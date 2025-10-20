"미 투자 3500억 달러? 대학등록금 41년 무상지원 가능"

큰사진보기 ▲대학생단체 기자회견대학생 단체들이 20일 오전 서울 광화문 미 대사관 앞에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 진보대학생넷 관련사진보기

,500억 달러 대미투자에 대학생/청년의 미래는 없다!

미국이 전세계를 대상으로 미국 경제의 비상을 이유로 관세 정책을 펼친 지 수개월이 지났다. 지난 5월, 신용평가사 무디스에서 미국을 최고등급에서 하향 조정하면서 세계 3대 신용평가사 모두 미국이 경제적 전망을 부정적으로 평가한 셈이다. 미국은 여전히 기축통화국이자 대국이지만 자체 경제위기가 심각하다는 사실은 모두가 알고 있다. 미국은 웬만한 물건들은 수입하고 금융, 군수, 서비스 산업을 중심으로 특정 산업을 운영해왔으며, 세계적 분업을 시행해왔다. 미국 내 경제를 생각했을 때는 평범한 사람들과 서민의 일자리는 없는데 국가의 부는 막대한 상태로 운영을 이어온 셈이다.

미 트럼프 대통령은 황당하게도 이 해법을 미국 밖에서 찾고 있다. 수출 강국에 경제 규모는 커지지만 노동자 임금은 그대로에, 일자리 문제가 심각한 우리나라도 경제위기 해법이 필요하다. 하지만 그 필요에 따라 평등하고 호혜적 관계를 유지할 외교 상대국에게 책임과 피해를 입히면서 문제를 해결할 수는 없는 노릇이다. 바로 그러한 일을 트럼프가 시작하고 있다. 미국의 무역적자는 상대국이 보는 이득이 더 크기 때문이고, 국내 일자리 문제는 이주민 때문이며, 마약 범죄 집단이 사회를 망친다는 전형적인 혐오 정치로 국가를 운영하고 있다. 지난달 조지아 한인 노동자 구금과 이에 대해 일체 사과와 재발방지 조치를 하지 않는 것은 연장선으로도 보인다.

중요한 것은 우리나라의 선택이다. 미국이 강력하게 요구하면 피할 수 없다고 생각하는 것은 복종적, 순종적 사고방식이다. 대한민국은 주권국으로서 당당한 외교를 펼칠 권리와 자격이 있다. 무엇보다 당당한 외교를 통해 지켜야 하는 국민들과 앞으로의 미래 세대가 있다. 3500억 달러는 한국이 최근 5년 동안 전 세계 해외직접투자를 했던 금액보다 크다. 우리나라에서 해외로 나간 투자액에서 우리나라로 돌아온 투자액을 뺀 순수 투자액으로 따지면 지난 35년 간 해외 투자한 금액과 유사한 금액이다. 올해 우리나라 제조업 설비 투자 규모가 대략 1,000억 달러에 달한다고 한다.

우리나라 제조업에도 위기는 매우 드리워져 있다. 임금이 낮은 외국으로 기업들기 공장을 옮기기도 했고, 심지어 작년부터는 미국에 투자를 해야 한다며 임금 이익도 없는 미국에 공장을 옮겨갔다. 2025년 1분기 국내 임금근로 일자리는 전년 동기 대비 1만 5천개(0.1%) 증가했다. 신규 일자리가 221만개 있었으나, 소멸된 일자리가 219만개였다. 증가율 역대 최소치이며, 이중 20대 이하 신규 취업은 전체 신규 취업의 14%에 불과하고, 2022년 이후 9개 분기 연속 감소세를 유지하고 있는 상황이다. 돌봄과 같은 보건사회복지업에서 주로 증가되었고, 건설과 제조업에서 대량 감소세가 이어지는 영향이 크다. 공장이 있는 곳, 전문인력이 생기는 곳에 기술도 성장한다. 대미투자는 장기적으로는 우리나라 제조업 기술의 유출도 걸려있는 문제인 셈이다.

내란을 종식시키고 사회대개혁으로 나아가자는 요구가 넘쳤던 때가 불과 반년도 지나지 않았다. 장애인예산은 올해도 제대로 국회의 문을 지나오지 못했고, 시장 물가가 살벌해진지 오래지만 도저히 적응할 수가 없고, 임금은 적어 일하는 시간은 늘고 투자고 투잡이고 병행하느라 쉴 시간이 없다고 말한다. 3500억 달러 한화 499조 원. 대학등록금 41년 간 무상지원, 장애인 권리 예산 994년치, 공공주택 160만호 마련, 모든 대중교통 무상화 49년이 가능한 금액이다. 최악의 수를 두었다고 해서 차악의 수를 선택할 수 없는 일이다. 무례하고 부당한 요구를 당당히 할 수 있는 게 한미관계였다면 그건 아니라고 명확히 알려주어야 지금의 통상압박을 막고, 앞으로 이런 부당한 요구를 맞닥뜨리는 상황을 방지할 수 있다. 대학생 청년들은 10월 29일 트럼프 방한에 쫓기거나 휘둘리지 않고 주권과 민생을 지키는 선택을 해야한다고 명백히 선언한다.

