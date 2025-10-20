해수욕장엔 광장이, 빈집은 세대 융합 시설로... 울산 동구의 변화

큰사진보기 ▲7월 12일 오후 7시 일산해수욕장 주진입로에 조성된 일산청년광장에서 김종훈 동구청장과 김태선 국회의원 등이 참석한 가운데 준공 기념식이 열렸다. ⓒ 울산동구 사진DB 관련사진보기

AD

울산광역시 동구는 지역의 주력산업인 HD현대중공업이 도심에 자리잡은 특이한 도시 구조를 지니고 있으며 역사가 오래돼 노후화 된 곳이 많다. 이런 울산 동구의 도시 환경이 최근 몇 년 사이 급속도로 변화하고 있다.이곳의 자랑이자 최근 해양수산부 해양레저관광 거점 조성사업에 선정돼 500억을 지원 받게 되는 일산해수욕장에는 최근 일산청년광장이 조성돼 청년층의 발길을 끌어오고 있다.울산 동구의 오래된 도시 성격상 노후된 도시환경도 획기적으로 바뀐다. 안전진단에서 E등급을 받은 방어동의 공동주택 등 모두 52호의 빈집을 철거해 세대 융합 주민 커뮤니티 시설인 '방어진마루'를 비롯해 마을 쉼터와 공영 주차장(2개소)을 조성할 계획이다.동구 방어동 120-5 일원(4만 382.3㎡)을 대상으로 2026~2029년까지 총 125억 원을 들여 추진되는 이 사업에서는 보안등과 통합 방범모듈 등 방범 시설물을 확충해 주민들이 안심하고 생활할 수 있는 범죄예방 안심마을(셉테드)로 조성할 계획이다.이곳 외에도 동구 전하동 652-4번지 일원(14만 749㎡)은 2026~2030년까지 323.5억 원을 들여 빈집을 활용해 마을 주차장을 만들고, 기존의 한빛공원(전하동 636-1번지)을 개선한다. 공원 지하에는 주차장, 지상에는 공원인 주차 공원으로 조성할 계획이다.이 사업은 도서관과 교육관, 공공임대주택이 결합된 복합 편의시설인 '전하마루'를 조성하고, 도로를 정비해 부족한 도시 기반 설과 편의시설을 제공해 살기 좋은 정주 환경을 구축하는 사업이다.김종훈 동구청장은 "빈집을 정비해 주민 편의시설을 확충하고 주민들의 생활 편의를 개선하는 도시 정비 사업을 통해 동구의 정주 환경이 크게 개선될 것으로 기대된다. 주민들의 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다"라고 말했다.한편 이와 관련해 울산 동구는 20일 오후 2시 30분 방어동 행정복지센터 3층에서 방어동 도시재생 빈집 정비형 노후 주거지 정비 지원사업 공청회를 개최했다.이날 공청회에는 김종훈 동구청장을 비롯해 주민 등 80여 명이 참석해 사업 추진 방향에 대한 의견을 나눴다.앞서 울산 동구는 지난 17일 전하2동 행정복지센터 2층에서 전하2동 도시재생 일반정비형 노후주거지 지원사업 공청회를 개최했다.