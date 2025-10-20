울산 현대차 앞에 '트럼프 방한 반대' 현수막 거리 생긴다

큰사진보기 ▲울산지역 노동, 정당, 시민사회단체가 10월 14일 울산시청 프레스센터에서 트럼프 방한 반대 기자회견 진행하고 있다. ⓒ 민주노총울산본부 관련사진보기

이달 말 경북 경주에서 개최되는 APEC 정상회의에 참석 예정인 트럼프 미국 대통령 방한을 반대하는 목소리가 울산에서 커지고 있다. 울산은 경주와 경계선에 있는 인접도시다.이같은 방한 반대 목소리는 울산이 트럼프가 강행하는 관세인상과 밀접한 연관이 있는 자동차와 조선이 주력산업이며 이에 종사하는 대규모 노동자들이 있는 노동자의 도시라는 점이 작용했다.이런 가운데 민주노총 울산본부와 시민사회단체, 진보정당 등이 트럼프 방한 반대 현수막 거리를 조성 중이다. 현수막 거리는 현대자동차 울산공장 출입문 중 한 곳인 '현대자동차 울산출고센터 정문'에 조성되고 있다.민주노총 울산본부 관계자는 "울산의 노동자·시민에게 트럼프 방한의 위험성을 알리기 위해 울산지역 노동, 제정당, 시민사회단체에서 445개의 현수막으로 현수막 거리를 조성해 내일(21일) 현장에서 기자회견을 갖는다"고 밝혔다.현수막 거리 조성 배경에 대해서는 "트럼프의 협박에 의한 관세와 대미 투자 협상체결이 임박하고 있는데, 이는 경제침략이며 국부강탈로 이어져 한국경제에 심각한 타격을 줄 것"이라며 "특히 자동차, 중공업, 화학섬유 산업이 밀집한 산업수도 울산에는 더욱 심각한 타격이 불가피하다"고 전망했다.이어 "대미투자를 철회하고 이를 국내산업 육성을 위해 사용한다면 수많은 비정규직과 일자리 차별의 문제를 해결해 나갈 수 있을 것"이라며 "지속가능한 우리 사회의 미래, 지속가능한 좋은 일자리를 위해 관세와 투자 협박하는 트럼프를 반대하고, 빚 수금 하듯 오는 트럼프의 방한을 반대한다"고 덧붙였다.한편 민주노총 울산본부는 20일 "트럼프 방한반대 현수막 거리조성 기자회견을 트럼프 위협저지 울산행동과 함께 21일 오후 2시 현대자동차 울산출고센터 정문(울산 북구 양정동 779-14번지)에서 갖는다"고 밝혔다.이어 "기자회견에서는 현수막을 내거는 행위를 한 뒤 노동, 정당, 시민사회단체 등 각계 각층의 트럼프 규탄 발언이 이어질 것"이라고 전했다.