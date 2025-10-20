서울고등법원장 "이 대통령 재판 진행, 이론적으로 가능"

큰사진보기 ▲답변하는 김대웅 서울고등법원장김대웅 서울고등법원장이 20일 국회 법제사법위원회에서 열린 서울고법 등에 대한 국정감사에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

지난 대선을 앞두고 대법원이 파기환송한 이재명 대통령 공직선거법 위반 사건 재판이 이 대통령 임기 중 진행될 수 있다는 주장이 서울고등법원장의 입에서 나왔다. 서울고등법원이 이 사건 파기환송심을 맡았는데, 현재 중단된 상태다.김대웅 서울고등법원장은 20일 오후 국회 법제사법위원회 수도권·강원도 법원 국정감사에서 송석준 국민의힘 의원으로부터 "이 대통령의 파기환송심 기일을 대통령 임기 중 잡을 수 있느냐"는 질의를 받고 "이론적으로 그렇다"고 답했다. 같은 당 신동욱 의원과의 질의 과정에 재차 관련 질문을 받고 "이론적으로 찬반양론이 있기 때문에 재판 진행이 가능하다고 찬성하는 쪽 의견에 따른다면 가능하다는 얘기"라고 부연했다.현재 이 대통령 공직선거법 위반 사건은 불소추특권을 명시한 헌법에 따라 이 대통령 취임 후 사실상 잠정 중단 상태다. 헌법 제84조는 '대통령은 내란 또는 외환의 죄를 범한 경우를 제외하고는 재직 중 형사상의 소추를 받지 아니한다'고 규정하고 있다.민주당에서는 황당하다는 반응이 나왔다. 장경태 더불어민주당 의원은 김대웅 법원장 발언 이후 "지금 서울고등법원장 재량으로 (이재명 대통령 재판이) 진행 가능하다고 얘기한 것이냐"고 물었다. 김 법원장이 "그렇게 말씀드린 건 아니다. 현실 재판을 말씀드린 게 아니라 이론적으로 (임기 전 시작된) 재판이 (불소추특권에) 포함된다는 견해도, 포함되지 않는다는 견해도 있어 그런 점을 말한 것"이라고 대답했다.장경태 의원은 "주요 헌법학자들 대부분이 (대통령 임기가 시작되면) 기소뿐 아니라 재판 진행도 중단된다라는 의견을 갖고 있다는 게 학계 다수설인 건 알고 있느냐"며 "전 국민이 (서울고등법원장) 답변을 다 돌려볼 것이다. 깜짝 놀랄 답변을 했다. 정말 황당하다"라고 지적했다.한편, 국정감사에 나온 법원장들은 '재판소원제'를 추진하겠다는 민주당 발표를 두고 부정적인 입장을 내비쳤다. 재판소원제란 헌법재판소에서 대법원 판결을 다시 다툴 수 있는 제도로, 사실상 4심제가 도입되는 것이다. 이날 오후 민주당 사법개혁특별위원회가 발표한 사법개혁안에는 이 내용이 빠졌지만, 정청래 민주당 대표는 지도부 차원에서 재판소원제 도입 법안을 추진하겠다고 밝혔다.오민석 서울중앙지방법원장은 "헌법은 사법권이란 대법원을 최고 법원으로 하는 법원에 속한다고 명확히 규정하고 있다"며 "재판소원제는 헌법 규정에 위배될 소지가 있어 매우 신중하게 검토하고 논의해야 한다고 생각한다"고 밝혔다.김대웅 법원장 역시 "4심제가 되면 권리 구제도 지연되고 비용 문제도 생긴다. 경제적 약자가 과연 제대로 권리 구제를 받을 수 있을지 등 여러 문제점이 있기 때문에 신중히 접근할 필요가 있다"고 주장했다. 동시에 "헌법 틀 안에서 재판소원이 가능한지에도 찬반양론이 있다"며 "이런 것들을 종합해 신중하게 검토해야 한다"고 밝혔다.