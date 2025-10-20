경찰, 김영환 충북지사에 뇌물혐의 적용... 검찰 송치는 언제?

큰사진보기 ▲오송참사 청문회 나온 김영환 충북도지사김영환 충북도지사가 지난달 23일 국회 행정안전위원회에서 열린 오송참사 국정조사 청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

지역 건설업자로부터 돈 봉투를 수수한 혐의로 경찰 조사를 받고 있는 김영환(국민의힘) 충북도지사에 대한 경찰 수사가 긴박하게 돌아가고 있다.경찰이 김 지사에 대해 뇌물수수혐의까지 적용한 것으로 알려지면서 구속영장 청구 가능성까지 제기되고 있다. 이런 가운데 경찰이 돈봉투 사건과 관계가 없는 다른 사항에 대해 수사를 진행하는 정황이 포착돼 그 배경에 궁금증이 커지고 있다.지난 19일 충북지방경찰청 반부패수사대(대장 박용덕)는 김영환 충북도지사를 전격 소환해 12시간 동안 조사를 진행했다. 김 지사는 이날 오전 9시 45분 경 출석했는데 밤 9시 40분경이 돼서야 경찰서 문을 나섰다.이번 조사에서 김 지사에 대한 혐의가 추가된 것으로 전해졌다. 그동안 알려진 일본 출장 직전 한 차례에 걸쳐 500만 원을 받은 의혹 외에 미국 출장 당시 600만원을 받은 의혹까지 들여다보고 있는 것으로 알려졌다.조사에 앞서 김 지사는 "(돈봉투 수수) 혐의를 부인하느냐"는 취재진 질문에 "가서 잘 설명하고 나오겠다"고 짧게 답변했다. 조사를 마친 뒤에는 "도민께 심려 끼쳐 죄송하다. 최선을 다해 소명했다"고 짧게 답했다.김영환 지사는 조사 내내 "나와는 상관 없는 일"이라거나 "내가 알지 못하는 일"이라는 식으로 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.김 지사에 대한 혐의는 크게 두 가지다.김 지사는 지난 6월 26일 오전 충북도청 집무실에서 지역 건설업자 A씨로부터 500만원이 든 돈봉투를 수수한 혐의를 받는다. 경찰은 A씨와 지역 김치생산업체 대표 B씨가 사전에 250만원씩 돈을 모아 일본 출장을 떠나는 김 자시에게 전달한 것으로 보고 있다. 김 지사는 A씨와 만난 사실은 인정하면서도, 돈을 건네받은 사실은 부인하고 있다.또 다른 혐의는 지난 4월 미국 출장과 관련돼 있다. A씨와 B씨, 지역에서 병원을 운영하는 C씨는 출장을 앞둔 김 지사와 괴산군 지역 모처에서 만나 각 200만원씩 총 600만원을 전달할 것으로 의심받는다.문제는 대가성이다. 지역 건설업자 A씨와 B씨는 충북체육단체 관련 직책을 맡고 있다. 이들 단체들은 충북도로부터 예산을 지원받고 있다. B씨의 경우 충북도 예산이 들어간 스마트팜 사업과 '못난이 김치' 사업과 관련돼 있다.경찰 주변에선 금품 수수 혐의 액수가 1000만 원을 넘기는 데다, 김영환 지사가 혐의를 일관되게 부인하면서 구속영장 청구 가능성도 배제할 수 없다는 분위기다.한편 경찰 수사가 확대되는 분위기도 감지됐다. 경찰은 20일 김영환 지사와 관계가 있는 모 처에 대한 현지 조사를 진행한 것으로 전해졌다. 이곳은 돈 봉투 수수와 직접 관계가 없는 곳으로, 경찰이 김 지사에 대한 새로운 혐의를 파악하고 수사에 나섰을 가능성을 배제할 수 없다. 경찰은 이날 탐문 수사에 대해 "수사 상황을 공개할 수는 없다"고 밝혔다.이런 가운데 박진희 충북도의원은 지역 건설업자 A씨가 김치공장 대표 B씨, 그리고 김영환 지사와 통화를 나눈 블랙박스 영상을 공개했다. 해당 영상에는 지난 6월 김영환 지사가 일본 출장을 떠나기 하루 전 나눈 전화통화 내용이 음성과 함께 담겨있다.김영환 지사의 돈봉투 수수 의혹에 대한 경찰 조사는 지난 8월 본격적으로 시작됐다. 충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 김영환 지사의 집무실과 돈을 건넨 혐의를 받는 A씨와 B씨의 사무실을 압수수색했다. 이 과정에서 당사자 3명의 휴대전화도 확보했다. 이어 최근에는 C씨의 사무실과 자택에 대해 추가로 압수수색을 진행한 것으로 전해졌다.금품을 건넨 것으로 의심받는 이들 3인에 대한 포렌식을 모두 마쳤고, 조사까지 모두 마무리 했다. 급기야 19일에는 김영환 지사 소환조사까지 마무리했다. 이에 따라 경찰 주변에선 조만간 그동안 조사한 내용을 정리해 11월 초 검찰에 송치할 것으로 내다보기도 한다.하지만 20일 경찰이 그동안 알려지지 않은 제3의 장소에 대한 수사를 진행한 정황이 확인되면서 '새로운 시작'이라는 분석도 나온다. 특히 충북인재양성교육원과 충북신용보증재단 신청사 부지 매입 과정에서도 여러 의혹이 제기됐다.일단 경찰이 '돈봉투 수수의혹'에 대해서 마무리한 뒤 추가로 수사를 진행할 가능성도 배제하기 어렵다. 이렇게 되면 김영환 지사는 임기가 끝날 때까지 수사를 받을 처지에 놓일 수도 있다. 김 지사 입장에선 이래 저래 최악의 상황과 맞닥뜨리게 된다. 김 지사는 내년 치러질 지방선거 출마 여부를 아직 밝히지 않았지만 지역 정가에선 그의 출마는 기정사실로 받아들이고 있다. 김 지사가 출마한다면 선거준비와 경찰수사, 도정 마무리라는 세가지 일을 동시에 해야 한다.