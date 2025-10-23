다리 하나 건넜을 뿐인데 '세상에 이런 곳이 있었다니'

가덕도는 지금 개발과 보존의 경계에 서 있습니다. 신공항 건설 논의 속에서 섬의 역사와 생태, 그곳에 깃든 사람들의 삶이 지워질 위기에 놓였습니다. 이 연재는 시인, 소설가, 평론가, 연구자가 함께 가덕도를 다녀온 후 기획되었습니다. 매회 필진이 릴레이 형식으로 원고를 이어받아, 섬의 다양한 풍경과 장소성을 문학적 언어로 기록합니다. 이 연재가 성장 중심의 논리에 가려진 가치들을 되묻는 연대의 목소리가 되길 바랍니다.

큰사진보기 ▲연대봉에서 찍은 가덕도 국수봉, 남산 등의 모습.

큰사진보기 ▲부산 강서구 가덕도 눌차만 주변 눌차도 굴 양식장. 굴 종묘 생산을 위한 지주대가 빽빽하게 들어서 있다.

[필자 소개] 윤은성 시인 : 2017년 문학과사회를 통해 시를 발표하기 시작. 시집 <주소를 쥐고> <유리 광장에서>가 있다. 기후·생태·문학 서점 '유월의 숨'을 운영한다.