2025년 10월 20일

기자회견 참가자 일동

오는 29일 미 트럼프 대통령 방한에 앞서 20일 대학생단체들이 정부를 향해 "트럼프의 대미투자 강요 반대"와 "국익 중심 외교"로 맞서라고 촉구했다.진보대학생넷, 2030정치공동체 청년하다, 전국대학생연대(준) 서울지부, 청년진보당 등 대학생단체들은 20일 오전 11시 서울 광화문 미 대사관 앞에서 기자회견을 했다.기자회견문을 통해 "미국이 강력하게 요구하면 피할 수 없다고 생각하는 것은 복종적, 순종적 사고방식"이라며 "대한민국은 주권국으로서 당당한 외교를 펼칠 권리와 자격이 있다"고 밝혔다.이어 "3500억 달러(한화 499조 원)는 대학등록금 41년 간 무상지원, 장애인 권리 예산 994년치, 공공주택 160만호 마련, 모든 대중교통 무상화 49년이 가능한 금액"이라며 "최악의 수를 두었다고 해서 차악의 수를 선택할 수 없는 일이다. 무례하고 부당한 요구를 당당히 할 수 있는 게 한미관계였다면 그건 아니라고 명확히 알려주어야, 지금의 통상 압박을 막고, 앞으로 이런 부당한 요구를 맞닥뜨리는 상황을 방지할 수 있다"고 강조했다.기자회견에서 발언을 한 박세희(서울여대) 진보대학생넷 서울인천지부 대표는 "한국의 청년 취업률은 2020년 기준 OECD 국가 중 최하위국에 속한다"며 "청년층의 부채규모 증가율은 2021년 기준 약 13%로 다른 연령층의 두 배에 달한다"고 말했다.이어 "미국은 트럼프 정부 이후 한국 기업들을 움직여 약 1600억 달러로 미국에 공장을 짓고, 83만 개의 일자리를 창출했다"며 "이제는 이런 미국에 강압적인 요구에 끌려 다니는 것이 아니라 단호히 맞설 때이다. 청년 학생들은 가능하지도, 합리적이지도 않은 미국의 요구를 받아주며 '최선의 협상'이었다고 위안하는 나라가 아니라, 경제 주권을 당당히 지키며 국가의 미래에 투자하는 나라에서 살고 싶다"고 강조했다.김수정 전국대학생연대(준) 서울지부 준비위원장은 "트럼프는 조지아주에서 한국인 노동자 300명에게만 쇠사슬을 채운 것이 아니"라며 "반 이민정책의 본보기로 대한민국 정부와 국민들에게 선전포고 한 것이나 다름 없다. 언제든 한국인은 잡아가 둘 수 있다. 인권침해, 차별과 혐오는 당연한 것이라고 보여 주는 것"이라고 비판했다.백휘선 2030정치공동체 청년하다 집행위원장은 "미국이 짠 판에서 고민하는 방식이 아닌 대한민국의 국익을 위한 외교를 이룬다는 전제 하에 우리가 주도해서 판을 짜고 고민해야 한다"며 "국민을 믿고 나아가는 대담한 외교에 힘을 실을 수 있도록 청년들과 함께 지속적인 관심과 행동을 이어가겠다"고 전했다.기자회견에서는 41년간 전국 대학 무상교육, 국내 350만 개 일자리 창출 등에 해당하는 3500억 달러를, 국내 경제와 복지 예산에 우선 사용해야 한다 점을 강조하는 퍼포먼스도 진행했다.한편 진보대학생넷은 오는 오전까지 전국 22개 대학에는 대미 투자 강요에 대한 부당성을 제기하는 대자보가 붙었다고 밝혔다.구체적으로 국립대학 8개교(강원대, 경상국립대, 인천대, 전남대, 제주대, 창원대, 춘천교대, 충남대)와 사립대학 14개교(건국대, 경희대, 덕성여대, 동국대, 목원대, 서울여대, 성공회대, 숙명여대, 연세대, 이화여대, 한밭대, 한림대, 한양대, 홍익대)이다.진보대학생넷은 대미투자의 부정적 영향 중 가장 우려되는 측면과 앞으로 한미관계에서 중요한 원칙을 묻는 대학생 인식 조사를 시작했다고도 했다.다음은 기자회견문이다.