남해군, 농어촌 기본소득 시범사업 선정 ... 경남도 '환영'

큰사진보기 ▲남해군 농어촌기본소득 추진연대, 9월 29일 오전 남해유배문학관 앞 '농어촌기본소득 시범사업 유치를 위한 남해군 군민대회' ⓒ 남해군청 관련사진보기

AD

농림추산식품부가 벌이는 농어촌 기본소득 시범사업 공모에 경남 남해군을 비롯한 전국 7개 군이 선정되었고, 경남도는 환영하면서 적극 지원하겠다고 밝혔다.농식품부는 2026~2027년도 농어촌 기본소득 시범사업 공모 결과, 경기 연천·강원 정선·충남 청양·전북 순창·전남 신안·경북 영양·경남 남해군을 선정하였다고 20일 발표했다.시범사업은 2년간 해당 지역에 거주하는 주민에 월 15만 원 상당의 지역사랑상품권을 지급하는 사업이다.농식품부는 "열악한 여건에서도 소멸 위험이 큰 농어촌 지역에 남아 지역 지킴이 역할을 해온 해당 지역주민의 공익적 기여 행위에 대한 보상이자, 소비지출을 통한 지역경제 활성화 마중물 역할을 하는 체감 가능한 정책 수단이라는 데 큰 의미가 있다"라고 밝혔다.경남도는 농어촌 기본소득 시범사업 남해군 선정을 환영하면서도 국비 지원은 대폭 상향되어야 한다는 입장이라고 밝혔다.시범사업에 선정된 남해군의 경우 2026년 한 해 동안 사업비는 총 702억 원 정도로 국비가 281억 원(40%)이 지원되고 지방비가 421억 원(60%)이 투입된다. 지방비 부담분 중에서 도비는 30%인 126억 원을 지원한다.경남도는 "이번 사업은 열악한 지방재정에 막대한 부담을 주는 만큼, 경남도는 국비 지원을 현행 40%에서 80% 이상으로 상향할 수 있도록 추진하고 있다"라고 밝혔다.경남도는 "공모 신청 전에 대통령직속 농어촌특별자문위원회와 시도지사협의회에 건의하였고, 지난 9월 26일 송미령 농식품부 장관이 경남 김해 부경양돈 방문시 국비 확대를 건의하였으며, 앞으로도 적극 건의할 예정"이라고 밝혔다.이정곤 경남도 농정국장은 "남해군 선정은 농촌의 활력 회복과 지역소멸 위기 대응을 위한 의미 있는 성과"라며, "경남도는 열악한 지방재정 상황을 감안하여 국비 지원 상향 확대 추진과 함께 사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 적극 지원할 예정이며, 이번 계기로 남해군의 발전을 기대한다"라고 밝혔다.