낙동강 하구에서 바다로 이어지는 물길 저편에, 아름다운 섬 가덕도가 있다. 아미산전망대에서 건너다보면 마치 혹이 솟아 있는 낙타의 등처럼 보이기도 한다. 가덕도는 거가대교를 통해 육로로 갈 수 있는 섬이다. 둘러보는 일이 그리 어렵지 않다. 실제로 여행객들이 꽤 많이 가덕도를 찾고 있었다.나는 여행을 그리 좋아하는 편이 아니다. 그런데도 가 보기 시작한 가덕도는 내게 계속해서 다시 들여다보고 싶은 곳이 되었고, 그새 나는 가덕도에 관해 이야기하기 좋아하는 사람이 되었다. 나는 가덕도에 여러 차례 다녀왔다. 가덕도와 연을 맺게 된 것은 신공항 건설이 예정된 곳이라서였다. 특히 오랜 세월에 걸쳐 자생적으로 동백나무가 군락을 이루고 있는데 그곳의 고유한 기운이 있다고 들어 꼭 한번 가 보고 싶었다. 그러던 중 멸종반란 가톨릭이라는 단체에서 탐방 계획을 세우고 있다는 소식에 그 여정에 동행하면서, 재작년인 2023년 10월 처음으로 방문했다.이후로 각기 다른 팀들과 함께 재차 방문했고, 그럴 때마다 가덕도가 여전히 그 자리에서 품을 열어주고 있단 것을 실감했다. 올여름에는 환경운동연합 그리고 동료 시인들과 함께 다녀오기도 했고, 가장 최근에는 한국작가회의 기후생태위원회 구성원인 작가분들과 함께 다녀왔다.매번 조금씩 여정이 달랐지만 대체로 대항항과 외양포 마을, 100년 숲 국수봉의 자생 동백 군락지에 다녀왔던 편이다. 갈 때마다 가덕도를 지키고 있는 깊고 너른 품의 숲속으로 들어간다는 감각, 그리고 나무들과 접촉하면서 생기를 나눠 갖는다는 교감의 감각을 느꼈다. 그게 소중했다. 숨구멍이 트이는 기분이 들곤 했다. 가덕도가 나를 묵직한 기운으로 환대해 왔다는 생각이 든다.여러 차례의 여정 중 가덕도 북동쪽에 있는 또 다른 작은 섬 '눌차도'는 두 번 방문해 보았다. 가덕도는 가덕도와 눌차도를 합쳐서 이르는 곳으로 알려져 있다. 눌차도 역시 가덕도에서 육로로 이동할 수 있는 섬이다. 가덕도에서 바로 건너갈 수 있기에 섬 안의 섬처럼 느껴지는 곳이랄까.눌차도 방문 횟수가 적었던 이유는 그곳이 가덕도 신공항 건설 예정 부지에 속한 곳은 아니기 때문이었다. 제한된 시간 안에 가덕도를 돌아볼 경우 외양포나 동백나무 군락지에 우선순위에 두고 방문하게 되곤 했다. 가덕도 신공항은 몇 가지 안이 고려되면서 구체적인 상이 바뀌어 왔으나, 가덕도 남단 대항항과 외양포, 연대봉과 국수봉 일원을 파괴하고 바다를 매립해 건설하는 것으로 계획되어 있다.만약 신공항이 건설될 경우, 눌차도 또한 신공항 건설의 영향권에 있는 곳이다. 지도상에 호수처럼 보이는 눌차만은 매립이 되고, 그곳 일대는 에어시티로 개발될 예정이기 때문이다. 또 가덕도 신공항에 접근할 철도의 정거장이 될 역사가 눌차도 즈음에 세워질 가능성이 있어 보인다. 에어시티 개발로 상실될 곳. 그것만으로도 눌차만과 눌차도를 돌아볼 이유는 충분하다(그런데 이 글은 그와 같은 개발이 일어나지 않게 되리라는 믿음으로 쓰고 있다).눌차만의 식생을 둘러보고 눌차도 곳곳의 고즈넉한 어촌을 살펴보는 일은 그 자체로 너무나 근사하고 반짝거리는 일이다. 종종 나는 내가 가덕도로 이주해 살 수 있을지 상상해 보곤 하는데, 그건 순전히 가덕도의 숲과 바다, 외양포 마을과 눌차도 정거마을에서 본 아름다움 때문이다.여행자의 입장에서 나는 가덕도 남단 외양포 마을과 북단 눌차도를 꼭 방문해 보라고 추천하고 싶다. 외양포 마을에서는 어촌의 진풍경을 볼 수 있다. 또, 전쟁의 잔재가 남아있는 역사문화적인 공간으로서 의미가 크다. 한편 눌차도는 옹기종기 모여 있는 집들이 소담하고 정겹게 느껴지는 곳이다.마을공동체의 문화예술적인 면모를 살필 수 있는 곳이랄까. 외눌(外訥) ․ 내눌(內訥․) ․ 항월(項越) ․ 정거(釘巨)마을이 있는 눌차도는 짙고 고요한 어촌의 냄새를 맡을 수 있는 곳이다. 눌차도 안에 있던 눌차초등학교는 폐교가 되었다고 한다. 최북단 정거마을의 경우 푸른 바다와 하늘로 둘러싸인 곳으로, 지자체에서 이색적인 여행코스로도 소개하는 곳이다.세상에 이런 곳이 다 있었다니 하고 감탄이 절로 나오는, 색색의 정겹고 아름다운 벽화가 담장마다 정성스레 그려져 있는 곳. 철새들이 머무는 곳. 멀지 않은 곳에 퇴적되어 형성된, 진우도를 비롯한 모래톱 섬들이 보이는 곳. 그곳에 가는 것만으로 마음이 크게 회복될 것이라고 소개하고 싶다. 어쩌면 말없이 함께 걷던, 함께 갔던 작가분들의 심정도 나와 비슷하지 않았을까.눌차도 곳곳의 수채화 빛깔의 풍경과 정거마을의 벽화들이, 마음을 물들였던 시간을 기억해 두고 있다. 당시 함께 갔던, 이제는 내 동료가 된 이들과 함께 쬐었던 햇빛과 함께 맞은 바닷바람 역시도.눌차도(訥次島)는 누워있는 지형이라서 그와 같은 이름이 붙었다고 전해진다. 한자를 보면 '말 더듬을 눌(訥)'이라는 글자를 쓰고 있는데, 누워있는 지형이라는 의미와는 관계가 없는 뜻이라 의아한 생각이 들다가 '누워 있는'지형이라는 그 의미가 내는 소리를 그대로 음차한 지명이겠구나 하는 것을 한참 만에 깨닫게 되면서 작은 웃음이 나왔다.또는, 어쩌면 '말 더듬을 눌'이라는 그 의미를 최대한 생각해 보건대 누워있는 아이가 옹알이를 하는 것에서 본뜬 지명은 아닐까 상상해보게도 된다. 찾아보니 눌차만은 2009년경부터 이미 매립 계획이 발표된 바 있었다. 어쩌면 낙동강 하구의 생태 핵심 지역 중 하나인 그곳을 그대로 놓아달라고, 인간의 말이 아니더라도 '더듬'거리며 지금껏 줄곧 눌차도는 스스로 말해온 건 아닐까? 자신의 이름으로서 말이다.지도상으로 보면 가덕도와 눌차도 사이의 바다는 마치 호수로 보인다. 독특한 지형인 이곳이 바로 눌차만으로 불리는 곳이다. 천가교와 방조제 때문에 막혀 있는 것처럼 보이지만 그곳은 막혀 있지 않고 해수 유통이 되고 있다. 바닷물이 드나든다는 것은 물이 썩지 않고 생물의 먹이활동이 활발하게 일어날 수 있는 곳이라는 뜻이다.낙동강 하구는 국내 최대 철새 도래지다. 눌차만을 끼고 있는 이곳 눌차도는 굴 양식으로 국내에서는 가장 유명한 곳이다. 눌차도 앞바다는 굴 종패양식장이 장관을 이룬다. 눌차도를 다니다 보면 앞바다에선 굴 채묘를 위해 심긴 나무들이 보이는가 하면, 대량의 가리비 껍데기를 볼 수 있다. 이 가리비 껍데기는 종묘가 될 굴 양식에 쓰인다. 다시 말해, 다른 지역의 굴 양식장으로 보낼 어린 굴이 생장할 수 있는 장치로 가리비 껍데기가 사용되는 것이다.자연과 인간이 공존하면서 생명력을 지속해 온 이곳 눌차만. 해안선이 복잡한 눌차만은 매립하기에 좋은 조건을 갖춘 곳이기도 하다. 만약 신공항이 건설되고 에어시티 개발이 추진된다면, 활주로 구역 외에도 생명의 터전이 온통 파괴된다.이미 앞선 간척 사업이, 낙동강 하구에는 많았다. 지역사회에서는 달리 볼 시선이 있겠으나, 낙동강 하구의 가지런히 정렬되어 있던 거대한 공업단지와 주택단지를 떠올리면 마음이 무겁다. 찢기는 기분이다. 저기 얼마나 많은 생명이 터를 잡고 살고 있었을까. 정말 생명의 터전을 붕괴시키면서 개발을 하고 공항을 짓는 일이 중요한 일일까.