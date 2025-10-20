[박정호의 핫스팟] 박주민 "치솟은 서울 집값, 주범이 오세훈! 국민의힘은 촉매제!"

큰사진보기 ▲박주민 더불어민주당 의원은 20일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (09:10~10:00)■ 진행 : 김종철 / 오마이뉴스 기자■ 대담 : 박주민 / 더불어민주당 의원◎ 김종철 > 네. 다시 스튜디오 연결됐습니다. 김종철입니다. 자, 월요일날 또 저희 이분 모시고 말씀 듣는 시간 갖고 있죠.◎ 박주민 > 네.◎ 김종철 > 목소리 들으셨죠. 이어서 바로 민주당의 박주민, 더불어민주당 박주민 의원 모셨습니다. 안녕하십니까?◎ 박주민 > 네. 안녕하십니까. 박주민입니다.◎ 김종철 > 아 네. 반갑습니다. 오랜만에 저는, 개인적으로 오랜만에 뵙는 것 같고요.◎ 박주민 > 예. 오랜만에 봬요. 진짜 오랜만에 뵙는 것 같아요.◎ 김종철 > 저는 이제 국회 과거에 한 번, 세월호 때 한두 번 뵙기도 하고 법사위 갔을 때도 한 번 뵙던 것 같고.◎ 박주민 > 예. 법사위 있을 때 주로 많이.◎ 김종철 > 네. 아유 요즘 국회 활동 너무 많이 하시는 것 같은데. 요즘에 일하느라 되게 바쁘실 텐데, 국감 때문에 바쁘실 텐데. 뭐 일단 저희 지금 현안부터 좀 말씀드리고 좋은 말씀도 듣고 했으면 좋겠는데.◎ 박주민 > 예. 그러시죠.◎ 김종철 > 좀 전에 저희 박원갑 KB국민은행 부동산 수석전문위원하고 부동산 얘기를 좀 해봤습니다. 최근에 또 워낙.◎ 박주민 > 최고 전문가 중에 한 분이시죠.◎ 김종철 > 그렇습니다. 네. 워낙 부동산 이슈에 대해서 국민들의 관심도 높고, 또 정치권도 마찬가지고요. 여러 이슈도 있고. 또 우리 의원님은 또 길게 또 보시는 내용도 있으시니.◎ 박주민 > 그냥 얘기하셔도 돼요. 이제 하도 많이 얘기해서.◎ 김종철 > 그러시죠. 하하하.◎ 박주민 > 여기서도 몇 번 얘기했고.◎ 김종철 > 그렇죠. 서울시장 되게 중요합니다. 부동산 문제 정말 중요합니다.◎ 박주민 > 네. 중요하죠.◎ 김종철 > 그래서 지금 국민의힘 쪽에서는 지금 계속 이번 10월 15일 부동산 대책, 시장 안정화 정책. 오늘 또 아까, 오늘 또 본격적으로 토허제가 시행이 되고요.◎ 박주민 > 네. 5일 시차가 있으니까 오늘부터 됐겠네요.◎ 김종철 > 오늘부터 본격적으로 시작이 됩니다, 토허제 같은 경우에는. 서울 전역이 다 해당이 되고. 서울, 경기도 12곳. 어떻습니까? 국민의힘 쪽에서 계속 지금 뭐 한동훈 전 대표도 그런 글을 올렸고 했습니다만. 그런 공세나 내용들에 대해서는 어떻게 좀 보고 계시는지.◎ 박주민 > 한동훈 전 대표가 올린 페북 글을 봤어요.◎ 김종철 > 보셨죠?◎ 박주민 > 페북 글을 봤더니 이제 핵심은 이거더라고. 왜 공급대책을 제대로 못 내놓느냐, 이거더라고요. 그러니까 뭐 대출 규제나 이런 것만 가지고 부동산 가격을 안정화하거나 떨어트리긴 어렵다. 이런 얘기를 하는데 뭐 다들 대부분 인식은 그렇게 하고 있죠.◎ 김종철 > 다 아는 거죠.◎ 박주민 > 네. 그런데 여기서 이제 두 가지 점을 말씀드리고 싶은데. 첫 번째는, 그러면 서울시에 최근 몇 년간 공급을 줄여온 주범은 누구냐. 오세훈이잖아요.◎ 김종철 > 오세훈 시장이죠. 네.◎ 박주민 > 오세훈 시장 재임 시절에 전임 시장들 때보다 평균 1만5천 호에서 2만 호씩 적게 공급이 됐어요.◎ 김종철 > 1만에서 2만입니까?◎ 박주민 > 예. 이걸 잘 아셔야 돼요. 이거 사람들이 잘 모르셔서 그러는데.◎ 김종철 > 오세훈 시장 전임 기간 동안에?◎ 박주민 > 예.◎ 김종철 > 아 예.◎ 박주민 > 그러니까 전임에 비해서. 전임 시장의 시절에 비해서.◎ 김종철 > 전임 시장에 비교해서.◎ 박주민 > 이걸 모르시면 안 돼요. 이거 명확하게 아셔야 되고. 두 번째로는 26년도의 경우에 거의 2만 호 이상 적게 공급될 예정입니다.◎ 김종철 > 예정입니다. 내년에.◎ 박주민 > 예. 그러니까 이제 주택을 몇 년 동안 공급을 안 한 거예요. 못 한 거예요, 오세훈 시장이. 당연히 가격이 오를 기반을 조성한 거죠. 거기다가 토허제를 묶었다가 풀었다가 다시 묶었어요. 묶으면서 확대해서 묶으면서 어떤 심리를 줬냐면 사람들에게 아, 토허제 이게 언제든지 확대될 수 있다. 서울시의 시정은 혼란스럽다. 빨리 사야지. 이런 시그널을 줘서 이제 상승의 촉매제 역할을 했던 거거든요. 그러니까 주택 공급 제대로 못 했고, 시장을 혼란스럽게 만들었던 게 바로 국민의힘이에요. 그거를 일단 명확하게 인식하자. 이런 말씀을 좀 드리고 싶고. 두 번째는 공급 관련돼서 얘기를 하는데, 참 이 부분도 답답한데요. 상황이 이럼에도 불구하고 오세훈 시장은 무슨 얘기를 하고 있냐면, 첫 번째는 자기는 충분히 공급했다고 변명을 했고.◎ 김종철 > 맞아요. 그렇습니다.◎ 박주민 > 그런데 충분히 공급했다는 게 뭐냐, 착공 기준이나 이런 게 하나도 없어요. 뭐 거의 없어요. 그냥 구역을 지정한 겁니다.◎ 김종철 > 신통기획인가 뭔가 뭐 하고 있었지 않습니까.◎ 박주민 > 예. 신통기획 모아타운. 그래서 구역 지정을 자기가 해놨기 때문에 자기는 공급을 했다 그러는데 시장에서 헛소리하지 말라 그러세요. 본인도 나중에 인정을 합니다. 아 그래. 착공 기준으로 해야 되겠구나라고 본인도 인정합니다. 그러니까 이 상황이고. 두 번째는 지금도 민간만 얘기하고 있어요. 민간공급만. 예. 민간공급만. 본인도 민간공급도 빨라야 7~8년 걸린다. 앞으로도 7~8년 걸린다는 거 알고 있고 하는데 민간만 얘기하고 공공을 얘기하지 않고 있습니다. 그런데 민간공급 중요하죠. 그리고 민간공급은 더 빨리 될 수 있도록 저희 민주당도 신경 쓸 거고 저도 지금 정책을 개발하고 있다는 말씀드리겠고. 