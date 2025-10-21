물반 고기반이었는데... "연어가 안 올라와요!"

은퇴한 부부가 10년 동안 나라 밖을 살아보는 삶을 실험 중이다. 이 순례길에서 만나는 인연과 문화를 나눈다.

큰사진보기 ▲연어의 회귀를 기다리는 코퀴틀람강바다에서 성장한 후 모천으로 돌아와 산란하고 죽은 연어는 숲의 나무와 식물에 영양분을 공급하는 중요한 자원이 된다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲코퀴틀람강의 트레일.가을이 가득한 숲은 연어가 올라올 때임을 알린다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲죽어 발견된 연어댐의 건설로 회귀수로를 잃었던 연어가 다시 돌아오기까지는 103년이 걸렸다. 기후변화는 연어에게 더 큰 재앙일 수 있다. ⓒ 이안수 관련사진보기

"브리티시컬럼비아는 '연어숲(Salmon Forest)'로 부르기도 하는데요 연어와 숲이 하나의 생태적 순환 고리로 연결되어 있다는 것을 의미하는 생태계 개념입니다. BC주의 2천 개가 넘는 하천에 연어가 산란을 위해 돌아오는데 이때 곰, 코요테, 독수리 등 수많은 포식자들이 연어를 잡아 숲 안으로 운반하고, 남은 연어의 사체가 부식되며 숲의 토양에 해양성 질소, 인, 탄소를 공급하는 거죠."

큰사진보기 ▲차고를 통해 정원으로 들어가는 곰.곰은 연어의 주요 포식자로 곰이 연어를 잡아먹고 남긴 사체는 주변 생태계에 중요한 영양분을 제공한다. 그들의 상호작용은 생태계의 건강과 균형을 유지하는 역할을 한다. ⓒ 이안수 관련사진보기

이 기사는 모티프원의 홈페이지에도 실립니다.

10월 들어 수시로 집 인근의 캐나다 브리티시컬럼비아주 코퀴틀람강(Coquitlam River)을 찾는다. 올 여름 이 강에서 미역을 감고 독서를 했다. 아내는 매일 이른 아침 이 강가의 오솔길을 따라 라파지 호수(Lafarge Lake) 옆에서 하는 태극권 수련을 간다. 숲속 길은 이제 가을로 가득하다. 10월은 흐린 날이 대부분이고 수시로 비가 내린다.여름의 청명하기만 했던 밴쿠버가 일순 전혀 다른 표정을 보여주는 것에 대해 당혹스러웠지만 보름쯤 지나니 5도까지 내려간 아침 기온과 회색빛 하늘 아래의 낙엽에서 다시 아름다움을 찾기 시작했다. 지난주부터는 나도 강을 찾기 시작했다. 연어가 올라오고 있는지 확인하기 위해서다.코퀴틀람(Coquitlam)이라는 뜻은 퀵퀘틀럼(Kwikwetlem : 북서태평양 연안 지역에 거주하는 여러 원주민 부족들의 집합체인 샐리시족(Salish peoples) 중 연안 샐리시족)이라는 원주민 부족의 이름에서 유래된 것으로 '붉은 물고기들이 강을 거슬러 올라오는 곳'이라는 의미이다. 붉은 물고기는 바다에서 성장한 뒤 산란을 위해 태어난 강으로 돌아오는 '사카이 연어(Sockeye 홍연어)'를 말한다.우리가 머무는 포트코퀴틀람(Port Coquitlam)의 남쪽에는 프레이저 강(Fraser River)이 흐른다. 이 강에는 사카이 연어, 핑크 연어(Pink Salmon), 치누크 연어(Chinook), 코호 연어(Coho) 등이 시기별로 회귀 한다.코퀴틀람강은 우리 집으로부터 약 7km 남쪽에서 프레이저강과 합류하는 이 강의 지류이다. 이 강에는 1905년, 밴쿠버 도시의 성장과 함께 물 공급과 발전을 위해 오늘날의 코퀴틀람댐 (Coquitlam Dam)이 건설된다. 이 때문에 연어 이동 경로가 차단된 연어가 자연 산란지로 거슬러 올라갈 수 없게 되었다. 강 하류도 수량이 줄어 서식지 환경이 악화되고 강에서 연어가 사라졌다.2000년대 들어 코퀴틀람 연어 회복 프로젝트를 비롯해 댐 주변 생태계 복원과 어도 설치 등 여러 노력이 진행되었다. 이런 노력은 댐 건설 103년 만인 2008년에 다시 이 강에서 사카이 연어를 발견하는 성과로 이어졌다. <글로브앤드메일(The Globe and Mail)>의 보도에 따르면 당시 93명에 불과한 퀴퀘틀럼 원주민들은 이 경사를 눈물로 맞았다. 최근 이 강에는 핑크 연어(Pink Salmon)가 주로 찾아오는 강이 되었다.그러나 10월이면 올라왔다는 연어 떼는 중순이 지난 날도 관찰되지 않았다. 사흘 전에 수영 중인 한 마리와 죽은 3마리를 물속에서 볼 수 있었고 지난 17일에는 강가에 올라온 죽은 연어 한 마리를 볼 수 있었다. 가을로 접어들어 내린 비는 강 수위를 높여 연어의 이동을 쉽게 한다는 것을 알고 연일 내리는 비를 탓하던 마음도 거두었다.코퀴틀람 강이 물반 고기반이라는 말이 옛 말이 될까 두렵다. 연어의 회기를 기다리는 사람들의 마음은 이웃들도 마찬가지여서 강변에서 만나는 사람마다 "연어가 안 올라와요!"라고 걱정을 한다.이것이 개체 수가 줄어든 탓인지 아니면 기후변화의 영향인지 의심하기도 한다. 연어 연구자인 SFU(Simon Fraser University) 과학부 연어 유역 연구실 무어 교수에 따르면 실제로 해수 온도의 상승같은 기후 변화가 연어의 이주 경로와 산란 시기를 변화시킨다고 한다. 냉수성 어종인 연어에게 수온 상승은 치명적일 수밖에 없다.지난 17일 코퀴틀람 강을 건너며 지리와 환경을 전공하고 있는 강한솔씨가 말했다. 죽어 땅으로 돌아간 연어는 숲에 영양을 제공하고, 숲의 나무들이 그늘을 만들어 강물의 온도를 낮추고, 뿌리 구조는 하상을 안정시켜 산란장 침식을 막아 연어 산란에 적합한 환경을 만든다는 것이다."Salmon Feed Forests(연어가 숲을 살린다)"는 의식은 연안 샐리시족들의 전통적인 생태 인식이었다. 이것이 과학적 연구로 확인되고 다시 '숲이 연어를 살린다'는 상호 영양 순환 관계가 밝혀진 것이다.만약 연어가 오지 않는다면?지난 17일, 외출에서 돌아오는 길에 주택을 배회 중인 곰을 만났다. 곰이 지날 때마다 현관의 모션 센서 등이 켜져 이동하는 길을 밝혀주었다. 그는 마침내 이웃집 주차장 옆문을 통해 정원으로 들어갔다. 집으로 돌아왔을 때 쓰레기통을 열려고 애를 쓰다가 조금 전에 지나갔다고 했다. 블루베리 수확이 끝난 들판과 연어가 올라오지 않은 강 대신에 주택가에서 허기를 해결할 수 있기를 바랐을 것이다.