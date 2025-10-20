이상근 고성군수가 SK에코플랜트에 '배신 행위'라며 분개한 이유

큰사진보기 ▲이상근 경남 고성군수는 20일 경남도청 프레스센터에서 ‘SK에코플랜트의 SK오션플랜트 지분 매각을 위한 우선협상대상자 선정’에 대한 입장을 발표했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"심각하게 우려한다", "도저히 납득이 안 된다", "대기업을 믿고 있었는데, 기업 윤리와 도덕성에 있을 수 없다", "상식선에 이해가 안 된다", "군민·도민들의 상실감이 크다", "믿고 있었는데 배신적인 행위다."

이는 이상근 경남 고성군수가 20일 오전 경남도청 프레스센터에서 'SK에코플랜트의 SK오션플랜트 지분 매각을 위한 우선협상대상자 선정'에 대한 입장을 발표하면서 사용한 단어들이다.경남도·고성군이 SK와 손잡고, 고성군 동해면 양촌리에 양촌·용정일반산업단지를 조성해, 2007년 조선해양산업특구 지정을 통해 이곳을 해양플랜트와 해상풍력 발전설비 제조업 운영을 위한 산업단지로 개발하기로 했다.사업 시행은 SK오션플랜트(주)가 맡았고, 사업기간은 2023년부터 2027년이며, 현재 공정률은 60% 정도이다. 고성군은 국비 등을 동원해 진입도로 개설공사를 착공하기도 했다.SK오션플랜트는 세계 최대 규모 해상풍력 하부구조물 생산기지를 조성하고 있다. 해당 사업에 참여하는 협력업체만 30여 개에 직원 수만 해도 2000여 명에 이른다. SK에코플랜트는 지난 2022년 9월 삼강엠앤티를 인수해 SK오션플랜트로 이름을 바꿨다. 그런 뒤 3년 만에 재매각을 추진하고 있는 것이다.SK에코플랜트는 지난 9월 1일 매각 우선협상대상자로 디오션자산운용 컨소시엄을 선정했다고 공시했다. 디오션자산운용은 신생 사모펀드(PEF) 운용사로, STX그룹 강덕수 전 회장 측근 등이 설립한 것으로 알려졌다.SK오션플랜트의 지분 매각에 경남도와 고성근이 발끈하고 나섰다. 지분 매각을 하게 되면 앞으로 지경 경제 침체 뿐만 아니라 해당 지역이 선정되어 있는 '기회발전특구 사업' 추진에 차질이 우려되고, 대규모 추가 투자가 불투명하다는 것이다.경남도와 고성군은 SK오션플랜트 지분 매각 추진에 반대 입장이다. 이상근 군수와 성수영 경남도 투자유치과장은 20일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열었다.이 군수는 "3년 만에 재매각을 한다는 게 납득이 안된다"라며 "기회발전특구 지정이 되어 있는데 충분 조건이 되지 못하면 취소될 수도 있어 우려한다"라고 말했다.이 군수는 "SK와 협약 당시 지분 매각을 방지할 수 있는 안전장치가 없었다"라며 "대기업을 믿고 협약 체결 단계에서 구체적인 사안에 대해서는 생각하지 않았다. 기업 윤리와 도덕상 있을 수 없는 일이다"라며 분개했다.이 군수는 "단지 조성을 위해 매립을 완료했지만 앞으로 골리앗을 비롯한 건축에 더 많은 투자가 이루어져야 한다"라며 "완공하지 않고 좌초한다면 큰일이다. 지역의 일자리 확보와 경제 대책이 틀어지게 된다"라고 말했다.성수영 과장은 "지분 매각이 이루어진다면 앞으로 정부, 경남도, 고성군이 새롭게 재검토에 들어가야 한다. 지금 단계에서 구체적으로 대응책을 밝힐 수 없다"라고 말했다.고성군은 이날 낸 자료를 통해, SK에코플랜트가 SK오션플랜트 지분 매각을 위한 우선협상대상자를 선정한 것에 대해 "지역과의 신뢰를 저버린 행위"로 규정하며 반대 입장을 표명하고, 매각 결정을 전면 재고하거나 중단할 것을 강력히 요청했다.고성군은 2023년 "SK오션플랜트가 해상풍력이라는 미래 산업을 중심으로 고성군에서 새롭게 출발하였을 당시, 이를 '오랜 가뭄 끝의 단비'처럼 환영하며 지역 경제의 새로운 도약을 기대해 왔다"리며 "이후 기회발전특구 지정, 진입도로 개설, 송전선로 설치 등 행정적·제도적 지원을 아끼지 않았으며, 양촌·용정산업단지 매립공사도 현재 성공적으로 마무리 단계에 접어들고 있다"라고 설명했다.그러면서 고성군은 "최근 매각 추진과 관련하여 지역경제에 미칠 영향을 우려한다"라며 "매각으로 시설투자 재원 조달에 차질이 발생할 경우, 총 1조 원 규모의 투자 이행 계획이 불확실해지고 지역 경제 침체와 주민 불안으로 이어질 수 있다"라고 걱정했다.또 고성군은 "매각으로 고용승계 및 고용창출, 지역상생 계획이 불투명해질 경우, 지역경제의 핵심 축인 양촌·용정산업단지 투자 중단이나 투자 미이행으로 이어질 수 있으며, 이에 대한 대책 부재로 기회발전특구 취소 우려 등 지역 경제 전반에 막대한 피해를 초래할 수 있다"라고 우려했다.이상근 군수는 "고성군과 군민은 SK오션플랜트를 지역 도약의 마중물로 믿고 함께 걸어왔다"며 "이번 매각 추진은 기업의 경영 판단을 존중하더라도 반드시 지역경제 발전과 기업의 지속 성장을 해치지 않는 방향으로 이뤄져야 한다"고 강조했다.경남도는 이날 낸 자료를 통해 "고성 해상풍력 기회발전특구 조성 차질과 지역과의 신뢰를 저버린 행위로 깊은 우려를 표한다"며 "매각 추진에 반대 입장을 표하며 기존 고성 해상풍력 기회발전특구를 당초 사업계획대로 추진해야 한다"고 강조했다.경남도는 "이번 매각이 현실화될 경우, 현재 60% 공정률로 진행 중인 해상풍력 기회발전특구 조성사업에 차질을 빚을 뿐만 아니라 지역경제까지 위축될 우려가 있다"라고 지적했다.경남도는 "고성 해상풍력 산업은 경남의 미래 신성장 전략산업의 핵심으로, 기업 경영상 판단이 지역산업의 근간을 흔드는 결과를 초래해선 안 된다"라며 "고성군, 관계기관과 긴밀히 협의해 기회발전특구 조성이 계획대로 추진되고 지역 일자리와 산업생태계가 보호될 수 있도록 적극 대응하겠다"라고 밝혔다.