그러나 보다 빨리, 그리고 보다 저렴하게 주택을 공급하려면 공공의 역할을 무시하면 안 돼요.◎ 김종철 > SH가 있지 않습니까?◎ 박주민 > 예. SH뿐만 아니라 LH도 있고. 그래서 이제 지금 보면 우리 정부가 지난번에 9월달에 주택 관련된 대책을 내면서 무슨 얘기를 했냐면, 공공의 역할을 좀 강화하겠다. 민간뿐만 아니라. 공공이 그런데 그동안 어떻게 해왔냐면 땅을, 부지를 잘 개발해요. 예쁘게 만들어요. 그다음에 민간에 팝니다.◎ 김종철 > 그게 땅장사 논란.◎ 박주민 > 땅장사 논란 있었죠. 그럼 땅을 산 민간이 바로 공사를 합니까?◎ 김종철 > 안 합니다.◎ 박주민 > 안 하죠. 갖고 있다가 가격이 더 오르고 이익이 더 날 때까지 기다립니다. 그래서 그렇게 하지 않고 직접 시행을 하겠다라고 한 거예요.◎ 김종철 > LH가 직접 이제 시행.◎ 박주민 > LH에서 이렇게 직접 시행을 하겠다. 그러면 땅값이 뭐 더 올라야 된다, 뭐 부동산 가격이 더 올라야 된다, 이럴 필요 없이 바로 짓기 때문에 더 빠른 거고. 또 유효부지기 때문에 뭐 좀 이주하세요, 철거하겠습니다, 이런 게 없어요. 그러니까 굉장히 빨리 나갈 수 있는 거죠. 물론 이제 부지, 입지가 그럼 사람들이 살고 싶어 하는 데냐. 아, 곳곳에 있기 때문에 그런 곳도 있고 아닌 곳도 있어요. 그거 나중에 이제 저희들이 보여드리면 됩니다. 또 하나 말씀드리고 싶은데, 이게 핵심 중의 하나인데. 그러니까 그렇게 빨리 공급할 수 있다, 공공은.◎ 김종철 > LH가 직접 하니까.◎ 박주민 > 근데 이게 공공이, 공공이 공급하면 사람들이 LH 주공아파트 생각하는데 그게 아니에요. LH에서 시행을 하는 거고요 푸르지오, 래미안 이런 회사들이 들어와서 짓기 때문에 아파트가 래미안, 푸르지오로 올라가서 팔리는 거예요. 힐스테이트 이런 걸로.◎ 김종철 > 그러니까 민간이 직접 시공을 하고 시행은 LH가 직접 다 시행사를 맡아서 진행하면서.◎ 박주민 > 그렇게 하는 거죠. 예, 그렇게 하는 거죠. 그렇게 하면 땅을 갖고 있는 데다가 개발을 쉽게 할 수 있고. 그리고 가격이 20%에서 25% 이상 저렴한 가격을 신속하게 분양 시장을 열 수 있는 거예요. 그걸 하겠다는데 아까 말씀드렸던 대로 오세훈 시장 그거 계속 부정하거든요? 한동훈 전 대표하고 그 얘기 하고 싶어요. 오세훈 시장한테 뭐라 그러라고. 그런 거 헛소리 좀 하지 말라고. 그 얘기 하고 싶고. 또 하나가, 자꾸 민간만 강조하면 어떤 문제가 생기냐면, 민간 뭐 40만 호, 41만 호 얘기하거든요. 민간의 공급, 민간이 이렇게 공급하려면 멸실수요가 생겨요.◎ 김종철 > 멸실수요. 그렇죠.◎ 박주민 > 이걸 자꾸 사람들이 까먹어요. 예를 들어서 30만 호를 공급하겠다. 이거 이 얘기 무슨 얘기냐면 용적률 한 120%, 130% 줘서. 자, 그러면 대략 한 20 몇만 호를 부수고 거기에 130%를 올리는 거예요. 그러면 대략 3분의 2는 허수예요. 내가 30만 호를 공급해도 기존에 있었던 게 3분의 2야.◎ 김종철 > 기본이 허물고 다시 지어야 되니까.◎ 박주민 > 그렇죠. 허물고 다시 짓는 거잖아요. 그러니까 30만 호를 공급하는 게 아니라 순 공급은 한 10만 호밖에 안 되는 거예요.◎ 김종철 > 그런데 이제 30만 호 공급하는 것처럼.◎ 박주민 > 30만 호 공급한다고. 민간의 방식은 좀 그런 거예요. 거기다가 20만 호 부수면 이거 20만 가구는 어디 가서 살아요? 그래서 멸실에 따른 주변의 전세가, 집값 폭등을 일으켜요. 그러니까 민간 당연히 중요하고 빨리 가게 하겠지만 민간만 주장하는 거는 시간이 오래 걸릴 뿐만 아니라 공급에 있어서도 충분히 공급하지 못한다는 단점이 있는데도 여전히 오세훈 시장은 자신이 지금까지 성과도 못 냈던 그 방법에만 착목해서 하겠다고 한 걸 비판해줘야 된다는 거예요.◎ 김종철 > 저는 그때 그 재건축 그것도 발표했지 않습니까? 근데 그 재건축 그거 발표하실 때 보니까 대부분 다 강남 이쪽이시던데.◎ 박주민 > 한강벨트 얘기잖아요. 예.◎ 김종철 > 한강벨트죠. 그런데 그 발표하는 현장은 또 강북 가서 또 하시더라고요.◎ 박주민 > 그러니까요. 아니 그리고 진짜 제가.◎ 김종철 > 그거 저도 그거 보고 참. 아 이거 좀, 이게 어 글쎄요. 하여튼 뭐 해석하기에 따라서 좀.◎ 박주민 > 그리고 용적률을 높이는 방법 필요해요. 필요한데 용적률을 높이면 토지의 가치가 상승하게 돼요. 그렇잖아요? 여기에 더 많은 아파트를 올릴 수 있다 그러면 그게 공사비로 녹아들기도 하고 토지 매입 비용에 녹아들기도 하고 이러면서 사실은 거기 살던 원주민들에게 본인 분담금을 또 높이는 영향도 있어요. 그래서 용적률을 높이는 방식만으로는 사업성 개선이 원활하게 되지는 않아요.◎ 김종철 > 그러니까요. 웬만큼 높이지 않고서는, 거의 200%, 300%까지 가지 않는 이상은.◎ 박주민 > 그래요. 그래서 우리 정부가 그때 대선공약으로 내걸었던 게 분담금 문제라든지. 사실 이 허들을 못 넘는 거거든요. 이런 것들을 풀어줄 수 있는 금융적 기법도 동원하겠다. 이제 이런 것들을 해야 되는 거예요. 그래서 민간은 뭐 용적률이나 이런 것들 뭐 지금 하겠다는 거하고. 대신에 금융적 기법 등을 동원해 줄 필요가 있다. 그런 거 저희들이 지금 준비하고 있고요. 공공은, 아까 말씀드렸던 대로 값싸게 빨리 지을 수 있고 과거처럼 주공아파트가 아니다. 푸르지오, 래미안 이런 게 들어가는 거다. 그리고 더 빨리 공급하고. 그래서 새로운 분양 시장을 열잖아요? 그러면 기존에 분양 시장에 줄을 백 미터 서 있던 게, 어 저기 새로 분양 시장이 열렸네? 그러면 줄이 어떻게 돼요?◎ 김종철 > 확 줄겠죠.◎ 박주민 > 반으로 줄어들고, 3분의 1로 줄어들고 이러면서 주택 가격이 적어도 안정될 수 있는 부분이 있는 겁니다. 그러니까 이런 것들을 투 트랙으로 가야지 자꾸 이제 하나만, 하나만, 하나만. 