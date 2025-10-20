극적 구조 이틀 만에... 꼬마향고래 어미, 결국 폐사체로 발견

큰사진보기 ▲다사리해변 꼬마향고래국립해양생물관 김일훈 박사등이 다사리 해변으로 떠밀려온 꼬마향고래 어미 머리 방향을 바다쪽으로 돌려 자연방류를 시도하고 있다. ⓒ 국립해양생물자원관 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스서천에도에도 실립니다.

17일, 보령해경과 국립해양생물자원관의 구조로 새끼와 함께 바다로 돌아갔던 꼬마향고래 어미(몸 길이 3.2미터)가 이틀 만에 같은 장소에서 숨진 채 발견됐다.국립해양생물자원관 해양생물종복원센터 설립 TFT 김일훈 선임연구원에 따르면, 지난 17일 충남 서천 다사리 해변에 새끼와 함께 떠밀려온 꼬마향고래 어미가 해경과 해양생물자원관 구조팀에 의해 바다로 돌아갔다. 하지만 다음 날인 18일 오전 8시 30분께 같은 장소로 떠밀려 왔다.보령해경의 신고를 받은 국립해양생물자원관 구조팀은 현장에 도착해서, 밀물이 들어오는 시간에 맞춰 바다로 돌려보내려 노력했지만, 해안가로 떠밀려오는 안타까운 상황이 반복됐다.구조 작업에 참여했단 김일훈 선임연구원은 "18일 어미고래가 다시 발견됐다는 보령해경 신고를 박고 현장에 갔을 때만 해도 살아있는 상태였다"면서 "밀물 때 자연방류를 시도했지만, 고래 몸 상태가 워낙 좋지 않아서 안타깝게도 구조에 실패했다"고 밝혔다.결국, 꼬마향고래 어미는 19일 오전 6시 30분께 다사리 해변에서 폐사체로 발견됐다.보령해경으로부터 고래 사체를 인계받은 국립해양생물자원관은 정확한 사망 원인을 밝혀내기 위해 20일 오전, 울산에 있는 국립수산과학원 고래연구소에 부검을 의뢰했다.한편 국립해양생물자원관 선임연구원 김일훈 선임연구원은 "해안가에 해양포유류가 고립된 것을 발견하면 해당 지역 해양경찰서나 국립해양생물자원관으로 신고해달라"고 당부했다.