한양고속, 11년 만에 예산 귀환

큰사진보기 ▲㈜한양고속이 11년 만에 예산으로 본사를 이전한다. 사진은 예산종합터미널 전경. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다. 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

한때 충남 중부권 대중교통의 상징이었던 ㈜한양고속이 11년 만에 예산군으로 돌아온다.2014년 서산으로 본사를 이전했던 한양고속은 모회사 ㈜충남고속의 주도 아래 예산종합터미널을 새 거점으로 삼으며, 지역 교통산업 재편의 신호탄을 쏘아 올렸다.한양고속은 지난 2014년 11월 예산읍 신례원리에 있던 본사를 서산시 음암면으로 옮긴 뒤, 이듬해 사업용 버스 차고지까지 서산으로 이전해 운영해왔다. 그러나 충남고속이 한양고속을 예산으로 복귀시키기 위한 절차를 마무리하면서 20일부터 본사 업무를 예산에서 재개한다.충남고속 관계자는 "차고지는 단계적으로 이전할 예정"이라며 "예산 이전이 본격화되면 행정 효율성과 지역 연계성이 크게 높아질 것"이라고 밝혔다.한양고속은 1968년 서울교통자동차㈜를 인수해 천안시 대흥동에서 한양여객자동차㈜로 출발했다. 이듬해인 1969년 예산읍 예산리로 본사를 옮기며 충남 내륙 교통의 중추로 성장했고, 1980년 신례원리에 사옥을 신축해 서산으로 이전하기 전까지 30년 넘게 예산을 거점으로 삼았다.이번 귀환은 충남고속의 지배회사인 핼리팩스홀딩스가 한양고속 지분 100%를 인수하면서 성사됐다. 두 회사는 독립 법인체로 남되, 중복 노선 없이 하나의 조직처럼 통합 운영될 예정이다. 이에 따라 한양고속의 예산 사무실은 현재 예산종합터미널 내 충남고속 본사 사무실을 그대로 사용한다.충남고속 박천수 전무(한양고속 부사장 겸 천수관광 대표)는 "교통수단 다변화와 인구 감소로 예산군내 버스 이용객이 줄면서 부득이하게 서산으로 옮겼지만, 예산이 가진 교통 중심의 잠재력을 되살리고 싶었다"며 "예산에서 태어나고 자란 사람으로서 지역 발전에 힘을 보태고 싶었다"고 말했다.특히 박 전무는 "기업이 지역을 떠나는 일은 많지만, 다시 돌아오는 일은 흔치 않다"며 "예산에 사람이 머물고 기업이 모여야 지속 가능한 발전이 가능하다. 이번 이전은 그 시작점이 될 것"이라고 강조했다.한양고속의 예산 귀환은 지역 고용 확대에도 적잖은 파급효과를 가져올 전망이다. 충남고속 350여 명의 직원에 한양고속 직원 250여 명이 더해지면서 예산군내 약 600명의 직접 고용이 가능해질 것으로 예상된다.또한 두 회사의 버스 운행 규모는 총 320대(시외 205대, 고속 115대)로 확대되며, 노선 수도 총 203개에 달할 예정이다. 일부 중복 노선은 통합 정비를 통해 효율화를 추진한다.충남고속의 지난해 매출액은 512억 원, 영업이익 31억 원이며, 한양고속은 2023년 기준 매출 327억 원, 영업이익 27억 원을 기록했다.군 관계자는 "본사 이전으로 인한 지역 소비와 세수 증가가 기대된다"며 "교통 기반 기업의 귀환은 지역 경제에 활력을 불어넣는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.박 전무는 마지막으로 "두 회사의 노선 중복을 정리하고 효율적으로 통합 운영하면 승객 서비스 향상과 경영 안정성 모두에서 시너지 효과가 날 것"이라며 "예산이 다시 충남 교통의 중심으로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.