되든 안 되든 그거만, 그거만, 한강벨트만, 한강벨트만 이래선 안 된다고요.◎ 김종철 > 맞습니다. 조만간에 또 공급대책도 준비를 하고 나온다고.◎ 박주민 > 예. 나올 거예요. 사실은, 뭐 부지에 대한 거는 지난 대선이나 지지난 대선 때부터 이미 쫙.◎ 김종철 > 이미 다 나와 있죠.◎ 박주민 > 예. 다 이렇게 잘 보고 있어요. 제가 알고 있는 부지도 굉장히 많고 저희들도 연구하고 있는 부지가 굉장히 많아요.◎ 김종철 > 이제 그 서울시장 후보로 직접 뛰실 예정이시니까, 더 서울시 관련된 공급 관련된 부분들은 더 면밀하게 더 자세하게 보시겠군요.◎ 박주민 > 네. 저는 그런 것뿐만 아니라 어떤 재건축 재개발이나 이런 것뿐만 아니라 여러 가지 개발사업에 시민들이 참여해서 그 이익을 같이 나누는 구조도 이미 발표를 했고요. 그걸 더 고도화시키고 있습니다. 그래서 시민들이 어떻게 보면 자산 형성의 의미로도 부동산 투자를 하잖아요. 그런데 이게 워낙 고가가 되다 보니까 그런 기회는 한정적으로 소수만 갖고 있는데. 많은 젊은이들이, 또 많은 사람들이 이 자산 형성 과정에, 부동산 개발을 통한 자산 형성 과정에 편한 마음으로 들어올 수 있는 방법을 만들고 있어요. 이미 발표돼 있지만, 뭐 리츠 모델이나 펀드 모델로. 이런 것들로 하려고 하니까. 아까 말씀드렸던 대로 민간과 공공의 투 트랙 주거 공급. 그다음에 이런 것들을 포함한 부동산 개발의, 거기서 발생하는 이익을 좀 더 많은 사람들에게 나누는 구조. 이런 것들 복합적으로 저희들은 가져갈 생각이에요.◎ 김종철 > 그렇군요. 지금 상황은, 그러니까 지금 그런 이제 앞으로 향후 부동산 시장과 관련된 정부 여당과의 그런 공급대책 포함해서 이제 또 뭐 세제 얘기도 나오고 있고. 김용범 대통령 정책실장 같은 경우에 지난주에 또 뭐 보유세 강화 이런 얘기도 했었고.◎ 박주민 > 세제 강화는 검토는 할 수 있고 검토는 하겠다는 입장인데 이제 좀 나중 수단이 되겠죠. 이제 공급이라든지 우리 정부가 얘기했던 다른 수단들을 다 써보고, 써보고 이제 판단할 수 있는 문제겠죠. 그러니까 하여튼 뭐 검토는 하겠다고 하니까. 여러 가지 방향으로 검토하면 되겠죠.◎ 김종철 > 방향은 맞습니까?◎ 박주민 > 어떤 거요?◎ 김종철 > 보유세 강화하는 거.◎ 박주민 > 그러니까 검토를 해봐서 이제 그게 필요하다고 하면 그렇게 될 수는 있다고 생각해요. 그런데 지금 당장의 어떤 이 시장을 보유세를 바로 도입해서 뭐 어떻게 하겠다 이거는 조금 거칠 수 있죠.◎ 김종철 > 음. 지금 당장, 지금 이번 이 수요 억제 정책 이 시장의 파급효과도 지금 제대로.◎ 박주민 > 아까 말씀드렸던 대로 최근의 몇 년간 서울의 주택 공급이 굉장히 안 됐어요. 이거를 사람들이 잘 모른다니까요. 오늘 기회로 확실하게 압시다. 오세훈 시장 때 매년 1만5천 호에서 2만 호 정도 적게 공급됐다. 내년에 특히 그게 피크를 찍어서 퍽 많이 공급이 안 된다.◎ 김종철 > 2020년, 예정으로 치면 2만 호 정도 지금 비교해서 적게.◎ 박주민 > 예. 안 된다는 거죠.◎ 김종철 > 안 된다는 거죠.◎ 박주민 > 수요에 비해서. 예. 이걸 먼저 알아야 돼요. 그러면 우리가 수요가, 수요 대비 공급이 적다는 걸 아는데 그럼 공급을 먼저 해줘야죠.◎ 김종철 > 그렇습니다. 공급대책 특히.◎ 박주민 > 공급도 민간만이 아니라 공공도 해야 될 필요가 있고. 투 트랙으로 가야 된다. 그리고 단순히 용적률을, 민간의 경우에, 상향해 주는 것만으로는 어렵다. 복합적인 대책을 써야 된다. 세 번째, 이렇게 부동산 개발하고 하는 과정에서 젊은 사람이나 많은 사람들이 자산 형성의 기회로 참여할 수 있는 다른 어떤 루트를 만들어 줘야 된다. 이런 것들을 복합적으로 생각해야 됩니다.◎ 김종철 > 거의 지금 국토부 장관급의 말씀을 해주셔가지고.◎ 박주민 > 준비는 다 해놨어요. 하하하.◎ 김종철 > 아니 지금 말씀하시는 게 거의 국토부 장관급으로 말씀을, 대책을 말씀해주신 것 같아가지고. 알겠습니다. 자, 그러면 부동산 말씀은 이 정도로 듣고. 서울시장 여론조사 이거 지금 뭐 여러 가지 여론조사들이 나오는 것 같습니다.◎ 박주민 > 네 번 정도 공표 여론조사가 나왔고요.◎ 김종철 > 네. 뉴스토마토.◎ 박주민 > 예. 네 번 나왔는데 네 번 다 제가 1등을 했고. 야권 다 1등을 했고.◎ 김종철 > 그렇습니다. 어떻게 보셨습니까? 아, 어제 보니까 또 김종인 전 위원장께서 오세훈 시장이 이번에 하면 뭐 다섯 번째인가요? 너무 많다.◎ 박주민 > 아니 오세훈 시장이 한 게 뭐 있어요. 주택 공급을 했습니까, 무슨 서울을 경쟁력 있게 발전.◎ 김종철 > 그래서 의원님 말씀을 하시더라고요. 박주민 의원님이 되게 경쟁력 있다.◎ 박주민 > 여러 가지를 보신 것 같아요. 그러니까 먼저 보시면 네 번의 공표 여론조사에서 제가 다 1등을 했고. 그런데 참 이상한 게 제가 1등을 했는데도 오세훈하고 양자 대결을 안 붙여줘요, 뉴스토마토는. 양자 대결을 3등하고 오세훈하고 붙이더라고. 아 2등, 3등 6등을 붙이더라고. 1등을 빼고.◎ 김종철 > 뭐 특정 조사는 뭐 그렇다고 하시죠, 뭐.◎ 박주민 > 그리고 얼마 전에 발표된 주간조선도 국민의힘은 다섯 명을 넣고 민주당 계열, 범여권계열을 일곱 명을 넣어서 비교하더라고요.◎ 김종철 > 아, 그래도 지금 의원님 제일 지금 선두, 선두.◎ 박주민 > 제가 계속 1등이죠. 1등인데 좀 이상한 게 왜 1등을 양자 대결을 안 붙여주냐고. 왜 2, 3, 6등을 붙여줘.◎ 김종철 > 그만큼 의원님이 강하시니까 그런 것 아니겠습니까? 양자 대결 붙이면 또 너무 이길 것 같아서 그러는 거 아니에요.◎ 박주민 > 아 진짜 너무 황당한 게 2등, 3등, 6등을 붙여놓고, 저는 빼놓고, 1등은 빼놓고 뭐 3등이 선전했다 이렇게 막 보도를 내고. 하하하.