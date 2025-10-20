고리2호기 수명연장 심사에 환경단체 가처분 신청

큰사진보기 ▲설계수명이 다해 영구 정지된 고리원자력발전소 1호기(오른쪽)와 재가동을 위해 계속운전 절차를 밟고 있는 고리2호기의 모습. ⓒ 김보성 관련사진보기

큰사진보기 ▲환경운동연합, 탈핵부산시민연대가 20일 서울행정법원 앞에서 ‘고리2호기 계속 운전 허가 심의 의결을 위한 소집행위 무효 확인, 효력정지 신청서 접수' 기자회견을 열고 있다. ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

원자력안전위원회의 고리원자력발전소 2호기 수명연장(계속운전) 재심사가 24일 진행될 예정인 가운데, 지역 주민과 환경단체가 중단을 요구하며 법적 대응에 나섰다. 원안위 회의가 코앞인 상황에서 사법부가 어떤 판단을 내릴지 관심이 쏠린다.탈핵부산시민연대, 환경운동연합은 20일 서울행정법원을 찾아 '고리2호기 계속 운전 허가 심의 의결을 위한 소집행위의 무효 확인, 효력정지를 요구하는 신청서를 동시에 접수했다. 법적 대응에 나선 유에스더 환경운동연합 활동가는 "원고로 12명이 참여하며, 1명을 제외하면 모두가 방사선비상계획구역 안에 거주하는 지역의 주민들"이라고 설명했다.다급히 이들이 법원의 문을 두드린 건 사흘 뒤인 23일 원안위가 고리2호기 계속운전 허가(안), 사고관리계획서 승인(안) 심의·의결 과정을 밟기 때문이다. 원안위는 223회 회의에 두 사안을 1·2호 안건으로 상정했다. 이는 지난달 222번째 회의에서 위원들의 충분한 검토 의견 속에 심사가 미뤄진 결과다.원고 중 한 명인 박상현 부산환경운동연합 사무처장은 원안위가 이대로 회의를 열어선 안 된다는 입장이다. 그는 "절차상 원자력안전법 위반인데도 원안위가 규제기관으로서 책임을 내던지고 재가동의 길을 터주려 한다. 이를 바로 잡아야 한다"라고 말했다.소송대리인단은 "위법한 과정은 절대로 안전을 담보할 수 없다"라고 지적했다. 법무법인 동화의 이정일 변호사는 "한수원이 2022년 4월 4일 계속운전을 위해 제출한 주기적안전성평가 보고 제출 행위 자체도 무효이고, 안전이 담보되지 않았단 점에서 심사 자체를 중단해야 한다"라고 꼬집었다.1호기 제외 국내 최고령 원전인 고리2호기의 수명연장 여부는 이재명 정부가 앞으로 어떻게 원전 정책을 펼칠지 가늠할 잣대로 여겨졌다. 허가가 만료되거나 앞둔 여러 원전의 맨 앞에 고리2호기가 자리 잡은 탓이다. 2호기 외에도 고리3·4호기의 설계수명이 이미 끝났고, 한빛 1·2호기와 월성2호기·한울1호기 등도 곧 가동을 멈춰야 한다.이러한 상황에 한수원 등은 경제성 측면에서 보완을 거쳐 계속운전을 해야 한다고 주장한다. 그러나 환경단체나 소송에 참여한 이들은 낡은 원전을 무리하게 재가동해선 안 된다며 사법부가 위법성을 판단해 심사 자체를 막아야 한다는 입장이다.탈핵부산시민연대 관계자는 "의결이 이루어지면 바로 수명연장으로 가게 된다. 법원의 현명한 판단이 필요하다"라고 말했다. 성명 낭독에 나선 안숙희 환경운동연합 정책변화팀장과 이성윤 활동가도 "절차의 문제는 대한민국 원전 안전 제도의 근간이 무너지고 있음을 알리는 경고"라며 "국민 생명권과 환경권을 지켜야 한다"라고 호소했다.심사 일정이 다가온 만큼 원전을 낀 지역의 목소리도 커진다. 다음 날 경남과 전북에서 원안위 심사 규탄 릴레이 기자회견이 열리고, 23일에는 노후원전 수명연장에 반대하는 이들이 대거 서울로 모여 반대 집회를 진행한다.