 또 국제정치, 경제 상황, 더군다나 APEC 정상회의를 앞둔 상황에서 어떤 도움이 될지, 우리 국익과 국격과 경제에 있어서 한번 따져봤으면 좋겠다"면서 김 의원을 비롯한 국민의힘의 '혐중 여론몰이'를 꼬집었다.앞서 김은혜 의원은 김동연 지사를 향해 "이재명 정부의 '외국인 토지 거래 허가제' 발표 이후 중국인의 경기도 부동산 매수량은 오히려 26% 증가했다"면서 "허가제로 묶여놓는다고 하는데 오히려 투기 세력에게 땅을 더 사라고 시그널을 준 것"이라고 주장했다.김 의원은 또 중국인들이 사용한다는 SNS '떴다방'에 올라온 글들을 인용한 뒤, "중국인들은 반드시 집값이 오른다고 확신하고 있다. 중국인들은 '외국인 토지 거래 허가제'에 구멍이 많다는 걸 우리보다 더 잘 안다"면서 "경기도민은 대출에 치이고 규제에 묶여서 오갈 데가 없는데 중국인들은 날개를 달고 있다. 이래도 (10.15 부동산 대책이) 적재 적기 부동산 대책이냐"고 물었다.김은혜 의원은 이어 "국토부 조사 결과"라고 전제한 뒤, "4년째 외국인 투기가 가장 많은 곳이 경기도이다. 이 투기 외국인 중에 1위가 누구일까? 바로 김 지사가 사회주의라고 옹호했던 중국인"이라고 말했다.특히 김 의원은 "제가 우리 국민 역차별 막자고 던진 질의를 (김 지사는) 혐오와 선동이라고 답하는데, 자국민 역차별 지적하면 혐오고 인정하기 싫은 사실을 말하면 선동이라고 한다"면서 "모든 선동은 언어를 교란하는 데서 출발한다. 진짜 선동은 김동연 지사가 하고 있다"고 목소리를 높였다.그러자 김동연 지사는 "지금 (저에게) '선동과 혐오의 언어'라는 표현을 썼는데, 제가 보기에는 김은혜 의원이 지금 '선동과 혐오의 언사'를 쓰고 있다"고 반박했다.김 지사는 이어 "상호주의는 국제 경제나 통상에 있어서 얘기하는 것이다. 자기들도 자기 나라에서 땅과 집을 사지 못하는 중국을 향해 상호주의를 얘기하는 것은 타당치 않다"며 "상당히 선동적이라고 생각한다"고 강조했다.김 지사는 이어 "중국인이 경기도에서 부동산을 매입하는 건 사실이지만 정말 극히 일부에 지나지 않는다. 이것을 상호주의로, 저쪽도 못 사게 하니까 우리도 못 사게 한다든지, 하는 것은 타당하지 않다"면서 "지금 부동산 문제의 원인은 지난 (윤석열) 정부이고, 더군다나 우리 경제가 지금 나락으로 떨어진 원인 중에 가장 중요한 것은 12.3 비상계엄"이라고 강조했다.한준호 더불어민주당 의원도 김은혜 의원이 '혐중 몰이'의 근거로 제시한 '국토부 조사 결과'에 대해 "통계를 살펴보니, 2024년 말 기준 국내 외국인 보유 주택 수가 10만 가구를 넘어서고 있고, 전체 우리나라 주택 수 대비 대략 0.52% 정도"라며 "그 안에서 중국인의 주택 보유는 56%니까 전체로 따지면 굉장히 미비한 숫자에 지나지 않는다"고 지적했다.김동연 지사는 이날 국정감사 '보충 질의' 시간에도 김은혜 의원의 과도한 인신공격성 발언이 반복되자, 언짢은 표정을 감추지 못했다.우선 김은혜 의원은 김 지사에게 "(상호주의와 관련) 의원한테 그렇게 가르치려고 하지 말라"며 "국민의 정당한 권리를 요청하는데 왜 그렇게 모질게 중국 편을 드냐"고 주장했다.이에 김동연 지사가 "모질게 중국 편을 든 적 없다"며 반박하려고 했지만, 김 의원은 "저하고 싸우지 말라"며 김 지사에게 답변 기회를 주지 않았다.김은혜 의원은 또 김현지 대통령비서실 제1부속실장의 지난 2023년 초 경기도지사 보좌관 재직 직후의 행적에 대한 의혹을 제기하며 김동연 지사에게 "감사나 감찰을 안 했느냐"고 물었다.이에 대해 김 지사가 "저희가 이걸 감찰할 내용이냐"면서 "관련자들 모두 퇴직했고, 당시에는 경기도 소속 직원 신분도 아니어서 조사 대상이 아니다. 왜 이 사람(의 이름)이 경기도 국감에 나오는지 도저히 이해할 수가 없다"고 황당하다는 반응을 보였다.그러자 김은혜 의원이 "지사도 김현지 눈치를 보느냐"고 말했고, 김동연 지사는 "김현지 눈치를 보다니요, 왜 말씀을 그렇게 하십니까"라고 언성을 높였다.김 지사는 김 의원의 '막말'에 분이 풀리지 않았는지, 이후 답변 과정에서 다시 한번 "왜 말씀을... '지사가 김연지 눈치 보냐' 이런 식으로 표현하느냐"면서 "그런 게 바로 선동이고 정쟁이고 경기도 국감의 격을 떨어뜨린다고 생각한다"고 강하게 비판했다.