◎ 김종철 > 지금 1등이 너무 앞서가시니까 2등, 3등 그쪽을 좀 더 경쟁을 주려고 하는 건지는 모르겠습니다만.◎ 박주민 > 너무 선회해 주시는데요.◎ 김종철 > 하하하. 그러니까.◎ 박주민 > 사실은 언론이 공정한 보도를 해야지. 특히 여론조사라는 게 사람들의 심리나 판단에 영향을 많이 미치잖아요. 그런데 여론조사도 좀 납득이 안 가게 하고. 그다음에 그 결과를 가지고 보도를 쓰는 것도 약간 좀 편향적으로 쓰시고 이러면 이걸 어떻게 공정하다 그러겠어요.◎ 김종철 > 맞습니다. 제가 보기에는 아마 좀 지나면 지금 현재와 같은 그 1위의 자리를 더 굳건히 가시면 언론도 또 어쩔 수 없이, 어쩔 수 없이.◎ 박주민 > 아니, 꼭 어쩔 수 없어야 돼요, 언론은?◎ 김종철 > 하하하. 요즘 어쩔 수 없다 영화도 많이 보지 않습니까? 하하하. 그런데 진짜.◎ 박주민 > 그런데 제가 이제 주말에 지역을 돌아다니니까 한두 분이 오셔서 어이 뭐 누구한테, 우리 진영의 누구한테 밀리던데 그래서, 제가 그래서 그거 양자 대결 저, 1등인 저는 빼놓고 한 거예요. 그랬더니 어 그래요? 이러면서. 그러니까 이게 영향을 미치는 거잖아요.◎ 김종철 > 지금 하여튼 전반적인 네 번의 여러 가지 공표 내용도 저희가 한번 봤습니다만 의원님이 지금 워낙 지금 앞서나가시는 것도 있고. 근데 이제 여전히 또 뭐 여러 가지 대안들의 어떤 그런 후보들이 계속 언급이 되고 또 그분들이 이제 의원님 외에 또 뭐 대통령실부터 뭐 외부 인사까지 막 나오다 보니 아마 미디어 쪽 이쪽에서는 아직 시간도 있고 좀 더 막 이런 걸 좀 경쟁해서 좀 더 어떻게 보면 독자들, 또는 뭐 좀 그런 걸 더 하려는 거 아닌가. 뭐 그런 생각도 드는데 의원님 입장에서 보면 좀 억울할 수 있다는 생각도 들고.◎ 박주민 > 아니 그게 납득이 좀 안 되고.◎ 김종철 > 맞습니다.◎ 박주민 > 제대로 설명도 못 해요, 그런 부분에 있어서. 설명을 좀 해봐 주십시오 하면 설명을 못 하죠. 하하하. 저희가 다른 사람을 좀 키워주려고 그랬습니다라는 취지시잖아요. 그 말 할 수 있겠어요? 그거 자체가 정치적 의도인데.◎ 김종철 > 그렇습니다. 근데 하여튼 뭐 아까 말씀드린 것처럼 워낙 또 지금 의원님이 정책적인 측면도 그렇고. 아까 보니까 부동산 정책도 말씀하신 것도 그렇고. 지금 다른 후보들 뭐 언급된 말씀들 있지만 그냥 이름만 언급되는 수준. 제가 보기에는 아직 그 이상도 이하도 아닌 것 같은 느낌도 듭니다만 의원님이 갖고 있는 여러 가지 그동안에 해왔던 정책적인 수단이나 의정활동이나 이런 걸 봤을 때는 많은 서울시민들도 그런 거 충분히 아마 인지하고 않을까 하는 생각도 듭니다.◎ 박주민 > 뭐 사실은 이제 많은 분들이, 특히 당에 계신 원로 또는 당대표를 역임하셨던 분들, 뭐 이해찬 대표님이나 문재인 대통령님, 이재명 지금 대통령님이 다, 당의 여러 가지 성과 되는 일은 거의 다 네가 했구나라고 평가를 공히 해주시거든요. 뭐 그런 부분들을 우리 지지자들은 좀 아시겠죠.◎ 김종철 > 그러니까요. 아까 제가 말씀드렸습니다만 김종인 전 비대위원장께서도 이제 이런 언론에 나오셔가지고 오히려 지금 우리 박주민 의원님이 강력한 시장 후보 내지는 향후에 어떤 그런 시장의 야권의 유력후보라고 정확하게 또 집어서 말씀해주시고.◎ 박주민 > 정작 근데 제가 영입되었을 때 저한테 공천 안 주시려고도 많이 하셨다는 후일담도 있긴 하죠.◎ 김종철 > 아 그렇습니까?◎ 박주민 > 예.◎ 김종철 > 그때는 좀 오래된 이야기죠. 하하하. 알겠습니다. 서울시장 관련 여론조사 말고 또 뭐 이슈나 아니면 좀 말씀해주실 게 있을까요, 어떻습니까? 서울시장.◎ 박주민 > 뭐 질문하시면 제가 다양하게 준비하고 있는 것들이나 상황에 대해서 말씀을 드릴 텐데. 뭐 이런 부분은 좀 말씀을 드리고 싶어요. 지금 한강 버스라든지, 또는 뭐 청년 안심주택, 싱크홀 관련된 대책, 토허제 관련된 거. 그다음에 광화문에 무슨 태극기 봉을 만들려고 했다가 철회한다든지 서부간선도로 공사를 하다가 철회한다든지. 무슨 감사의 정원을 만든다 그랬는데 지금 안 되고 있고.◎ 김종철 > 서울링은 그대로 추진하는 건가요?◎ 박주민 > 서울링도 지금 안 되고 있어요.◎ 김종철 > 안 되고 있죠.◎ 박주민 > 왜냐하면 처음에 예산이 한 4천억 정도 든다 그랬다가 지금 1조1천억 원으로 늘었어요.◎ 김종철 > 1조1천억이요? 그게 지금 마포 쪽이죠, 그게?◎ 박주민 > 마포 쪽에서 지금 송파 쪽으로 옮기려고 한다는데.◎ 김종철 > 아 또 송파로 또 옮겨요?◎ 박주민 > 예. 근데 이게 지금 그러니까 이제 돈이 엄청나게 많이 드는 사업이 되다 보니까 지금 안 되고 있어요. 이게 이거 한다고 서울시민들 누가 행복합니까? 반면에 뭐 마을버스 문제 있었죠, 그렇죠?◎ 김종철 > 그렇습니다. 네네.◎ 박주민 > 어제 보도 보니까 이제 저상버스 같은 경우도, 사실 교통약자를 위해서 도입돼야 되는데.◎ 김종철 > 중요합니다.◎ 박주민 > 제가 진짜 황당했던 게 실제로 제가 얘기 듣고 너무 황당해서 현장에 한 번 나가봤거든요. 4개 노선이 하나의 버스 종점을 써요.◎ 김종철 > 4개 노선이.◎ 박주민 > 4개 노선이. 버스 회사가 하나고 운영하는 노선이 4개면 4개 노선이 하나의 종점을 쓰겠죠. 물막이 턱이라는 것 때문에 저상버스 도입이 안 된다는 거예요.◎ 김종철 > 물막이 턱 때문에.◎ 박주민 > 예. 그 물막이 턱이라는 게 뭐냐면 비가 오면 빗물이 흘러들어오지 않도록 턱을 만들었는데 그 턱 때문에 저상버스 도입이 어렵다. 그게 그 물막이 턱이 어딨냐, 그 종점 바로 앞에 있다는 거예요. 그래서 제가 가봤어요. 눈으로 구분하기도 어렵습니다.◎ 김종철 > 아 그렇습니까?◎ 박주민 > 예. 그래서 그거에 대해서 야 이것 때문에 저상버스가 4개 노선의 하나도 도입이 안 된다는 게 말이 안 된다.◎ 김종철 > 핑계군요.◎ 박주민 > 그렇죠. 그러니까 그런 식으로 시정이 돌아가는 거예요. 관심도 없고. 