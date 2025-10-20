장동혁, 이재명 겨냥 폭탄 발언 "민주당도 곧 전직 대통령 면회할 순간 올 것"

"더불어민주당도 곧 전직 대통령에 대한 면회를 할 순간이 다가올 텐데, 그때 더불어민주당이 어떻게 할지 한번 지켜보겠습니다."
윤석열씨 면회 이후 연일 비판 받는 장동혁 국민의힘 대표가 되레 이재명 대통령의 구속·수감을 암시하는 폭탄 발언을 했다. 그는 <오마이뉴스>가 "윤씨 측 변호사들도 최근 면회를 비판하고 있다"면서 관련 입장을 묻자 "전직 대통령이었던 분에 대한 인간적 예의를 다한 것"이라고 적극 방어하며 위와 같이 답했다.
면회 비판에 "인간적 예의"... 이 대통령 구속·수감 암시도
장 대표는 20일 오후 서울 여의도 국회 본관에서 민주당 표 사법·언론 개혁안에 대한 국민의힘 입장을 밝히는 기자간담회 열었다. 하지만 직후 진행된 질의응답에서 취재진의 질문은 윤씨 면회에 대한 당 안팎의 비판과 그에 대한 입장을 묻는 것에 집중됐다.
<오마이뉴스>는 이 자리에서 '윤씨 측 변호사들마저 최근 면회를 비판하는 일에 대한 입장'을 물었다.
지난 18일 윤씨 측 변호인단이 '장소 접견 면회(특별 면회)'가 아닌 '일반 면회'를 다녀온 장 대표에게 불쾌감을 드러낸 것에 대한 질문이었다. 당시 김계리 변호사는 '잡범들과 섞여서 일반 접견 10분 하고 나온 게 무슨 의미인지 모르겠다'라고, 송진호 변호사는 '페이스북에 올릴 이슈 거리 만들려고 한 게 아니라면 (일반면회는)하지 말아야 했다'라고 각각 페이스북에 썼다.
이에 대해 장 대표는 "이미 (윤 전 대통령에 대한) 특별 면회를 신청했다가 불허된 적이 있다. 처음부터 일반 면회를 신청한 것이 아니기 때문에 그 비판은 적절한 비판인지 의문이 있다"라고 답했다. 이어 "이번 면회는 제가 전당대회 기간 때부터 약속했던 것들을 지킨 것이고, 저는 저희 당 (출신)의 전직 대통령이었던 분에 대한 인간적 예의를 다한 것"이라고 방어했다.
장 대표는 화살을 정부·여당으로 돌렸다. 그는 "이 대통령은 아침에 말한 것을 저녁에 뒤집어도 아무렇지도 않은 위대한 정치적 자산을 가지고 있다. 그러나 정치인은 약속과 신의를 지키는 것이 생명이라고 생각한다"라고 말했다.
민주당이 장 대표의 윤씨 면회 후 의원직 사퇴를 요구하는 규탄대회를 벌인 일을 언급하면서는 "그럴 사안인지 안쓰럽다"며 "(민주당이) 김현지 (대통령실 제1부속실장 이슈를) 덮기 위해서 망상에 빠진 것처럼 반응하던데 전혀 그럴(규탄대회 할) 만한 사안이 아니"라고 했다.
이 대통령의 구속·수감을 암시하는 발언도 내뱉었다. 장 대표는 "민주당도 곧 전직 대통령에 대한 면회를 할 순간이 다가올 텐데 그때 민주당이 어떻게 하는지 한번 지켜보겠다"라고 말했다.
그는 '윤씨 면회에선 어떤 내용이 오갔는지'를 묻는 말에는 "페이스북에 쓴 것으로 갈음하겠다"라고, '추가 면회 계획'을 묻는 말에는 "지금 상황에서 적절치 않은 질문"이라고 짧게 답했다. 다만 '당내 비판이 이어진다'라는 지적에 대해서는 "그 또한 당을 위하는 마음이라고 생각한다"면서 "당에는 다양한 의견이 있을 수 있기 때문에 잘 살피도록 하겠다"고 했다.
민주당 표 사법개혁은 "쿠데타", 언론개혁은 "정권 몰락 트리거"
한편 장 대표는 이날 기자간담회에서 "정부·여당이 밀어붙이는 사법개혁은 정권이 재판을 지배하고 재판 결과도 정해주겠다는 독립성 제로, 공정성 제로의 사법 쿠데타"라고 강하게 반발했다.
대법관 증원안을 두고는 "과도한 업무를 덜어준다는 명분으로 덧칠했지만 실체는 명확하다. 정권의 홍위병을 늘려서 이 대통령의 재판을 영원히 묻어두겠다는 속셈"이라고 평가했다.
대법관후보추천위와 법관평가위원회에 대해서는 "결국 정권 취향에 맞는 대법관을 앉히겠다는 것"이라고, 재판소원제 도입 시도에 대해서는 "헌법 이치와 국민 권리를 말하지만 진짜 목적은 권력이 법 위에 군림하려는 것"이라고 말했다.
민주당 표 언론개혁안에 대해서도 강하게 반발했다. 장 대표는 "정보통신망법 개정은 사실상 언론 장악"이라며 "우파 매체, 보수 유튜버, 우파 패널의 입을 틀어막고 김현지에 대해 아무 말도 못 하게 하려는 것"이라고 주장했다.
그러면서 "검찰도, 경찰도 다 장악됐으니 이제 오로지 민주당을 제외한 나머지 사람들에게만 (법을) 적용하겠다는 선전 포고"라며 "이 법이 결국은 이재명 정권의 몰락을 불러오는 또 하나의 트리거(기폭제)가 될 것"이라고 경고했다.
[관련기사]
'윤석열 면회'에 송언석 애매한 교통정리 "그럴 수 있어, 난 약속 안 해"
https://omn.kr/2fpku
장동혁, 윤석열 면회 후폭풍...대변인도 기자들 앞에서 횡설수설
https://omn.kr/2fphr
'윤석열 면회' 공약 실천했다 뭇매 맞는 장동혁
https://omn.kr/2fp9p