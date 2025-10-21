에세이로 수필집 만들기, 배움은 끝이 없습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲수필집 '에세이쓰는 시간'지난 2,3분기를 마치고 수강생들의 과제로 출간한 수필집. 어느새 2권이 되었습니다. ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원장안구민회관 1층 노송갤러리평소에도 다양한 전시회가 열리는 공간입니다. ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲장안구민회관 수강생전시회수강생들의 다양한 작품이 전시중입니다 ⓒ 전명원 관련사진보기

이 기사는 브런치에도 실립니다.

평생교육의 시대다. 평균수명이 늘어나고, 여가를 의미있게 쓰려는 배움의 욕구도 한결 커진 시대이기도 하다. 주변에는 동 단위의 주민자치센터에서 운영하는 문화강좌도 많고, 복지회관이나 각종 관공서 산하의 문화센터도 제법 많아서 하려는 마음만 있다면 약간의 검색을 통해 얼마든지 저비용으로도 알찬 시간을 보낼 수 있다. 더욱이 주변엔 이런 기회를 이용해 제 2의 인생을 사는 분들도 있으니 관심을 가져볼만 하다.경기도 수원시의 장안구민회관은 알찬 강의, 그리고 쾌적한 시설을 갖추고 지역 사회 내의 모든 계층을 대상으로 각종 문화, 교양, 시민교육 및 사회 복지 프로그램을 기획 운영하고 있다. 나 역시 이곳 수원시 장안구민회관에서 '에세이 쓰는 시간'이라는 강좌를 담당하고 있는데, 다양한 수강생들이 저마다 자신의 이야기를 쓰기 위해 매주 월요일 오후 1시면 모여 함께 시간을 보낸다.장안구민회관의 1층 노송갤러리에서는 지난 13일부터 오는 24일까지 수강생들의 작품 전시회가 열리고 있다. 평생교육의 즐거움을 알게된 수강생들이 그간 배우고 익힌 작품들을 한데 모아 전시하고 있는 것이다.구민회관의 전시장안에는 형형색색으로 눈길을 끄는 수강생들의 작품으로 빼곡했다. 벽에는 서화, 캘리그래피등이, 중앙 테이블에는 도예, 공예 등의 전시물들이 자리 잡았다. 수강생들의 작품 종류만 다양한 것이 아니다. 어린 학생들의 작품부터 어르신들의 작품까지 전 세대를 아우르는 작품들을 선보이고 있는 중이다.'에세이 쓰는 시간'에서는 지난 2분기와 3분기에 수강생들의 과제글로 정식 수필집을 발간했기에 책 2종을 각 2권씩 전시했다. 그리고 전시된 책 양 옆으로는 두 권의 수필집 발간에 함께 참여한 수강생들의 프로필을 소개하고, 한 줄 방명록을 남길 필기 도구도 마련해두었다.전시 중인 짧은 프로필은 출생 연도나 약력이 아니다. 글을 쓰는 사람들에게 학력이나 나이, 경력이 왜 필요하겠는가. 글을 쓰려는 사람에겐 글을 쓰려는 나를 소개하는 프로필이 제각각이다. 그렇기에 꼭 작가님들의 프로필을 책과 함께 전시하고 싶었다. 그들의 프로필을 읽다보면 이 작가가 꿈꾸는 것, 지향하는 것이 어떤 것인지 느끼게 된다.그들의 프로필을 보고, 발간한 책들을 살펴본 관람객들의 응원글이 수첩에 빼곡했다. 응원글을 읽고 있자니 알 수 없는 감동이 몰려왔다. 그것은 뿌듯함 그 이상의 것이었다. 어쩌면 우리들이 평생교육 프로그램에 참여하고, 나이를 먹어가면서도 새로운 것을 배우고, 낯선 세계에 발을 들여놓는것에 주저하지 않는 이유는 이런것인지도 모른다.꿈을 꾸는 사람들은 아름답다. 그 아름다움을 지켜보는 시간이니 어찌 좋지 않을 수 있겠는가. 이처럼 꿈을 꾸는 사람들의 시간이 있고, 그 열매가 전시되고 있으니 많은 이들이 함께 했으면 하는 바람이다.