서민들의 이런 거에 관심도 없고 챙기지도 않고 이런 거죠.◎ 김종철 > 저상버스는 진짜 기본적으로, 꼭 사회적약자뿐만 아니라 기본적으로 어르신분들.◎ 박주민 > 어르신분들, 임산부, 뭐 아이.◎ 김종철 > 많은 분들이. 굉장히 좋습니다.◎ 박주민 > 그렇죠. 그래서 제가 저상버스 도입 확대하는 법을 통과시키기까지 했는데 이제 어려운 경우, 도로 구조나 이런 경우에는 좀 어렵다 이렇게 되는 데는 이제 도입이 안 되는 건데. 어려운 이유가 약간 턱이 있어서, 물막이 턱이라는 게 높아서 그렇다는데 제가 가보고 그냥 기함을 했다니까요. 잘 구분도 안 돼요, 그냥. 왜 이게 있는지도 모르겠고, 솔직히.◎ 김종철 > 알겠습니다. 그런 부분도 앞으로 이제 계속 아마 서울 시정에도 관심을 계속 갖고 그런 이슈들 계속 문제 제기를 하시고 또 대안을 만들어내시면 아마 시민들로부터 또 많은 응원과 지지를 받지 않을까라는 생각도 들고요. 주제를 좀 바꿔봐서, 요즘에 워낙 국회 법사위도 좀 여러 가지 말도 있습니다만 지금 특검도 여전히 진행 중에 있고요. 특별재판부 이거. 내란전담부서 재판부 말씀하시는 거 보통 하던데요.◎ 박주민 > 네. 맞습니다.◎ 김종철 > 그거 발의하셨지 않습니까?◎ 박주민 > 저는 이제 양승태 대법원장 시절에 사법농단 사건이 있었고.◎ 김종철 > 네. 그때 2018년?◎ 박주민 > 그렇죠. 그래서 그 관련된 처리를, 사법적 처리를 사법농단에 관련된 판사들에게 맡길 순 없잖아요. 그래서 이제 특별재판부를 만들자는 법을 냈고 그 법이 모델이 돼서 지금 내란 특별법에 특별재판부 관련된 내용이 담겨 있죠. 담겨 있는데 현재까지는 진전은 안 되고 있는 상황이에요.◎ 김종철 > 안 되고 있고. 오늘, 오늘 지금 민주당에서 오후에 예정이 사법개혁 특별위원회에서 지금 사법개혁안이 발표가 예정돼 있다고 있고. 아마 지금 저희도 아마 중계할 예정인데. 어떻습니까? 지금 의원님 보시기에 재판 소원 이런 부분들은 지금 빠지는 걸로 일단 원내대표께서 말씀을 하신 걸로 돼 있는데.◎ 박주민 > 지금 내용이 이제 대법관을 증원하겠다. 대법관 추천위원회를 다양화하겠다. 법관 평가제를 개선하겠다. 하급심 판결문 공개를 확대하겠다. 또 압수수색 영장의 경우에 사전심문제를 도입하겠다. 이런 것들을 언급하고 있어요. 근데 저는 핵심이 뭐냐면 지금 거듭 양승태 대법원장 시절과 지금 조희대 대법원장 시절에 저희들이 우려를 갖고 있는 지점은 법원이 독립돼야 되는데 외부로부터의 독립은 어느 정도 달성이 됐는데 내부로부터의 독립이 달성됐느냐는 부분이잖아요. 양승태 대법원장 시절에 뭐 외부에서 압력 가했습니까? 자기네들이 상고법원이란 걸 도입하기 위해서 로비 수단으로 재판을 쓰려고 판사들한테 법원 내부에서 영향을 미쳐서 야 이 사건 이렇게 해줘. 그래야 쟤가 좋아해. 이랬던 거 아니에요?◎ 김종철 > 맞아요. 그때 이제 박근혜 사법농단 사건이 핵심이었죠.◎ 박주민 > 조희대 대법원장도, 지금 조희대 대법원장이 영향력을 행사했을 것이다라고 보는 거잖아요. 그래서 법원 내부로부터의 재판의 독립을 달성하기 위한 제도 개선이 사실 그동안 국회에서 논의가 됐었는데 되진 못했어요. 왜냐면 사개 특위가, 사법개혁 특위가 지난번 21대 때도 꾸려졌었는데 여야 동수로 처리하게 돼 있었어요. 그러니까 안 됐어요. 근데 그때 핵심적으로 지목됐던 과제가 뭐냐면 법원의, 특히 이제 대법관, 대법원장이 힘을 쓰는 이유 중의 하나가 법원행정처라는 조직이 있어서 그래요. 이 법원행정처라는 조직이 아시겠지만 법관 인사. 법관 평가. 법원의 제정. 이걸 다 관할하잖아요. 그러면서 대법원장의 수족처럼 그게 움직이면서 사실은 막강한 영향력을 관철시켜주는 역할을 하지 않습니까? 그래서 이 법원행정처를 행정위원회라는 수평적 구조로 만들고 이 수평적 구조에 외부 인사들, 시민들, 전문가들이 들어가서 통제하고 감시한다. 이 구조에 대한 논의가 있었잖아요, 지금까지. 21대 때. 그리고 21대 때 이 논의가 여야 합의가 마지막에 안 돼서 통과는 안 됐지만 다 합의가 됐었어요. 법원도 찬성을 했었어요.◎ 김종철 > 아 그렇습니까?◎ 박주민 > 예. 저는 이게 이제 핵심이라고 생각하거든요.◎ 김종철 > 법원도 찬성을 했었습니까?◎ 박주민 > 예. 그런데 빠져 있어요. 지금 보면 대법관 증원, 대법관 추천위원회 다양화, 법관 평가제 개선, 하급심 판결문 공개 확대, 압수수색 영장의 사전심. 그래서 이게 지금 법원 내부로부터의 재판의 독립이라는 거에 뭐 대법관 증원이나 이런 거는 일정 정도 영향을 미치겠지만 이게 좀 아쉽네라는 생각을 가지고 있는 거죠. 이건 근데 반면에 조국혁신당은 이거 하자 그러더라고요.◎ 김종철 > 오히려.◎ 박주민 > 예. 지금 조국혁신당은 어제 입장을 발표했는데 법원행정처를 행정위원회로 개편하는 걸 해야 되는 거 아니냐고 조국혁신당이 제안을 하더라고요.◎ 김종철 > 그때 그, 2018년 그때 법사위 하시면서.◎ 박주민 > 2018년.◎ 김종철 > 18년 아닌가요? 하여튼 뭐.◎ 박주민 > 2018년은 제가 수석최고로 공수처 갔었고요.◎ 김종철 > 아 공수처 가셨구나. 네. 그때 지금 이 법원행정처 개혁, 행정위원회로 개편 그 부분들이 법원에서도 일정 부분 동의했었다는 말씀이신 거예요?◎ 박주민 > 동의했었어요. 김명수 대법원장이 동의했었어요.◎ 김종철 > 아 그때가 김명수 대법원장 시절에.◎ 박주민 > 네. 그러니까 김명수 대법원장은 법원장을 임명하지 않고 호선으로 하게 했잖아요. 그런데 지금은 조희대 대법원장이 법원장 다 임명하잖아요.◎ 김종철 > 오히려 후퇴했군요.◎ 박주민 > 그다음에 형사수석부장들 다 임명하고. 그다음에 영장전담판사 다 임명해버리잖아요.◎ 김종철 > 완전 강화했군요.◎ 박주민 > 아니 그래서 지금 영장전담이 좀 영장 이상하다는 거 아니에요. 그런데 그걸 예전에 김명수 대법원장 시절에서는 법원장들 호선. 판사들 중에 서로 알아서 뽑고. 