대성로 문화콘텐츠 공간 '비츠로' 청주의 밤을 깨운다

문화

25.10.20 17:19최종 업데이트 25.10.20 17:19

대성로 문화콘텐츠 공간 '비츠로' 청주의 밤을 깨운다

충북과기원, 대성로에 문화콘텐츠 공간 '비츠로' 조성 '지역 이야기 담은 벽화 프린팅과 영상 다큐 상영 'XR 고양이' 고양이, 미디어 파사드 등 볼거리 풍성

‘청야청청(淸夜淸靑;청주의 밤은 당신의 낮보다 맑고 푸르다)’으로 이름 붙여진 고양이 캐릭터는 향후 굿즈로도 제작해 활용도를 높인다.
'청야청청(淸夜淸靑;청주의 밤은 당신의 낮보다 맑고 푸르다)'으로 이름 붙여진 고양이 캐릭터는 향후 굿즈로도 제작해 활용도를 높인다.

청주시 상당구 대성로 122번길에 소재한 대성연립 아파트 외벽에 조성된 '청주 비츠로' 벽화 프린팅 모습
청주시 상당구 대성로 122번길에 소재한 대성연립 아파트 외벽에 조성된 '청주 비츠로' 벽화 프린팅 모습

'스토리의 힘'이 청주시 대성로의 밤을 깨운다. 청주의 대표적 원도심인 대성로 일대를 지역의 숨은 역사와 이야기가 담긴 문화콘텐츠 공간으로 만들어 가고 있다.

충북과학기술혁신원(원장 고근석)은 '브랜드 스토리 지역특화콘텐츠개발지원사업'의 일환으로 최근 청주시 상당구 대성로 122번길 일대에 벽화 프린팅 작업과 함께 영상 상영관을 마련, '청주 비츠로' 프로젝트를 진행한다고 밝혔다.

'비츠로 프로젝트'는 대성연립 주변 담벼락과 옹벽에 벽화 프린팅 11개를 작업하고, 미디어파사드관을 구축해 총 5편의 다큐 영상을 상영한다.

이렇게 되면 대성로는 공간형 콘텐츠를 기반으로 하는 브랜드 거리로 탈바꿈된다.

고양이 청야청정 캐릭터. 골목 담벼락과 옹벽에 작업한 벽화 프린팅은 이곳에서 촬영했던 인기드라마 ‘낮과 밤이 다른 그녀’의 고양이 캐릭터를 활용했다.
고양이 청야청정 캐릭터. 골목 담벼락과 옹벽에 작업한 벽화 프린팅은 이곳에서 촬영했던 인기드라마 '낮과 밤이 다른 그녀'의 고양이 캐릭터를 활용했다.

고양이 '청야청청' 캐릭터. 골목 담벼락과 옹벽에 작업한 벽화 프린팅은 이곳에서 촬영했던 인기드라마 ‘낮과 밤이 다른 그녀’의 고양이 캐릭터를 활용했다.
고양이 '청야청청' 캐릭터. 골목 담벼락과 옹벽에 작업한 벽화 프린팅은 이곳에서 촬영했던 인기드라마 ‘낮과 밤이 다른 그녀’의 고양이 캐릭터를 활용했다. ⓒ 충북인뉴스

골목 담벼락과 옹벽에 작업한 벽화 프린팅에는 이곳에서 촬영했던 인기드라마 '낮과 밤이 다른 그녀'의 고양이 캐릭터를 활용했다. 고양이를 매개로 청주향교와 무심천, 직지, 대성로 우물 등 지역의 이야기를 담고 있다.

'청야청청(淸夜淸靑;청주의 밤은 당신의 낮보다 맑고 푸르다)'으로 이름 붙여진 고양이 캐릭터는 향후 굿즈로도 제작해 활용도를 높인다.

'XR 고양이'도 이달 말까지 선보일 예정이다.

미디어파사드 관에서는 청주향교, 우리예능원, 옛 도지사관사 등에 대한 숨은 이야기가 담긴 다큐 영상을 상영해 지역의 역사와 문화를 새롭게 경험하는 기회를 제공한다.

고근석 원장은 "충북도청과 의회, 옛 도지사관사와 청주향교가 있는 역사문화거리에 새로운 문화콘텐츠가 창출된 것은 큰 의미가 있다"며, "앞으로도 지역브랜드 활성화와 지역 자원의 가치 제고에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편, 이번 '비츠로'거리의 야간 조명은 매일 저녁 6시부터 10시까지 가동되며 올해 12월까지 지속될 예정이다. 또한 오는 25~26일에는 이번 비츠로 프로젝트 사업의 일환으로 '원도심 걷기 이벤트'도 진행될 예정이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

#충북인뉴스

