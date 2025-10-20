"총인건비제도가 임금교섭권 무력화"... 지방출자출연기관 노동자들 제도 개선 촉구

큰사진보기 ▲지방출자출연기관 총인건비제도 개선 촉구 공공연대노동조합 결의대회공공연대노동조합 조합원들이 '지방출자출연기관 총인건비제도 개선 촉구 공공연대노동조합 결의대회'를 진행하고 있다. ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲이영훈 위원장이 대회사를 하고 있다. ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲공공연대노동조합 경기문화재단 조합원들이 피켓을 들고 있다. ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

지방출자출연기관 노동자들이 획일적인 총인건비제도로 인해 심각한 임금격차가 고착화되고 있다며 제도 개선을 강력히 촉구했다.공공연대노동조합은 10월 20일(월) 오후 2시 용산 대통령실 맞은편 인도(전쟁기념관 앞)에서 '지방출자출연기관 총인건비제도 개선 촉구 결의대회'를 개최했다.이영훈 공공연대노동조합 위원장은 "전체 지자체 출자출연기관이 867개이며 약 4만3천명이 근무하고 있다"며 "출자출연기관 노동자들은 지자체에 있는 공무원과도 차별받고, 출자출연기관에 있는 일반직과도 차별받고, 지자체에 있는 유사한 업무를 하고 있는 공무직과도 차별을 받고 있다"고 주장했다.이 위원장은 "지자체 공무직 노동자들의 평균 연봉이 3900만 원에서 4900만 원 정도인데 출자출연기관은 평균이 3500만 원 정도"라고 말했다. 이어 그는 정원과 현원의 괴리를 지적했다. "직원 현황을 조사해 보니 현재 4만3천 명은 현원이고 정원은 5만1천 명 정도로 결원율이 약 14%"라며 "출자출연기관들이 지자체에 예산을 받아올 때는 정원을 기준으로 받아오면서 평균적으로 14%의 예산을 더 받아오고도 부족한 인력을 충원하지 않고 방치하고 있다"고 비판했다.황미정 경기문화재단지부 사무국장은 총인건비제도의 구체적인 문제점을 폭로했다. 황 사무국장은 "법이 있어도, 조례가 있어도 우린 총액인건비 제도 때문에 생활임금, 법정 공휴수당, 임금체계 개선을 할 수 없다"고 토로했다.그녀는 "경기문화재단 무기계약직 노동자들은 주말, 법정공휴일에도 반드시 현장을 지켜야 하지만 수당 지급이 행정안전부 총액인건비 통제 때문에 지켜지지 않고 있다"며 "근로기준법은 분명히 '법정공휴일은 유급휴일이다. 근무하면 수당을 지급해야 한다'고 말하지만 국가가 만든 제도 때문에 근로기준법이 멈춰 서 있는 격"이라고 강조했다.지훈구 광주평생교육진흥원 지회장은 "총 인건비 제도로 인해 장기간 근무한 직원들의 임금 테이블을 조정하기 어렵고, 근속이 쌓여도 실질적인 연봉 상승이 거의 이루어지지 않고 있다"고 말했다.그는 "특히 10년 이상 고연차 직원은 기관 내 경험과 전문성을 바탕으로 중요한 업무를 맡고 있음에도 임금 체계가 총액 기준에 묶여 있어 성과나 책임이 임금에 제대로 반영되지 않고 있다"며 "결국 오래 일해도 달라질 것이 없다라는 인식이 퍼지고 있고, 이는 장기 근속자의 사기 저하와 조직 내 동기부여 약화로 이어지고 있다"고 지적했다.공공연대노동조합이 전국 49개 출연기관을 대상으로 조사한 결과에 따르면, 기관별로 1인당 연간 평균임금의 격차가 최대 3천만 원 이상 벌어지는 것으로 나타났다. 가장 임금이 높은 구미전자정보기술원과 가장 낮은 화성시인재육성재단 간에는 3300만 원의 격차가 있었다.공공연대노동조합은 ▲ 총인건비제도 개선, ▲ 지방출연기관 임금책정 지자체장 권한 확대, ▲ 지방출연기관 기관별 임금격차 해소, ▲ 지방공공기관 임금결정 노동조합 참여보장등을 요구했다.결의대회 마지막에는 투명한 벽에 '2025년 총인건비 인상율 3%'가 적힌 가운데 노동자가 '진짜임금교섭' 피켓에 도달하지 못하다가 '총액인건비 제한' 쇠사슬을 끊고 투명벽을 찢고 진짜임금교섭에 도달하는 상징의식을 진행하고, 대통령실에 서한문을 전달했다.