그다음에 그 법원장이 또 알아서 이렇게 하고. 이렇게 해서 수직적 구조를 흐트러트려 놨고. 그 법을 하자는 거죠, 제가.◎ 김종철 > 그렇군요. 지금 아직 이제 뭐 두 시에 발표가 예정이 돼 있기 때문에. 아까 말씀하신 내용만 보면 약간 좀 아쉬움이 있다고 지금 말씀을 주신 것 같고. 행정위원회, 법원행정처 행정위원회 개편은 조국혁신당에서 요구하는 부분이 있는데 향후에 만약에 오늘 민주당의 이 안이 발표된 이후에 혹시 또 보완 되거나.◎ 박주민 > 있을 수 있죠. 왜냐면 행정위원회법을 제가 알기로는 최기상 의원이. 저는 제가 초선일 때, 재선일 때만 발의했고 안 발의했는데. 최기상 의원님이나 이런 분 몇몇 분들이 발의해놓으신 걸로 알고 있어요. 논의하면 같이 좀 처리하면 되고. 그 당시에 여당도 원론적으로는 다 동의했었어요. 그 당시의 국민의힘도. 국민의힘도 동의했었고 그다음에 법원도 아까 말씀드렸던 대로 원론적으로 동의를 했기 때문에. 뭐 백 프로 충족되지는 않더라도 좀 행정처를 권력기관이 아닌 진짜 행정을 전담하고 외부인들도 들어가서 법원이 잘하고 있나 좀 볼 수 있게 만들고 하는 건 필요하죠.◎ 김종철 > 그렇습니다. 알겠습니다. 지금 특검 관련해서는 어떻습니까? 채 해병 특검이 윤석열 씨에 대해서 지금 추가 구속 검토 뭐 이런 얘기도 나오고 있고.◎ 박주민 > 사실 지금 윤석열에 대한 수사가 채 해병 특검의 경우에, 다른 특검도 마찬가지지만 굉장히 필요하죠. 왜냐면 본인이 이제, 윤석열이라는 사람 본인이 압력을 행사했는지가 밝혀져야 될 뿐만 아니라 구명 로비를 누가 했는지를 알아내야 되는데 연락은 다 윤석열한테 들어갔을 거 아니에요. 그러니까 윤석열에 대한 조사가 핵심이라서. 본인들이 이제 구속을 시도하겠다라는 입장을 살짝 밝힌 것 같고. 준비를 꼼꼼히 해서, 지금 당장이 아니라 준비를 꼼꼼히 해서 하겠다는 거 아니에요?◎ 김종철 > 최근 특검은 거의 이제 마지막 수준까지 왔다고 봐야 되는 거죠.◎ 박주민 > 그렇죠. 간 거죠. 예.◎ 김종철 > 그래서 지금 가장 윤석열 씨에 대한 마지막 구속 검토까지 한다는 얘기는 이제 이미 다 내용들이 다 쌓여져 왔고. 이미 했기 때문에. 다른 어떤 특검에 비해서 좀 더 결과가 나올 가능성이 높고. 오늘 서울고법하고 중앙지법 국정감사 때 지귀연 판사 얘기 나오는 것 같은데. 불출석하겠죠? 뭐 나오지는 않을 것 같고.◎ 박주민 > 뭐 이미 불출석 사유서를 낸 걸로 제가 알고 있거든요.◎ 김종철 > 어떻습니까? 이 지귀연 판사 이 건에 대해서는 워낙 뭐 계속 또 말씀도 나오시고 했기 때문에.◎ 박주민 > 저는 사실은 이게 이제 황당한 거죠. 구속을 갑자기 날이 아니라 시간으로. 제가 연수원 교과서 다 찾아봤다니까요. 연수원 교과서에서도 그렇게 안 돼 있고. 그다음에 지금도 이렇게 여유 있게 재판을 하는 게 어디 있습니까?◎ 김종철 > 그렇죠.◎ 박주민 > 근데 지금 솔직히 아침에 다른 방송에도 좀 말씀드렸는데 좀 불안한 게 박성재라는 사람에 대해서 영장이 기각되면서, 구속영장이 기각되면서. 법무부 장관, 전 법무부 장관. 계엄 당시에 이게 불법이었다라는 인식이 없었을 것이다는 이유로 풀어줬어요.◎ 김종철 > 그러니까 그거를 가지고. 인지 여부를 가지고 다툼의 여지가 있다고 하고.◎ 박주민 > 이게 이제 어떤 문제가 발생하냐면 지금 벌써 나경원 의원이나 이런 사람들이 그 당시 국민의힘 의원도 이 계엄이 불법했다고 인식을 못 했다고 주장하고 있어요. 그러니까 이게 법원으로부터 이런 논리가 만들어지는 거죠.◎ 김종철 > 야 그렇군요.◎ 박주민 > 그리고 법원도 관련, 계엄 같은 것들 어떻게 실행할 거고 어떻게 도움을 줄 것인가 회의를 했었어요. 이게 그런 것도 다 면피가 되는 거죠. 이 논리면. 그 당시는 몰랐으니까 이러면서. 뿐만 아니라 모든 행정 공무원들이 다 이 논리로 그 당시는 위법한 거 몰랐으니까 움직였어라고 하면서 다 빠져나갈 수 있는 거예요. 이 논리로.◎ 김종철 > 그렇군요. 어떻게 보면 하나의 그냥 그 당시 이게 한 사람의 구속, 신변의 어떤 구속을 떠나서 그 영장전담판사가 내놓은 그 논리 자체가 미치는 파장이 향후에 그런 내란 특검이나 아니면 그 이후에 여러 가지 미치는 영향 굉장히 클 수가 있고.◎ 박주민 > 굉장히 클 수 있어요. 제가 사실은 이걸 보면서 양승태 때가 떠오르더라니까요. 양승태 때 직권 남용에 관련된 판결을 계속 조금씩 조금씩 바꾸더라고요, 방향을. 그러더니 양승태가 직권 남용이 다 무죄가 났어요. 바뀐 판례를 적용하니까.◎ 김종철 > 아 네 그렇군요.◎ 박주민 > 그러니까 직권을 남용하는 건데 직권을 남용해서 위법한 행위를 하는 거는 애초에 그거는 직권이 없기 때문에 위법한 행위를 하는 건 다 직권 남용이 아니라는 거예요.◎ 김종철 > 애초에 처음부터 직권 자체가 없었기 때문에.◎ 박주민 > 예. 원래 그렇지 않았어요, 판결이.◎ 김종철 > 아 원래는.◎ 박주민 > 아니 직권 남용이라는 게 직권을 남용해서 위법한 행위를 하는 거를 처벌하려고 만든 조항인데 위법한 행위를 하는 순간 직권 남용이 안 된다는 게 말이 돼요?◎ 김종철 > 말이 안 되죠.◎ 박주민 > 예. 근데 그렇게 바꿨어요. 그러더니 양승태 무죄가 나오더라고요. 그러니까 지금도 뭔가.◎ 김종철 > 사람들은 그냥 양승태 대법원장이 무죄나 것만 알지만 그 과정에 따지고 보면.◎ 박주민 > 빌드업이 있었죠.◎ 김종철 > 아 그렇군요.◎ 박주민 > 예. 빌드업 열심히 하고 무죄가 나온 거고. 지금도 이제 법원 차원에서 빌드업들을 하는 거 아닌가.◎ 김종철 > 아 이런, 이번에 이런 박성재 전 장관의 어떤 그런 구속영장 기각 이 사유를 보더라도.◎ 박주민 > 네. 그런 느낌이 들어요.◎ 김종철 > 그다음에 지귀연 판사의 여러 가지 지금 재판의 진행 과정을 봤을 때, 그리고 여러 가지 내용을 봤을 때.◎ 박주민 > 그래서 이런 논리를 지귀연도 쓸 수도 있겠죠. 