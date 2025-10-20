중고생이 청주-충주 통학 4시간... 법인·교육청은 핑퐁게임?

큰사진보기 ▲최근 진행된 충주성심학교 간담회 모습.(제보자 제공) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

충주성심학교 학부모들이 학생들의 통학 시간이 무려 4~5시간이나 걸린다며 학교 법인 및 충북교육청에 청주에도 청각장애 학생들을 위한 학교 또는 학급을 세워달라고 호소하고 있다.청주지역에는 청각장애 학생을 위한 중·고등학교가 없어 매일 4시간이 넘는 시간 동안 버스를 타고 학교에 다닌다는 것.학부모들은 분교가 안된다면 파견 학급이라고 설치해 달라고 요구하고 있다.충주성심학교는 청각장애 학생들을 위한 유·초·중·고·전공과 특수 사립학교다. 천주교 청주교규 청주가톨릭학원에서 운영하고 있으며 1955년 개교했다,현재 전교생은 63명으로 이중 유치원생은 3명, 초등학생은 27명, 중·고등학생 및 전공과에는 33명이 재학하고 있다.문제는 이중 상당수 학생들이 매일 청주에서 충주까지 4시간 이상 학교버스를 타고 통학을 하고 있다는 것이다.유치원과 초등과정의 경우는 청주시 흥덕구 강내면에 파견 학급이 있어 청주에 거주하는 유·초등생이 충주로 통학을 하고 있지는 않다. 유·초등생 30명 중 21명(70%)이 충주 본교가 아닌 청주의 파견학급을 이용하고 있다.그러나 중·고·전공과 학생들은 청주에 학급이 없어 충주 본교로 통학을 하고 있다.학교 관계자에 따르면, 현재 청주에서 통학을 하는 학생은 중·고등·전공과 학생 33명 중 20여 명에 이른다.학부모 A씨는 "아이가 중1인데 아침 7시에 학교 버스를 타고 등교하고 (청주)집에 도착하면 저녁 6시 30분이 넘는다. 청주 전역을 돌고 충주로 가기 때문에 가는데만 2시간에서 2시간 30분이 걸린다"고 토로했다.이어 "학교만 갔다 온 것인데 아이가 너무 힘들어하고 집에 오면 늘어져서 아무것도 못 한다"고 안타까워했다.자신의 자녀가 초등학교 5학년이라고 밝힌 또 다른 학부모 B씨는 "1년 후면 우리 아이도 충주로 학교를 다녀야 하는데 걱정이다. (충주로)이사를 갈 수도 없는 형편이고 분교가 안된다면 학급이라도 만들어줬으면 좋겠다"고 말했다.이에 대해 학교 측은 "학부모님들의 요청대로 청주에 중·고등부를 설치하려면 건물도 있어야 하고 교사 수급도 있어야 하는데 교사는 교육청에서 결정해줘야 하는 부분이다"라며 "교육청 결정을 기다리고 있는 상황"이라고 전했다.이어 "(중·고등부를 신설할 경우)신설학교가 아니기 때문에 건물 보수, 교육 환경 개선은 교육청이 해주는 것이 맞다고 생각한다"고 덧붙였다.또 "지난달 말에 이러한 내용을 담은 간담회를 열었고 교육청 관계자들도 참석해 다 들었고 알고 있다. 그런데 아직까지도 아무런 입장 발표가 없다"고 말했다.그러나 이에 대해 충북교육청 관계자 C씨는 "현재 청주에 있는 학급은 순회학급이고 순회학급은 법인에서 해결해야 할 문제"라며 선을 그었다.이어 "순회학급을 다 본교로 옮기든지 아니면 청주로 옮겨오든지를 학교가 결정해야 한다. 법인과 학교가 결정해야 할 문제를 교육청이 관여할 수 없다"고 강조했다.그러면서 C씨는 "교육청은 현재 법인의 결정을 기다리고 있는 상황"이라고 전했다.