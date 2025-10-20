화순전대병원 연구팀 '뇌전이암 치료 실패 원인 최초 규명'

큰사진보기 ▲사진 왼쪽부터 화순전남대학교병원 신경외과 문경섭 교수, 병리과 이경화 교수, 논문 제1저자 S. M. Abdus Salam 연구원. ⓒ 화순전남대병원 관련사진보기

뇌로 전이된 암이 항암제와 방사선 치료에 잘 반응하지 않는 이유가 화순전남대학교병원 연구팀에 의해 밝혀졌다.뇌전이 환자의 표준치료 효과가 왜 떨어지는 지를 규명한 것은 이번이 처음이다.20일 화순전남대학교병원에 따르면 신경외과 문경섭 교수와 병리과 이경화 교수 연구팀은 뇌전이 폐암 조직에서 발견되는 '암연 관점 유모세포(CAF)'가 치료 저항성의 핵심 역할을 한다는 사실을 확인했다.연구 결과 암세포는 사이토카인 IL26(인터루킨-26)과 CX3 CL1 신호 단백질을 분비해 암세포의 침투력과 생존력을 높여, 항암제와 방사선에 맞서 버티도록 만든다.반면 두 신호를 차단하자 종양의 성장 속도가 현저히 감소했다. 특히 IL26 억제 실험에서는 동물모델에서도 치료 효과가 뚜렷하게 향상됐다.연구팀은 "이번 연구는 뇌전이암에서 암세포 자체가 아니라, 그 주변에서 암을 돕는 '조력 세포'가 치료 실패의 원인임을 밝혀낸 것"이라며 "두 신호를 제어하면 뇌전이 폐암 환자의 치료 반응성을 크게 높일 수 있다"고 말했다.이번 연구 결과는 국제학술지 '실험혈액학&종양학(Experimental Hematology & Oncology, IF13.5)' 2025년 9월호에 게재됐다. 논문 제1저자는 S. M. Abdus Salam 연구원이 맡았다.해당 논문은 생명과학 분야의 우수한 연구성과를 소개하는 포스텍 생물학연구정보센터(BRIC)의 '한국을 빛내는 사람들'에도 선정돼 국내 연구 역량을 세계에 알렸다.