탁 쓰고 막 내란 여러 공범들이나 이런 사람들한테 다 그 논리로.◎ 김종철 > 아니 뭐 구속 기간 산정도 그렇게 새로운 어떤 걸 만들어내시는 분인데 그럴 수도 있고. 그런 하여튼 우려나 걱정이 되게, 단순히 우려 걱정으로 끝나서는 안 될.◎ 박주민 > 그래서 내란전담재판부, 내란특별재판부를 제가 몇 개월 전부터 계속 얘기했던 거예요. 그런데 지금 문제는 이제 굉장히 늦어졌죠, 이제. 벌써 지금 10월 말이에요.◎ 김종철 > 그러니까요. 야, 참 안타깝습니다. 이번에 엊그제 장동혁 국민의힘 대표가 윤석열씨 면회 갔다 와서 자신이 SNS에 올렸지 않습니까?◎ 박주민 > 갔다 온 다음 날인가 올렸더라고요.◎ 김종철 > 공개했잖아요. 어떻습니까? 그 내용도 보셨을 테고.◎ 박주민 > 아니 일단 왜 면회를 가는 거예요? 면회 가서 뭐.◎ 김종철 > 아 자기는 옛날에 후보 운동 시절에 약속을 했으니까. 후보 시절에 뭐 윤석열.◎ 박주민 > 약속한 것도 웃기고. 그러면 내란에 어떤 이런 것하고 어떻게 관계를 설정하겠다는 거예요.◎ 김종철 > 그러니까요. 그게 참.◎ 박주민 > 그러니까 본인이 일반 당원도 아니잖아요. 당대표인데.◎ 김종철 > 야당의 대표자가. 예. 그렇습니다.◎ 박주민 > 그래서 저는 굉장히 터무니없는 일을 했다라는 생각을 여전히 가지고 있습니다.◎ 김종철 > 또 갈 수도 있다고 그런 얘기 하던데요? 하하하.◎ 박주민 > 참 당이 어디로 가려나, 진짜.◎ 김종철 > 그니까 국민의힘, 지금 국민의힘 두고 향후에, 지금 여전히 특검 수사가 진행되고 있고 여러 가지 지금 국민의힘 의원들의 연루 가능성은 또 계속 나오고 있고. 그다음에 뭐 위헌 정당 해산 심판 뭐 이런 얘기까지 나오고 있는 상황에서 당 대표가 그 내란 수괴라는 윤석열 씨를 면회를 하고. 또 다 그 약속의 어떤 이행 차원에서 뭐 또 해명을 하고. 그리고 마치 그걸 문제 제기하는 사람을 또. 물론 그쪽 강성 지지층으로부터는 뭐 지지를 받고 응원을 받는지는 모르겠으나 참 글쎄요. 뭐 더불어민주당도 되게 강하게 비판을 했습니다만.◎ 박주민 > 그러니까 사실은 어떻게 보면 지금 좀 살겠다고, 또는 지금 좀 갖고 있는, 또는 받고 있는 정치적 관심이나 지지를 좀 더 강화 유지하겠다고 잘못된 행보를 자꾸 가면 안 돼요. 아니 솔직히 말씀드리면 과거에 저희가 그런 얘기 했었잖아요. 12월 3일 있었던 일이 정당하다면, 그러면 앞으로 그런 일 계속해도 된다는 거냐, 반복해도 된다는 거냐. 거기에 대해서 답을 못하면서 자꾸 이걸 옹호하려고 하는 건 뭐 하는 짓이에요, 도대체? 저는 이해가 안 되고. 그래도 국민들이 내는 돈으로, 세금으로 밥 먹고 있는 사람들이 저는 이러면 안 된다고 생각해요. 알량한 지지 조금 더 받으려고 자꾸 무리하고 터무니없는 소리 하고 이러면 안 된다고 봐요.◎ 김종철 > 그렇군요. 알겠습니다. 주제를 좀만 바꿔서 캄보디아 사태. 지금 또 뭐 주말에 지금 캄보디아 송환 작전에 뭐 해서 피해자 겸 피의자 저희 국민들 64명이 들어왔고. 지금 밤새 또 뭐 구속영장도 청구가 되고 막 이랬던 것 같습니다. 또 글도 얼마 전에 또 우리 의원님께서 동의하시고 그러셨는데.◎ 박주민 > 우선 이 64명에 대해서는 조사나 수사가 이루어지고 있고요. 뭐 범죄 행위 정도, 또는 가담 정도에 따라 방금 말씀하셨던 대로 뭐 구속될 사람 구속, 풀려날 사람 풀려나고 기소될 사람 기소되고 이렇게 정리가 될 거예요. 그렇게 보시면 될 것 같고. 그러면 이 사람들을 우리나라로 데려온 게 아무 의미가 없느냐. 범죄자의 경우라도. 아니죠. 우리나라로 데려와야 범죄를 못 저지르거든요. 그러니까 이거에 대해서 뭐 의미가 없는 것처럼 폄훼하는 것 자체가 저는 이해가 안 되고.◎ 김종철 > 일부에서 그런 얘기 하고 있죠.◎ 박주민 > 예. 그건 이해가 안 되고. 그거는 진짜 비판을 위한 비판하는 거고 막말하는 거고요. 이 사람들이 와서 범죄를 못 저지르게 해야 범죄자의 경우에는 피해가 없는 거 아니에요?◎ 김종철 > 못 저지르게 하고. 맞습니다. 그 범죄에 대한 마땅한 처벌을 받아야죠.◎ 박주민 > 그리고 또 피해자인 분들은 또 적절히 피해에 대한 여러 가지 조치를 받으시면 되는 거예요. 그러니까 하 나 진짜 국민의힘도 진짜 답답합니다.◎ 김종철 > 어떤 때는 아 이걸 같이 또 대응을 해야 되나 내지는 얘기를 좀 해야 되나 할 정도의 얘기들이 나올 때는 좀 말씀하신 그대로 답답하기도 하고.◎ 박주민 > 답답하죠.◎ 김종철 > 네. 그러니까 우리 국민이지 않습니까? 물론 범죄자이고 타국에서 범죄 행위를 한 거에 대해서 당연히 소환해서 범죄 처벌하고 대가를 또 물어야 되는.◎ 박주민 > 네. 아니 그리고 이분들이 범죄자라 하더라도 자꾸 우리나라 국민들에게 피해를 주잖아요.◎ 김종철 > 그렇습니다.◎ 박주민 > 못 하게 해야 되잖아요. 그런데 캄보디아가 그걸 못 하니까 데리고 와서 우리가 확실하게 하는 거 아니에요.◎ 김종철 > 그렇습니다. 어떻게 좀 더 향후에 이런 부분들, 아까 막 외교 여기 쓰셨습니다만 외교 당국의 신속한 수사 대응, 수사 강화 이런 말씀도 주셨는데.◎ 박주민 > 외교적으로 뭐 여러 가지 방법을 쓸 수 있죠. 그리고 캄보디아 정부의 협조를 이끌어내기 위해서 저희가 쓸 수 있는 수단들도 있고. 그래서 좀 적극적으로 그런 것들을 고민하고 행사할 필요는 있다고 생각해요.◎ 김종철 > 그렇군요.◎ 박주민 > 캄보디아도 지금 입장을 일단은 협조를 적극적으로 할 뿐만 아니라 범죄 소탕이나 이런 것들을 하겠다는 입장이잖아요. 캄보디아 정부도. 그런 것들 잘 지켜보고 잘 안 될 경우에는 뭐 압력도 가할 필요는 있겠죠. 국민들의 생명과 재산과 안전 이런 게 걸려있는 문제이기 때문에 적극적으로 해야 된다고 생각합니다.◎ 김종철 > 윤석열 정부 때 캄보디아 상대로 ODA나 이런 것들.◎ 박주민 > ODA. 