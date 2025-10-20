<오마이뉴스> 보도 후 네이버 '댓글 조작' 대응 강화... 6개월간 60여 건 적발

지난 1월 <오마이뉴스>가 극우단체의 네이버 댓글 조작 실태를 보도한 이후, 네이버가 새로운 댓글 모니터링 시스템을 도입해 약 6개월간 60여 건의 이상 반응을 적발한 것으로 나타났다.
국회 문화체육관광위원회 소속 양문석 더불어민주당 의원실이 네이버로부터 제출받은 자료에 따르면, 네이버는 지난 4월 '이용자 반응 급증 감지 시스템'을 도입한 후 10월까지 약 60여 건의 이상 반응을 탐지한 것으로 나타났다.
네이버는 현재 뉴스 댓글의 '공감', '비공감' 등 반응이 단기간에 비정상적으로 급증한 경우 '이용자 반응이 급증한 댓글이 있다'고 이용자에게 알리고 있다. 동시에 해당 댓글을 자동으로 비활성화하고 댓글 정렬을 최신순으로 바꾸는 조치를 취하고 있다.
앞서 <오마이뉴스>는 지난 1월 신남성연대 등 극우단체가 텔레그램, 디스코드 등 단체 채팅방을 통해 '12.3 윤석열 내란사태'를 지지하는 등의 댓글을 최상단에 노출될 수 있도록 조직적인 댓글 조작 작업을 벌여왔다고 보도했고, 네이버는 후속 조치로 이런 모니터링 시스템을 만들었다.
네이버는 정치 분야에 한해 댓글이 보이지 않는 화면을 기본값으로 두고, 이용자가 '전체 댓글보기' 등을 선택해야 댓글을 확인할 수 있는 방식도 고려하고 있다. 아울러 악성댓글지수를 도입해 악성댓글이 일정 기준을 넘으면 자동으로 댓글창을 비활성화하는 등의 시스템 구축도 추진 중인 것으로 알려졌다.
