하남시, '글로벌 K팝 댄스 챌린지' 23일 전격 생중계

경기 하남시가 '2025 글로벌 K-POP 댄스 챌린지 in Hanam'의 화려한 피날레 무대가 오는 23일, 하남시 전역에 생중계한다.

경기 하남시가 '2025 글로벌 K-POP 댄스 챌린지 in Hanam'의 화려한 피날레 무대가 오는 23일, 하남시 전역에 생중계한다.하남시는 하남문화예술회관 대극장에서 열리는 '댄스 퍼포먼스 콘서트'를 시 공식 유튜브 채널과 관내 주요 거점 스크린을 통해 동시 송출하며, 도시 전체를 '1열' 관람석으로 만들겠다고 20일 밝혔다.시는 도시의 심장부에서 펼쳐지는 K-POP의 뜨거운 열기를 모든 시민과 실시간으로 공유하고, 시공간의 제약 없이 누구나 축제의 주인공이 될 수 있는 새로운 관람 문화를 제시한다.이에 따라 행사 당일 오후 7시 30분 ▲하남청소년수련관을 비롯해 ▲감일·덕풍청소년문화의집 ▲신장·위례도서관 강당 등 하남시 주요 거점은 월드클래스 댄서들의 퍼포먼스를 함께 즐기게 된다.예매 시작과 동시에 750석 전석을 매진시키며 K-POP 팬들의 폭발적인 인기를 증명한 이번 공연은, 이제 하남시의 전폭적인 지원 아래 수만 명의 관객과 함께 호흡하는 역사적인 무대로 스케일을 확장하게 됐다.이현재 하남시장은 "이번 동시 생중계는 하남시가 꿈꾸는 '글로벌 공연문화 중심도시'의 비전을 시민 여러분과 함께 만들어가는 과정"이라며, "23일 저녁, 하남 어디에 계시든 잠시 발걸음을 멈추고 K-POP의 열정으로 하나 되는 특별한 순간을 만끽하시길 바란다"고 강조했다.한편, 이번에 생중계가 결정된 '댄스 퍼포먼스 콘서트'는 하남문화재단이 주최하는 '2025 글로벌 K-POP 댄스 챌린지 in Hanam'의 대미를 장식하는 무대다. 이 축제는 도합 7천만 명의 글로벌 팬덤을 이끄는 월드클래스 K-POP 댄스 인플루언서 20팀을 초청, 오는 21일부터 사흘간 진행된다. 21일과 22일에는 인플루언서들이 미사호수공원, 당정뜰, 유니온타워 등 하남의 명소를 배경으로 댄스 필름을 촬영해 전 세계에 하남의 매력을 선보일 예정이다.