그래서 어떤 분들은 그 ODA나 이런 것들이 물려 있고 또 ODA를 통해서 본인들이 개인적 이익을 얻으려고 하다 보니까 캄보디아, 사실 제가 보니까 작년에도 국회에서 이 캄보디아에서 우리나라 국민을 상대로 한 범죄 행위에 대한 우려가 제기됐더라고요. 특히 국민의힘 의원들도 제기했더라고요. 그런데 윤석열 정부가 안 움직였더라고요. 그럼 왜 안 움직였는지 봤을 때 이제 방금 말씀하신 그런 의혹이 드는 거죠.◎ 김종철 > 그게 이제 아직 뭐 구체적인 사실관계나 위법적인 여부까지 뭐 특검 일부 수사 내용도 있기도 하고 또 그게 특정 종교 또는 그런 김건희 씨의 또 다른 부분까지 다 연결돼 있다는 부분도 있고 해서 아직은 뭐 그게 구체적인 어떤 사실관계가 아직 명확히 드러나진 않았습니다만. 분명히 윤석열 정부 때 캄보디아 상대로 한 ODA 이런 내용들 지원이 급증한 건 사실이고.◎ 박주민 > 맞습니다.◎ 김종철 > 그 지원 과정에서의 또 다른 어떤 부분은 또 이제 체크해야 될 부분이고.◎ 박주민 > 그건 맞아요. 점검되고 있을 겁니다, 아마. 특검의 수사 범위에 들어가니까요.◎ 김종철 > 그러니까요. 네. 아 참 이래저래 진짜 뭐 현안들도 많고 말씀도 많고 그럴 텐데. 우리 의원님은 그러면 이제 앞으로 어떻습니까? 지금 현재 진행되는 이 국정 전반 상황이나 현황, 진행 과정. 지금 보시기에는 좀 잘 진행이 잘 가고 있다고 보십니까? 아니면 좀 뭔가 정책적으로 이런 부분들이 좀 더 보완되거나 아니면 뭐 당청 내지는 당 용산 과정에서 어떤 뭐 좀 보완? 뭐 이런 부분이 좀 있을까요, 어떤가요?◎ 박주민 > 뭐 지난 분기 때 이제 수출이나 이런 것들은 좀 괜찮아졌는데 그렇다고 해서 우리나라 경제가 지금 전반적으로 좋아졌다고 보기에는 어렵거든요. 그래서 이제 민생이라든지 이런 부분은 여전히 힘들고 어려운 부분이 있고. 또 경제 관련돼서는 뭐 지금 한미통상 관세 협상이 아직 마무리된 건 또 아닙니다. 그래서 이런 부분에 대해서 좀 잘 챙길 필요가 있어요. 좀 국력을 모아야 될 필요가 좀 있습니다. 그래서 그런 부분이 좀 집중이 좀 되도록 잘했으면 좋겠다는 생각이 좀 들고요. 동시에 지금 APEC이라는 굉장히 거대한 행사가 벌어지고 있죠. 국민의힘에서는 또 막 이거 가지고 막 하는데 결과적으로 뭐 트럼프도 와서 1박 2일 하고 가고 시진핑도 오고 이래서 뭐 미중 정상회담이나 한미 정상회담도 쭉 열릴 것으로 보여지기 때문에.◎ 김종철 > 지금 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 지금 국빈 방문 추진 중에 있지 않습니까?◎ 박주민 > 네. 맞습니다. 그래서 좀 이거 초 치려고 좀 하지 말고 이번 계기로 이번 APEC 등을 계기로 아까 말씀드렸던 관세 협상 등도 좀 잘 마무리되게 하고. 그동안 좀 북미 관계나 이런 것들도 막혀있다 보니까 또 우리가 북한과의 상대 또는 중국 러시아 이게 좀 어려웠잖아요. 여러 가지 복잡하고. 뭐 그런 부분들도 좀 해결될 수 있는 계기들이 좀 만들어질 수 있도록 해줬으면 좋겠다라는 생각도 좀 있고 그렇습니다.◎ 김종철 > 이게 정말 아까 뭐 부동산 말씀도 주셨고 여러 가지 민생 현안들도 되게 많습니다만. 정말 그 한미 협상 이게 단순히 어떤 과거처럼 단순한 국가 간의 그런 협상으로 끝나는 게 아니라 우리 민생에 거의 직결되는 내용이지 않습니까? 요즘은. 거의 이제 다이렉트로 우리 생활, 실생활에 영향을 미치는 부분이기도 하고. 이게 또 현 정부 출범한 지 지금 이제 4개월, 5개월 이제 막 돼가는 과정에서 이게 또 같이 들어오다 보니 정말 만만치 않은 숙제들 과제들을 하는 것 같아요.◎ 박주민 > 맞습니다. 지금도 정권 초기이자 세팅 과정이라고 보셔야 돼요. 그리고 이 세팅 과정이라고 제가 말씀드리는 거는 이제 인수위 없이 했기 때문에 정부의 어떤 인적인 세팅뿐만 아니라 정책적인 세팅도 지금까지도 계속 이루어지고 있다고 봐야 될 것 같고. 특히 이제 대외관계들도 사실은 이게 지금 세팅이 돼가고 있는 과정에 있다라고 보시면 돼요.◎ 김종철 > 그렇습니다. 그렇죠. 그니까 지금 전반적인 정부사이드의 어떤 여러 가지 인사 포함해서, 그리고 아까 이미 뭐 물론 정책 부분도 여러 가지 이제 세밀하게 조정해가면서 맞춰가면서 또 가는 과정이고. 아직 6개월도 안 된 정부에서 막 지금 어떤. 물론 이제 뭐 그 책임을 피한다는 게 아니라 6개월 된 정부에 맞춘 어떤 비판이 나올 수도 있는 부분이 있는데 마치 막 2, 3년 뭐 해온 것 같은 느낌도 들고.◎ 박주민 > 그러니까요. 뭐 예를 들어서 캄보디아라든지 미국의 어떤 영사, 외교관 이런 부분이 없다. 막 이렇게 얘기하는데 야 이 우리 인수위도 없이 들어와가지고 각종 현안 대응하느라고. 폭우 있었고 폭염도 있었고요. 아시지 않습니까? 뭐 비상적인 상황이 한두 개가 있었던 게 아니고 미국도 갑자기 뭐 저런 식으로 관세 협상 세게 하겠다고 하고. 그것도 대응했어야 됐고. 여러 가지 이슈들을 동시에 다발적으로 지금 대응하면서 꾸려가고 있고 세팅해가고 있는 상황이다.◎ 김종철 > 야 참 그렇습니다. 참 여러 가지로 이래저래 현안도 많고 정치 경제 사회 뭐라 말할 것 없이. 그 과정에서 우리 박주민 의원은 또 내년도 지방선거 앞두고 가장 먼저 서울시장 후보에 또 열심히 또 말씀도 주시고. 하여튼 더 많은, 저희 오마이TV에 나오셔서 말씀도 주시고.◎ 박주민 > 네. 제가 고정이에요. 하하하.◎ 김종철 > 아 매주 월요일날.◎ 박주민 > 네. 매주 월요일날 나오고 있습니다.◎ 김종철 > 아니 기대하시는 분들 되게 많더라고요. 우리 구독자분들께서. 하여튼 감사합니다. 항상 좋은 말씀 감사드리고.◎ 박주민 > 알겠습니다.◎ 김종철 > 오늘도 아침에 바쁘셨을 텐데 시간 내주셔서 너무 감사드리고 좋은 말씀 감사드립니다. 나중에 또, 다음 주 월요일에 또 뵙도록 하겠습니다.◎ 박주민 > 네. 뵙겠습니다.◎ 김종철 > 네. 감사합니다.