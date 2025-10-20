하남시의회, 시정질문 돌입... 시정 운영 송곳 질의 예고

큰사진보기 ▲경기 하남시의회가 민선 8기 하남시정 전반을 점검하기 위한 시정질문에 들어간다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

경기 하남시의회가 민선 8기 하남시정 전반을 점검하기 위한 시정질문에 들어간다.의회는 20일 제343회 임시회 제1차 본회의를 열고 오는 24일까지 5일간의 일정으로 시정질문을 비롯해 조례안 및 동의안 등 총 20개 안건을 심의‧의결한다고 밝혔다.의원들은 여야를 막론하고 임기 3년 차를 맞은 이현재 시장과 하남시정 전반에 대한 예리한 지적과 송곳 질의로 K-스타월드 사업 및 동서울변전소 증설 관련 문제점을 중점적으로 부각시키고, 강도 높은 검증을 할 것을 예고하고 있다.20일~21일 양일간 진행되는 시정질문은 첫날 △주민자치회 활성화 사업 운영의 문제점과 개선방안(정혜영 의원) △하남시 사찰관리 실태와 문화 관광 지원화 방안(임희도 의원)을 시작으로, 이튿날인 21일 △민선 8기 최근 3년간 시정 운영 현황 및 개선방안(정병용 의원) △협약서 내용(MOU)‧협약서 체결 전 추진 경위‧증설 관련 신청부터 행정심판 결과 후 이행 사항 등 동서울변전소 증설 관련 모든 추진사항(정혜영 의원) △민선 8기 기업유치 성과 및 향후 계획(최훈종 의원) △하남시 재정 상황(악화)에 따른 대책(강성삼 의원) △K-스타월드 사업 진행 실적 및 향후 추진 계획(오승철 의원) △K-스타월드 사업 추진현황 및 향후 계획(오지연 의원)까지 총 8건의 굵직한 주요 현안을 집중 질의한다.이와 함께 이번 회기에는 △하남시 마을행정사 운영에 관한 조례안(금광연 의장) △하남시 발달장애인의 사회활동을 위한 보험 가입 및 지원 조례안(정병용 의원) △하남시 체육시설의 관리·운영 조례 일부개정조례안 (강성삼 의원) △하남시 재난취약계층 지원 조례 전부개정조례안(박선미 의원) △하남시 순환경제사회 전환 촉진 조례안(오승철 의원) 총 5개 의원 발의 조례에 대해 심의가 예정돼 있다.금광연 의장은 개회사를 통해 "시정질문은 시민의 눈으로 행정을 검증하고 정책 방향을 함께 점검하는 지방자치의 핵심 중 하나"라며 "비판이 아닌 건설적인 의원님들의 시정질문에 집행부의 성실하고 책임 있는 답변이 더해질 때 비로소 민주주의 실천으로서의 시정질문이 완성됨에 따라 이번 시정질문이 하남시민의 내일을 함께 설계하는 건설적인 장이 되길 바란다"고 말했다.이어 금광연 의장은 "지방자치의 품격은 시민의 삶을 묻는 질문의 깊이와 그 답의 진정성에서 시작된다"며 "하남시의회는 시민의 눈높이에서 보고, 묻고 다양한 목소리를 경청해 시민의 원하는 뜻을 결정하겠다"고 덧붙였다.